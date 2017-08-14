Персеїди вразили: фото читачів ВВС

Копирайт изображения Reuters Image caption Зорепад над млином у Західному Сассексі.

У ніч на 13 серпня в різних частинах планети можна було спостерігати пік метеорного дощу, який також відомий як метеорний потік Персеїд. ВВС зібрала найкращі фотографії зорепаду, зроблені в різних частинах Британії.

Пік зорепаду припав на ніч суботи. Цей метеорний потік з'являється щороку в липні-серпні, коли Земля стикається з пиловими частинками комети Свіфта-Туттля.

Копирайт изображения @KeithTrueman Image caption Кіт Труман сфотографував зорепад на тлі Чумацького шляху в Ексмурі на південному заході Англії.

Копирайт изображения Bob Girling Image caption Знімок Боба Гірлінга, зроблений в Чілтоні, графство Оксфордшир.

Копирайт изображения Michiko Smith Image caption Мічіко Сміт зробила серію знімків зі свого саду на будівлі дворі в Нормантоні, Західний Йоркшир.

Копирайт изображения Alan Saunders Image caption Алан Сондерс зняв метеорний потік зі свого будинку поблизу Ексетера.

Копирайт изображения Darren Felgate Image caption Читач BBC Даррен Фелгейт розповів, що зробив цю фотографію зі свого саду поруч з майданчиком для крикету в Скарборо.

Копирайт изображения Brian Gibson Image caption Брайан Гібсон сфотографував потік Персеїд на тлі Великої Ведмедиці зі свого будинку поруч з Глазго.

Фахівці попереджали, що в цьому році побачити потік Персеїд складніше, ніж зазвичай, тому що Місяць опинився в своїй третій фазі. Однак, за словами синоптиків, любителям зорепадів Сполученого Королівства пощастило з погодою.

За словами віце-президента британського Товариства популярної астрономії Робіна Скагелла, інтенсивність метеорного дощу досягла піку 12 серпня, проте його можна буде спостерігати до 20-х чисел місяця.

"Протягом наступних кількох днів все ще можна буде побачити зорепад, хоча інтенсивність впала. Так що якщо ви все пропустили минулої ночі, сьогодні у вас є хороший шанс", - сказав Скагелл.

За його словами, метеори найкраще видно в ясному небі далеко від забудованих територій.

Копирайт изображения Barry Bird Image caption Баррі Берд умістив на одному знімку потік Персеїд, зоряне скупчення Плеяд і Венеру. Фотографія зроблена в Уінкомбоме, Глостершир.

Копирайт изображения John-Paul Brophy Image caption Джон-Поль Дрофі сфотографував небо над Бичі-Хедом в Істборні.

Копирайт изображения Mike Driscoll Image caption Майку Дрісколлу вдалося зняти, як метеор пролітає на тлі ковша Великої Ведмедиці, Хемпшир.