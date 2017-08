Грузія: флешмоб про російську окупацію розсварив соцмережі

Копирайт изображения News.on.ge Image caption Таку рамку пропонують додати на аватар користувачам Facebook

"Я з Грузії, і моя країна окупована Росією", - рамка з таким написом англійською мовою, присвячена дев'ятій річниці російсько-грузинської війни, з'явилася на аватарках десятків тисяч користувачів соціальної мережі Facebook. Сподобалася така акція не всім.

Фраза про російську окупацію на фоні колючого дроту відсилає до прикордонних знаків та огорож, встановлених на невизнаних кордонах з регіонами, що відкололися від Грузії.

За даними інтернет-видання Оn.ge, яке запустило флешмоб кілька днів тому, додаток б'є рекорди популярності. За чотири дні фотографії профілю змінили вже близько 100 тисяч людей.

"Ми періодично вигадуємо різні рамки, приурочені до різних дат, і які використовують грузинські користувачі. Але ця стала найпопулярнішою", - сказав ВВС директор видання Нодар Давітурі.

За його словами, мета цієї функції - нагадати, що російські війська стоять на території Грузії - у Абхазії та Південній Осетії, що відкололися від Грузії, - і цєї мети досягнули.

"Дуже багато людей встановили цю рамку - близько 20% грузинських користувачів" Facebook. Весь грузинський Facebook її побачив, оскільки у кожного користувача в друзях як мінімум 10 людей з такою рамкою", - стверджує Давітурі.

Рамками Росію не спинити

Маріам Песвіанідзе змінила фото профілю, побачивши аватарку знайомої у такій само рамці.

"Я не одразу зрозуміла, що відбувається, потім вже я побачила аватарки і зрозуміла, що це акція всередині Facebook. Я негайно приєдналася", - каже вона.

Копирайт изображения Mariam Pesvianidze/Facebook Image caption Маріам передбачала, що напис викличе неоднозначну реакцію у її друзів у Росії

Маріам, режисер за фахом, народилася і більшість життя провела в Москві. За її словами, вона передбачала, що напис про російську окупацію Грузії на її аватарці спричинить неоднозначну реакцію у її друзів з Росії.

"Серед грузинських користувачів питань немає - зрозуміло, що Грузія окупована і перебуває у стані тихої війни. А ось жителі Росії і, зокрема, мої друзі з Москви й Петербурга, навіть освічені люди, які багато читають і отримують інформацію з більш-менш достовірних джерел, на превеликий жаль, як правило, не знають, що відбувається в Грузії ", - зазначає вона.

Після того як Маріам скористалася функцією і встановила рамку, деякі її російські друзі, дійсно, почали питати, що відбувається в Грузії.

Я розуміла, що вони це ненавмисно. Люди просто забули, не розуміють, що є якась окупація, абсолютно щиро Маріам Песвіанідзе

"Це було для мене дивно, але, з іншого боку, я розуміла, що вони це ненавмисно . Люди просто забули, не розуміють, що є якась окупація, абсолютно щиро", - говорить вона.

Масова зміна профілів викликала негативну реакцію і у деяких грузинських користувачів, які вважають, що такі акції в соцмережах не мають сенсу, оскільки не принесуть конкретних результатів і не змінять політику Росії відносно Грузії.

Частина користувачів розкритикувала на авторів ідеї, вважаючи, що посил є невірним, оскільки Росією окупована частина Грузії, а не вся країна.

"Друзі, коли ви на фото профілю розміщуєте напис: "Я з Грузії, і моя країна окупована Росією", ви надсилаєте міжнародній спільноті, туристам і потенційним інвесторам посил, нібито вся наша країна зайнята збройними силами російської держави і зараз ведуться військові дії, що не є правдою", - написала користувач Ніно Дзаганішвілі, яка підписала свій статус хештегом #Россияидидомой, порадивши при цьому користувачам конкретно вказувати окуповані Росією території.

"Я не вважаю, що вся Грузія окупована. Не дай нам Бог, і нехай скоріше повернуться нашій державі втрачені території! I am from Georgia and 1/5 of my country is occupied by Russia since 2008!!!", - написала користувач Ія Тінікашвілі, розмістивши фотографію с перекресленим написом.

Давітурі у відповідь на критику каже, що в Грузії всі знають, яка саме частина країни окупована Росією, і тому необхідності вказувати це не було.

"Такі акції проводяться для того, щоб викликати дискусії і нагадати, що відбувається, а не для того, щоб налякати Росію і змусити її відступити", - наполягає він.

