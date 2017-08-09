Чи справді зволожувачі не потрібні шкірі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зволожувач утримує воду всередині шкіри й захищає її від пересихання

Одного разу акторка Гелен Міррен категорично висловилася проти косметичних засобів, які зволожують шкіру, і тепер її часто цитують. Вона сказала, що зволожувач, скоріше за все, геть ніяк шкірі не допомагає. Чи мала вона рацію?

Не зовсім. Якщо у вас суха шкіра, крем-зволожувач справді полегшує їй життя — він забезпечує її вологою та утримує її всередині.

Більшість кремів для зволоження містять масну речовину, яка затримує воду.

Багато років тому зволожувачі залишали на шкірі шар жиру. Але тепер у продажу величезний асортимент кремів, і всі вони дещо різняться за своїм складом.

За словами доктора Свети Раї з Британської асоціації дерматологів, головне — знайти крем, який підходить для вашого типу шкіри і не викликає дискомфорту.

"Призначення зволожувача — підтримувати зовнішній захисний шар шкіри, який запобігає проникненню інфекції та зберігає свіжість", — повідомила лікарка.

"Якщо ви знайдете для себе хороший зволожувач, то ваша шкіра від цього тільки виграє".

Жир проти води

Для жирної шкіри доктор Раї рекомендує використовувати лосьйони, які містять більше води.

На суху шкіру вона радить наносити мазі чи креми, які містять трохи більше олії.

На думку доктора Раї, "багато людей, імовірно, використовують непідходящий зволожувач".

Копирайт изображения REUTERS/Eric Gaillard Image caption Володарка премії "Оскар", акторка Гелен Міррен — обличчя серії зволожувачів від L'Oreal

Замість зволожувача доктор Раї пропонує використовувати сонцезахисний крем із сонцезахисним фактором SPF 30. Він захищатиме шкіру від сонця, його можна часто наносити повторно, і шкіра буде добре зволожена.

Хороший зволожувач, як стверджує доктор Раї, можна придбати менш ніж за 10 фунтів.

Але стандартні зволожувачі не запобігають зморшкам і старінню шкіри, додає вона.

Однак науковці, які 2012 року тестували крем з антивіковими інгредієнтами, виявили, що у деяких людей він справді розгладжує зморшки.

Шкіра немовлят неймовірно гладенька. Такою вона була у нас усіх.

У віці статевого дозрівання залози шкіри починають виробляти жир. Ми потроху старіємо, зазнаємо дії сонячних променів, холоду й вітру, центрального опалення — усе це сушить шкіру.

Взимку шкіра сухіша, і це природно. А влітку вона виробляє більше жиру. Але протягом цілого року відчуття сухості шкіри час від часу зазнають усі люди.

Зазвичай це не створює медичної проблеми. Але якщо виникає надмірна чутливість, болючість, свербіж і запалення, доводиться звертатися до лікаря.

У статті, опублікованій у журналі Гарвардської медичної школи, автори перелічують усі складники зволожувачів і пояснюють, чому при сухості шкіри вони допомагають:

вода просочується в шкіру;

в'яжучі речовини утримують воду;

гігроскопічні речовини витягають воду зі шкіри;

пом'якшувальні речовини роблять шкіру гладенькою;

молочна кислота робить шкіру еластичнішою

Автори статті одностайні: "Схибити з вибором практично неможливо. Майже всі наявні на ринку зволожувачі допомагають при сухості шкіри. І вибір у більшості випадків залежить від преференцій покупця."

Як запобігти сухості шкіри