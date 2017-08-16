Що криється за заявами про "заколот" у Запорізькій області?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль (ліворуч) і мер Запоріжжя Володимир Буряк під час святкування Дня Європи на Хортиці

Голова Запорізької обласної держадміністрації Костянтин Бриль заявив, що в області готують "повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміну кордону України".

У причетності до реалізації такого сценарію наприкінці минулого місяця керівник області звинуватив кілька опозиційних партій.

У відповідь представники тих партій заявили про "неадекватність" звинувачень губернатора.

Політичні експерти кажуть, що йдеться передусім про політичну боротьбу за контроль над Запорізькою обласною радою.

У той же час, СБУ вже неодноразово повідомляла, що виявляла сценарії дестабілізації політичного становища у південно-східних областях України.

"Розхитування" в окремо взятій області

Заява Костянтина Бриля пролунала наприкінці липня під час позачергової сесії Запорізької облради, на якій депутати мали обговорити перерозподіл коштів обласного бюджету.

"Аналіз тенденцій та особливостей розвитку ситуації в регіоні свідчить про підготовку на території міста Запоріжжя та Запорізької області масштабних активних дій, спрямованих на підтримку насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або кордону України, а також фінансування зазначених дій", - заявив голова Запорізької ОДА.

У цій протиправній діяльності, стверджував очільник ОДА, беруть участь представники місцевої влади на різних рівнях за підтримки певних політичних сил.

В області, заявив Костянтин Бриль, "антидержавні акції координують керівники російських організацій". Що це за організації, очільник ОДА не уточнив. Не назвав він і "виконавців", причетних до "підривної діяльності на місцях".

Проте непрямо він звинуватив у підігруванні цим сценаріям "Опозиційний блок" та "Самопоміч". Ці політичні сили мають фракції в облраді, а також посади заступників голови облради.

В інтерв'ю одному із телеканалів губернатор заявив, що довів цю інформацію до відома президента, Генеральної прокуратури та СБУ.

Одразу ж після цих заяв пан Бриль пішов на кілька тижнів у відпустку.

Копирайт изображения Запорізька ОДА Image caption Костянтин Бриль (праворуч, у військовій формі) під час акції "Полк Перемоги" у Запоріжжі. Глава ОДА є генерал-майором СБУ та генерал-майором Податкової міліції України.

Опоненти: неадекватні заяви

У відповідь на звинувачення пана Бриля запорізький осередок "Опозиційного блоку" заявив: "Замість змістовного обговорення, куди ефективніше спрямувати 200 мільйонів гривень обласного бюджету, сесія була перетворена в цирк з неадекватними заявами, схожими на репліки пацієнтів психлікарні. Все це було організовано для того, щоб посіяти хаос і відвернути увагу людей від питання, на що витрачаються гроші платників податків".

Відповіла губернатору і "Самопоміч". Депутат облради від цієї партії Євген Дем'яненко назвав заяви губернатора "необґрунтованими і неправдивими".

"Це політичне замовлення, спрямоване на дискредитацію нашої партії, як це відбувається у Верховній, обласних та міських радах по всій Україні", - заявив він.

Закономірний процес?

Доктор політичних наук, голова представництва Всеукраїнської асоціації політичних наук в Запорізькій області Дмитро Арабаджиєв вважає, що поява взаємних звинувачень - це політична боротьба між представниками пропрезидентської виконавчої влади та опозиції за контроль над обласною радою, в якій немає стійкої більшості.

Все це було організовано для того, щоб посіяти хаос і відвернути увагу людей від питання, на що витрачаються гроші платників податків Із заяви "Опозиційного блоку"

"Спроби переформатувати Раду за відсутності стійкої депутатської більшості є цілком закономірним процесом. Вибори 2015 року не дозволили ані БПП, ані "Опозиційному блоку", навіть з латентними сателітами на кшталт "Самопомочі" сформувати в облраді таку більшість", - сказав експерт у коментарі ВВС Україна.

"Взагалі, для запорізького регіону подібна конкуренція між органом місцевого самоврядування та виконавчим органом - не нова. Після "помаранчевої революції" політичні протиріччя між постмайданівськими "губернаторами" і регіоналами-керівниками обласної ради також були", - пояснює політолог.

Він згадує, як рада тоді висловила недовіру голові області та ухвалила рішення про особливий статус російської мови, всупереч політиці президента Віктора Ющенка.

Копирайт изображения ВВС Image caption У мерії Запоріжжя співробітники СБУ вилучили несертифіковані системи аудіо- та відео спостереження

Чи був "шатун"?

Ще півроку тому СБУ повідомляли, що зупинили діяльність "структур, які з допомогою російських кураторів" втілювали плани з дестабілізації становища у регіонах.

Тоді плановану проти України акцію спецслужби назвали "шатун".

СБУ викрила групи, які підтримували "федералізацію"

За словами голови СБУ Василя Грицака, організації планували поширення ідеї "вільних економічних зон, обрання губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв'язків з Росією та надання російській мові особливого статусу".

Серед "проектів", які спецслужби заблокували, було "Соціальне Запоріжжя".

Місцеві спостерігачі згадують про кілька акцій, що були у полі зору правоохоронних органів останнім часом - у Мелітополі, Токмаку, Дніпрорудному та в самому Запоріжжі.

Обшуки у запорізькій мерії

1 серпня, невдовзі після заяв Костянтина Бриля, у міськраді Запоріжжя провели обшуки - СБУ шукала незаконні системи спостереження.

У приміщеннях міськради вилучили несертифіковані системи аудіо- та відео спостереження, їх направили на експертизу. Нікого із співробітників мерії не затримали.

Мер міста Володимир Буряк розповідав, що в ухвалі суду про обшук ішлося про те, що в рамках досудового розслідування було встановлено, що на початку 2016 року невідомі особи зі службових кабінетів, користуючись засобами спеціального зв'язку, передавали службову інформацію до непідконтрольних Україні територій Донецької області - так званої "ДНР".

Ці підозри міський голова Запоріжжя Володимир Буряк назвав абсурдними.