"Ворожий сигнал"

Авторка про російську окупацію - не єдина форма протесту проти дій Росії в Грузії, яка спричинила гострі дебати в соціальних мережах.

Image caption Полотняна сумочка в одному з кафе-магазинів Тбілісі

Різку реакцію росіян і обмін докорами між грузинськими і російськими користувачами спровокувала фотографія полотняної сумки з аналогічним написом, яка з'явилася у продажу в невеликому кафе-магазинчику в центрі Тбілісі.

"Неприємно якось стало... а ми то і не в курсі. Любимо Грузію... а тут он воно як", - прокоментувала фото користувач penalitrova.

"Ахаха! Збиралися завтра з чоловіком зайти в ваш магазин пошопитися, так добре, що хоч вчасно побачили ваше ставлення! Удачі в продажах!)", - написала користувач alinagaydabura.

Грузинські користувачі у відповідь закликали росіян згадати, що російські військові перебувають на території Грузії.

"Шкода, що ви рекомендуєте нам задуматися, ми багато думаємо і страждаємо від вашої політики, думайте ви, чому весь світ недолюблює Росіян", - написала користувач sopusha13.

"Очі роззуйте: тут немає жодної образи на адресу російського народу, на цій сумці реальний факт! Біль усіх грузинів!", - написала користувач ek_khid. (Орфографія і пунктуація авторів збережені).

За словами співробітниці магазина Нуци Долідзе, ідея зробити такі сумки з'явилася у дизайнера Тінатін Квінікадзе. Два тижні тому виставили на продаж близько ста сумок. Розпродали їх за три дні, каже Нуца Долідзе.

"Ми отримували по 40 дзвінків на день від охочих придбати цю сумку. Був повний "аншлаг". Ми виготовили нову партію, хвиля покупців не зменшується", - каже вона.

Місцеві відвідувачі активно купують товар, але в кафе приходить чимало туристів з Росії, і деякі не приховують невдоволення, говорить Нуца.

"Хтось задає питання, хтось прямо переходить на критику. Були випадки, коли, дізнавшись, що така сумка у нас в продажу, приходили спеціально для того, щоб висловити невдоволення. Але більшість ніяк не коментує, а були у нас і такі відвідувачі з Росії, для яких це прийнятно, вони розуміють, про що мова", - каже вона.

Але місцеві жителі не єдині, хто купує новий товар. Особливий інтерес сумка викликає в українських туристів, каже Нуца.

"Один з відвідувачів, гість з України, навіть висловив бажання, щоби з'явилися такі ж сумки, на яких замість Грузії було б написано Україна", - каже вона.

Погляд з Абхазії: Путін - найпопулярніший політик в Абхазії

Інал Хашиг, головний редактор газети "Чегемська правда" (газета російською мовою в Абхазії):

За 9 років, що минули з моменту початку війни в Південній Осетії, в Абхазії погляди на ті події не змінилися.

Коли через кілька тижнів після 8 серпня 2008 року Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, це зустріли загальною радістю.

Але все одно кожен день потрібно цю незалежність Абхазії підтверджувати, вирішувати проблеми і, на жаль, проблем не поменшало.

Але найголовніше, що в контексті тих подій Абхазія себе убезпечила (принаймні на довгу перспективу) від нової війни з Грузією. І це, напевно, найголовніше, що відбулося 9 років тому.

Зараз в країні говорять про економічні труднощі, соціальні проблеми, а питання, пов'язані з війною, стали вже не найголовнішими, питання безпеки за допомогою Росії фактично вирішене.

В Абхазії у цьому світі не так багато друзів, прихильників. Зрозуміло, що для Абхазії візит президента країни-найбільшого її союзника, та й не тільки союзника, але фактично донора, який надає досить відчутну економічну допомогу - це дійсно подія.

До Путіна взагалі в Абхазії дуже добре ставляться. Зрозуміло, що в Росії дуже багато проблем і російське суспільство, можливо, до Путіна неоднозначно ставиться, але в Абхазії він сприймається тільки з позитивного боку. І тому що Росія визнала абхазьку незалежність, і через економічну допомогу, і через питання безпеки. Путін в Абхазії сприймається тільки через ці добрі речі, інших негативних моментів якихось немає.

Якщо є якийсь найпопулярніший політик в Абхазії, то це Путін.

Я помітив, що в абхазьких соціальних мережах, які дуже бурхливо обговорюють будь-яку новину, будь-яку чутку, дуже обережно сприйняли новину про візит президента Росії, щоб не злякати. І таке трепетне ставлення до нього цілком зрозуміле.