Персеїди вразили: фото читачів ВВС

  • 14 серпня 2017
Персеїди Копирайт изображения Reuters
Image caption Зорепад над млином у Західному Сассексі.

У ніч на 13 серпня в різних частинах планети можна було спостерігати пік метеорного дощу, який також відомий як метеорний потік Персеїд. ВВС зібрала найкращі фотографії зорепаду, зроблені в різних частинах Британії.

Пік зорепаду припав на ніч суботи. Цей метеорний потік з'являється щороку в липні-серпні, коли Земля стикається з пиловими частинками комети Свіфта-Туттля.

Персеїди Копирайт изображения @KeithTrueman
Image caption Кіт Труман сфотографував зорепад на тлі Чумацького шляху в Ексмурі на південному заході Англії.
Персеїди Копирайт изображения Bob Girling
Image caption Знімок Боба Гірлінга, зроблений в Чілтоні, графство Оксфордшир.
Персеїди Копирайт изображения Michiko Smith
Image caption Мічіко Сміт зробила серію знімків зі свого саду на будівлі дворі в Нормантоні, Західний Йоркшир.
Персеїди Копирайт изображения Alan Saunders
Image caption Алан Сондерс зняв метеорний потік зі свого будинку поблизу Ексетера.
Персеїди Копирайт изображения Darren Felgate
Image caption Читач BBC Даррен Фелгейт розповів, що зробив цю фотографію зі свого саду поруч з майданчиком для крикету в Скарборо.
Персеїди Копирайт изображения Brian Gibson
Image caption Брайан Гібсон сфотографував потік Персеїд на тлі Великої Ведмедиці зі свого будинку поруч з Глазго.

Фахівці попереджали, що в цьому році побачити потік Персеїд складніше, ніж зазвичай, тому що Місяць опинився в своїй третій фазі. Однак, за словами синоптиків, любителям зорепадів Сполученого Королівства пощастило з погодою.

За словами віце-президента британського Товариства популярної астрономії Робіна Скагелла, інтенсивність метеорного дощу досягла піку 12 серпня, проте його можна буде спостерігати до 20-х чисел місяця.

"Протягом наступних кількох днів все ще можна буде побачити зорепад, хоча інтенсивність впала. Так що якщо ви все пропустили минулої ночі, сьогодні у вас є хороший шанс", - сказав Скагелл.

За його словами, метеори найкраще видно в ясному небі далеко від забудованих територій.

Персеїди Копирайт изображения Barry Bird
Image caption Баррі Берд умістив на одному знімку потік Персеїд, зоряне скупчення Плеяд і Венеру. Фотографія зроблена в Уінкомбоме, Глостершир.
Персеїди Копирайт изображения John-Paul Brophy
Image caption Джон-Поль Дрофі сфотографував небо над Бичі-Хедом в Істборні.
Персеїди Копирайт изображения Mike Driscoll
Image caption Майку Дрісколлу вдалося зняти, як метеор пролітає на тлі ковша Великої Ведмедиці, Хемпшир.
Персеїди Копирайт изображения John Cooper
Image caption Джон Купер сфотографував небо над своїм садом в Лестерширі.

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