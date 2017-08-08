У Британії споглядали рідкісну "рожеву веселку"

Копирайт изображения Sarah Aggett Image caption Феномен бачили у багатьох частинах Західної Англії

На заході Англії помітили рідкісну "рожеву веселку". Це явище сфотографували у понеділок ввечері.

Феномен могли спостерігати в різних районах, зокрема у Бристолі, Тонтоні та Йеті. Експерти називають це явище "оптичною ілюзією".

Люди, які робили фотографії, казали, що це "дивовижний" і "дуже гарний" краєвид.

Ведучий прогнозу погоди на BBC Саймон Кінг сказав, що цей феномен немає назви. Його можна побачити, коли одночасно виникає звичайна веселка і відбувається рожевий захід сонця.

Звичайна веселка виникає тоді, коли краплі води в атмосфері відбивають сонячне світло у спектрі різних кольорів.

"Інша річ - рожевий захід сонця, спричинений тим, що сонячне світло має пройти значно більше атмосфери, оскільки наприкінці дня кут сонця низький. Відтак короткохвильові кольори - фіолетові, сині й зелені, стають слабшими і ми бачимо тільки рожеві і червоні, що й дає веселці рожевий колір", - каже Саймон Кінг.

Копирайт изображения Bristol Harbour Image caption Ось таку веселку бачили у гавані Бристоля

Копирайт изображения Nikki Haasz Image caption Фото зробив Ніккі Хааз у Чью Магна

Копирайт изображения Chloe Edwards Image caption У Тонтоні небо було яскраво-рожеве, як свідчить фото Хлої Едвардс