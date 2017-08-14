Персеїди вразили: фото читачів ВВС

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У ніч на 13 серпня в різних частинах планети можна було спостерігати пік метеорного дощу, який також відомий як метеорний потік Персеїд. ВВС зібрала найкращі фотографії зорепаду, зроблені в різних частинах Британії.
Пік зорепаду припав на ніч суботи. Цей метеорний потік з'являється щороку в липні-серпні, коли Земля стикається з пиловими частинками комети Свіфта-Туттля.
Фахівці попереджали, що в цьому році побачити потік Персеїд складніше, ніж зазвичай, тому що Місяць опинився в своїй третій фазі. Однак, за словами синоптиків, любителям зорепадів Сполученого Королівства пощастило з погодою.
За словами віце-президента британського Товариства популярної астрономії Робіна Скагелла, інтенсивність метеорного дощу досягла піку 12 серпня, проте його можна буде спостерігати до 20-х чисел місяця.
"Протягом наступних кількох днів все ще можна буде побачити зорепад, хоча інтенсивність впала. Так що якщо ви все пропустили минулої ночі, сьогодні у вас є хороший шанс", - сказав Скагелл.
За його словами, метеори найкраще видно в ясному небі далеко від забудованих територій.