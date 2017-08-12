НеПроґавте: відставка Балчуна і "морські блохи"

Загибель Ірини Бережної, брязкання зброєю з боку КНДР та історія вагітної 10-річної дівчинки - ми зібрали для вас центральні події та найцікавіші матеріали тижня.

У Хорватії загинула в автокатастрофі колишній депутат від Партії регіонів. Поховали Ірину Бережну 10 серпня у Києві.

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Польський менеджер Войцех Балчун, який більше року керував "Укрзалізницею", написав заяву про звільнення. Пригадуємо, чим він запам'ятався на цій посаді.

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Валізи пакує не лише пан Балчун: за даними соціологів, від 20 до 30 відсотків українців хочуть залишити Україну, бо вважають, що на батьківщині не мають перспектив.

Ми поговорили з експертами про те, що стоїть за цими цифрами.

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У міжнародній політиці увага світу була прикута до нових погроз з боку Північної Кореї - ударити по острову Гуам, на якому розташована американська військова база.

А що ж відповіли США?

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Індію вразила історія 10-річної дівчини, яка завагітніла внаслідок зґвалтування. Кажуть, вона ще навіть не знає, що з нею відбувається.

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Інша одна моторошна історія сталася з 16-річним австралійським підлітком. Він зайшов у воду на пляжі на півгодини, а коли вийшов - його ноги були в крові. Обережно! Фото не надто приємні.

Експерти висувають різні версії того, що сталося.

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Ірландська співачка Шинейд О'Коннор виклала відео, яке вразило її колег та шанувальників.

Вона розповіла, що живе на самоті в мотелі у Нью-Джерсі, має думки про самогубство, і що в її житті немає нікого, крім психотерапевта.

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У рубриці BBC Журнал читачам найбільше сподобався матеріал про японців, які мало сплять, демонструючи свою працьовитість. Зате потім куняють у транспорті, в школах і навіть на нарадах.

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Наша блогерка з Луганська розповідає про тамтешні ціни.

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Фільм Крістофера Нолана про британських, французьких і бельгійських солдатів, які потрапили у пастку ворога на пляжі в Дюнкерку, став хітом кінопрокату цього літа. Але що про нього думають люди, які живуть у цьому приморському містечку?

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Літній відпочинок в Україні може бути різним. Не обов'язково ходити в кіно чи лежати на пляжі. Іще, наприклад, можна жати хліб.