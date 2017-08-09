Балчун в "Укрзалізниці": успіхи, конфлікти та концерти

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Гройсман кілька разів публічно підтримував Войцеха Балчуна у протистоянні з міністром інфраструктури

Робота поляка Войцеха Балчуна на чолі "Укрзалізниці" запам'ятається кількома вдалими проектами та постійним конфліктом з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Колишній керівник польської транспортної залізничної компанії PKP Cargo Войцех Балчун очолив "Укрзалізницю" у квітні 2016 року.

Від одразу ж оголосив про плани реформувати компанію та боротись із корупцією.

Проте дуже швидко його почали критикувати через нібито відсутність змін, занадто велику платню, завелику кількість вихідних та виступи у Польщі з власним рок-гуртом Chemia.

Останні півроку роботи Балчуна - це була фактично інформаційна війна між ним та Володимиром Омеляном.

Пан Омелян заявляв, що реальних реформ на залізниці не відбувається. Натомість пан Балчун вказував на свої здобутки та нагадував про складну ситуації в компанії на початку його роботи.

Врешті Войцех Балчун подав у відставку, і 9 серпня уряд її задовольнив.

Потяг до Польщі та інші успіхи

Одним з найуспішніших проектів "Укрзалізниці" під час правління Балчуна став запуск швидкісних потягів з України до Польщі.

З червня 2017 року почали курсувати швидкісні електрички з Києва до Перемишля, які мають великий попит.

Згодом почав курсувати потяг з українського Ковеля (а з 24 серпня - Рівного) до польського Хелма.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Швидкісний потяг "Київ-Перемишль" - один з найуспішніших проектів Войцеха Балчуна

Їхньою перевагою стала відносно невелика вартість квитків, швидкість руху і зручне проходження паспортного контролю.

Навесні пан Балчун також анонсував запуск прямого швидкого потягу з Києва до Кракова, проте цей проект не втілили.

В "Укрзалізниці" почали оперативно реагувати на різноманітні зауваження щодо якості пасажирських перевезень.

Залізниця нарешті випустила мобільний додаток для купівлі електронних квитків.

Сам Войцех Балчун коротко підсумував позитивні моменти своєї понад річної роботи.

"Ми стабілізували компанію, поліпшили всі економічні показники, підготували п'ятирічну стратегію, відновили репутацію компанії на міжнародній арені, повернулися на шлях інвестицій та запустили нові пасажирські сполучення", - написав на своїй сторінці у Facebook пан Балчун.

Він детально розписав усі позитивні цифри, яких досягла компанія за його керівництва.

Із семи членів правління "Укрзалізниці" п'ятеро були іноземцями, зокрема, четверо - поляки.

Войцех Балчун практично з перших місяців роботи скаржився на саботаж змінам та реформам.

Вал критики

Критики Войцеха Балчуна, особливо міністр інфраструктури Володимир Омелян, наполягали на відсутності реальних змін у державній компанії.

Копирайт изображения CHEMIASOUND.COM Image caption Войцех Бальчун (другий зліва) і його рок-гурт

Позитивні цифри роботи залізниці часто списували на зміни курсу гривні та просте підвищення тарифів.

Йому закидали провал з оновленням вантажних та пасажирських вагонів.

Міністр Омелян вказував на можливі корупційні зв'язки команди Балчуна з окремими бізнесменами та депутатами від БПП.

Пан Балчун ці звинувачення відкидав.

Чимало пана Балчуна критикували за те, що він ппродовжував виступати у рок-гурті Chemia у Польщі. Це нібито відволікало його від роботи в "Укрзалізниці".

Проте Войцех Балчун казав, що він виступав тільки у вихідні або під час відпустки.

Йому також дорікали за те, що він надто багато відпочиває.

Одразу ж після звільнення речниця генпрокуратури Лариса Сарган оприлюднила дані його перебування на робочому місці.

За її інформацією, у 2016 році Войцех Балчун був на робочому місці 87 днів зі 145 робочих, а в 2017 - 45 зі 103.

Пан Балчун каже, що в ті дні він був або у відрядженні, або працював дистанційно.

На початку 2017 року критик Балчуна та член парламенту Віталій Купрій оприлюднив копію контракту керівника "Укрзалізниці". У ньому значилась його щоденна заробітна плата у розмірі 21 тисяча гривень, а місячна 462 тисячі гривень.

Копирайт изображения unian Image caption Володимира Омеляна часто називають одним із "молодих реформаторів" у нинішньому уряді

Войцех Балчун не заперечував, що зарплата була одним із аргументів, чому він погодився працювати в Україні. Але запевнив, що його річний дохід не сягає 1,5 мільйона доларів на рік.

Політичні війни

У січні 2017 року протистояння між Володимиром Омеляном та Войцехом Балчуном досягло апогею.

25 січня на засіданні уряду вони посварилися і почали один одного звинувачувати.

У ситуацію втрутився прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який емоційно публічно став на бік польського менеджера, вказавши на його багатий досвід роботи.

Перед цим уряд, попри супротив міністра Омеляна, підпорядкував "Укрзалізницю" собі, забравши управління компанією у міністерства інфраструктури.

Тоді більшість експертів вказували на конфлікт між паном Омеляном, якого підтримує "Народний фронт", та прем'єр-міністром, який став на захист Войцеха Балчуна.

Копирайт изображения UNIAN Image caption До критики Балчуна долучився і генпрокурор Юрій Луценко

Ще взимку 2017 року експерти пророкували, що з цього конфлікту є тільки два виходи - або відставка Омеляна, або відставка Балчуна.

У червні 2017 року, коли закінчувався річний контракт з Балчуном, уряд його не розірвав.

Здавалось, що Балчун може пропрацювати ще рік. Проте на початку серпня команда Омеляна отримала кілька козирів.

По-перше, 4 серпня Окружний адміністративний суд скасував рішення Кабміну про перепідпорядкування "Укрзалізниці".

По-друге, 2 серпня проти польського менеджера виступив генпрокурор Юрій Луценко.

Як заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, генпрокурор надіслав на ім'я прем'єр-міністра листа, в якому наголошував, що керівництво "Укрзалізниці" працює погано.

Пані Сарган нагадала про численні кримінальні корупційні справи щодо посадовців залізниці, роботу яких мав контролювати Балчун.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дорожнім господарством України керує ще один поляк Славомір Новак, до якого в уряду претензій поки що небагато

Після цього пан Балчун написав заяву на звільнення, яку уряд задовольнив.

"Це була найскладніша і найважливіша місія в моєму бізнесовому житті", - заявив Войцех Балчун після відставки.

"Сьогодні ввечері обов'язково вип'ю келих шампанського", - відреагував на відставку Балчуна Володимир Омелян.

Однак повною перемогою для команди Омеляна це не стало. До закінчення нового конкурсу залізницею поставили керувати Євгена Кравцова.

Той працював першим заступником міністра інфраструктури, хоча Володимир Омелян не раз казав, що не бачить того у своїй команді. Він стверджував, що цю кандидатуру йому нав'язали.