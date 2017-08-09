Чому ядерна програма КНДР стає дедалі загрозливішою?

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідер КНДР Ким Чен Ин особисто був пристунім на багатьох ядерних випробуваннях

Криза довкола ядерної програми й ракетних випробувань Північної Кореї на сьогодні досягла нової, набагато більш небезпечної фази.

Протягом десятиліть міжнародна спільнота намагалася переконати Пхеньян відмовитися від програми озброєнь.

Повноцінна ядерна боєздатність КНДР - боєголовки, здатні досягати віддалених цілей за допомогою ракет дальнього радіуса дії - ще недавно здавалася чимось недосяжним.

Однак сьогодні все змінилося.

Неможливо точно оцінити військовий потенціал Північної Кореї. У Пхеньяні стверджують, що в країні вже є ракети, здатні досягти континентальної території США, - і два недавніх випробування змусили західних експертів припустити, що це може бути правдою.

Уряд Японії вважає, що КНДР вже може зменшити розмір боєголовки так, щоб розмістити її на подібній ракеті.

Влада США також думає, що Північна Корея розробила боєголовки невеликого розміру, проте поки що достеменно невідомо, чи їх вже випробовували.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Телебачення КНДР розповіло про випробування ракети

На сьогодні здатність Північної Кореї до далеких ядерним запусків - це не питання можливості, а питання часу. І це може статися вже в найближчі кілька років.

Надія жевріє

Те, що цей період припав якраз на початок президентства Дональда Трампа, можна назвати дивним історичним збігом.

З одного боку, це додатково загострює ядерну кризу, а з іншого - може дати бодай невелику надію на вирішення проблеми.

Хаос у зовнішній політиці, бравада і недосвідченість, що пробиваються у твіти американського президента, для багатьох стали приводом для занепокоєння.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин сприймається на Заході як абсолютно непередбачувана людина.

Що ж, тепер і на чолі США з'явилася така ж непередбачувана особистість.

Копирайт изображения EPA Image caption Голова МЗС КНДР (в центрі) був на форумв АСЕАН в Манілі

Якщо перефразувати слова екс-глави міноборони США, то Трампа можна назвати "відомим невідомим". Ніхто не знає, якою буде його реакція. Це робить ситуацію більш небезпечною, але водночас змушує багатьох її переосмислити, в першу чергу в Пекіні.

Ми достеменно не знаємо, якою є зовнішня політика США. У складній дипломатичній системі важлива точність формулювань. Так хто ж представляє американську зовнішню політику?

Може, це держсекретар Рекс Тіллерсон, який, за сприятливих обставин, розглядає можливість переговорів з Пхеньяном (адже і Трамп говорив про таку можливість)?

Або ж це сам "твіттер-мейстер" з Овального кабінету, який посилює тиск на Пхеньян?

Безперечно, ситуація вже досягла вирішального моменту. Успіхи Північної Кореї означають, що скоро вона зможе серйозно загрожувати США ядерним ударом.

Це змінює правила гри, і адміністрації Трампа, Китаю, Південній Кореї та Японії доведеться зробити важкий і багато в чому неприємний вибір.

Перший варіант - це відкрите протистояння режиму КНДР усіма можливими способами. Серед них - введення санкцій, підвищення боєздатності в регіоні і навіть готовність вступити у війну. Іншими словами - спроби будь-якими методами змінити режим у Пхеньяні.

Цей варіант може призвести до справжнього Армагедону на Корейському півострові й навряд чи припаде до смаку Китаю, ключовому дипломатичному гравцеві в цій драмі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ракетним випробуванням КНДР присвятили серію поштових марок

Є й інша опція - стримування. Саме до неї ми й рухаємося зараз.

Це означає посилення міжнародних санкцій - ухвалене минулого тижня рішення Радбезу ООН фактично означає торгове ембарго проти КНДР в тих секторах, які залежать від доходів з-за кордону.

Крім того, такий варіант передбачає поставки оборонної зброї країнам-союзникам США - наприклад, розміщення протиракетного комплексу THAAD в Південній Кореї.

Однак стримування КНДР не вирішує проблему і може вилитися в конфронтацію з кожним новим витком кризи.

Залишається ще один варіант - дипломатія, яка сьогодні стає особливо важким завданням.

Втім, сукупність всіх вищезазначених факторів - технічний прогрес КНДР, невизначеність, що виникла з приходом Трампа до влади, а також той факт, що весь світ став перед вибором в північнокорейському питанні - вказує на те, що дипломатичний шлях може бути успішним.

Міжнародні санкції проти КНДР:

Заборона на експорт з КНДР вугілля, морепродуктів, заліза, залізної руди, свинцю і свинцевої руди

Заборона приймати на роботу громадян Північної Кореї

Заборона укаладати угоди з північнокорейськими компаніями та фізичними особами

Заборона на нові інвестиції у вже діючі спільні проекти

Розширення заборони на в'їзд і заморожування рахунків громадян КНДР

Країни-члени ООН зобов'язані протягом 90 днів доповідати Радбезу про виконання резолюції щодо санкцій.

Важливим рішенням було посилення режиму санкцій, схвалене Радою безпеки ООН. Його підтримали Китай і Росія, а Пекін також закликав владу КНДР припинити ядерні і ракетні випробування.

Глава МЗС Північної Кореї був присутній на форумі АСЕАН в Манілі, однак його риторика була такою ж жорсткою, як і раніше.

Але попри наростальну суворість заяв, сторонам треба дійти якогось висновку? Як буде розвиватися криза? Чи можна створити простір для дипломатичного діалогу?

В очікуванні сигналу

Якщо в минулому дипломатичні зусилля не спрацьовували, то вони хоча б робилися. Досить згадати створення Корейської організації з розвитку енергетики (KEDO) в 1994 році.

Ця організація мала побудувати в КНДР дві атомні електростанції в обмін на значне скорочення ядерної інфраструктури Північної Кореї.

Склали план поліпшення відносин Вашингтона і Пхеньяна, ключові атомні об'єкти Північної Кореї відкрилися для інспекторів МАГАТЕ.

Однак програма KEDO закрилася в 2002 році, оскільки США побоювалися, що в КНДР є таємна програма зі збагачення урану.

Іноземні інспектори виїхали з країни. У KEDO була чітка мета - закрити ті атомні об'єкти в Північній Кореї, які пов'язані з ядерною програмою країни.

Однак це було понад 20 років тому. Сьогодні скорочення ядерного арсеналу і ядерної програми КНДР вже не виглядає реалістично.

Якими ж будуть цілі нової дипломатичної угоди?

Чи готова Америка Трампа жити в радіусі дії північнокорейської ядерної міжконтинентальної ракети?

І чи готова Північна Корея Кім Чен Ина відкритися або лібералізуватися таким чином, щоб ризикнути майбутнім правлячого режиму?

Сьогодні ми чекаємо сигналу від Пхеньяна. Тимчасова пауза у випробуваннях може бути чимось на зразок паузи для роздумів.

Однак якщо випробування поновляться, ми опинимося на старті абсолютно нової фази цієї потенційно катастрофічної драми.