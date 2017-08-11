Генно-модифіковані свині можуть стати донорами органів для людини

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Найбільш генетично модифіковані тварини у світі можуть допомогти вирішити проблему нестачі донорських органів, стверджують американські вчені. Кореспондент BBC з питань науки та здоров'я Джеймс Галахер дізнавався про деталі дослідження.

Вчені успішно позбавили 37 свиней вірусів, прихованих в їхніх ДНК. Так дослідники подолали найбільшу перешкоду в трансплантації органів цих тварин людині.

Тим не менше, команда eGenesis визнає, що людський організм може не прийняти орган. Ця загроза залишається великим викликом для вчених.

Дослідження опублікував журнал Science.

У генетичному коді свиней тести виявили 25 ендогенних ретровірусів.

Дослідники використали технологію зміни генів Crispr, щоб видалити віруси з ДНК тварин.

У результаті народилися 37 здорових свиней.

"Це перші свині без ендогенних ретровірусів", - розказав BBC News доктор Луган Янг, один з дослідників Гарвардського університету.

Вони також "найбільш генетично модифіковані тварини з точки зору кількості модифікацій, які вони пройшли", - додав він.

Якщо ксенотрансплантація - використання органів інших видів - спрацює, то людям, можливо, більше не доведеться довго очікувати трансплататів.

Більш ніж 100 000 людей потребують трансплантації органів у Штатах. У Британії в листі очікування органів - 6 500 людей.

За розміром органи свиней та людини однакові, і тварин можна вирощувати у великій кількості. Тому вчені покладають великі надії на цих тварин для ксенотрансплантації.

Але видалення вірусів з ДНК свиней - лише половина успіху.

Пересадка органів може спричинити сильний імунний спротив організму, навіть якщо це органи від людини. У випадку такої реакції орган доводиться видаляти.

Експерти кажуть, що вченим доведеться подолати ще багато перешкод, доки ксенотрансплантація стане безпечною для людини.