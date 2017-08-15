Барвисті і безкраї Галапагоси - фотоконкурс 2017

  • 15 серпня 2017

Оголошені переможці конкурсу, який повністю присвячено Галапагоським островам.

буревісник Копирайт изображения McKenna Paulley/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Це фото переможця конкурсу Маккени Пауллі. На знімку буревісник в прибережних водах.
A swallow-tailed gull in flight Копирайт изображения Carlos Cuenca Solana / GCT
Image caption Журі розглядало роботи у декількох номінаціях: поведінка тварин, ботаніка, краєвид, людина і архіпелаг, портрети тварин. Цей знімок чайки переміг в останній номінації з вказаного переліку.
A stranded ship on the shore of San Cristobal Island Копирайт изображения Andres Eduardo Paredes Buenaño/ GCT
Image caption Покинуте судно Siempre Angelito VI на узбережжі. Перше місце в катеорії людина і архіпелаг.
A great blue heron catching a sea turtle hatchling Копирайт изображения Ivan Dario Vasquezala/ GCT
Image caption Чапля полює на черпаху. Перше місце у категорії поведінка тварин.
Galapagos mockingbird feeding its chick Копирайт изображения James Robins/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Друге місце категорії поведінка тварин. Пересмішник годує своє пташеня.
A land iguana among grass Копирайт изображения Sheri Vandermolen/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Ігуана. Перше місце у категорії портрети тварин.
The evening sun catching the spines of a prickly pear cactus on South Plaza Island Копирайт изображения Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Перше місце у категорії ботаніка. На фото: опунція у променях вечірнього сонця.
Scalesia trees on Santa Cruz Island Копирайт изображения Nicole Aherron/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Скалезія відома здатністю адаптуватися до різноманітних вегетативних зон. Друге місце у категорії ботаніка.
An image of Leon Dormido, or Kicker Rock, taken from Cerro Brujo Копирайт изображения Eric Williams/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Скеля Леон Дормідо. Перше місце у категорії краєвид.
A peaceful morning at Mosquera Islet, near Santa Cruz Island, with the Sally Lightfoot crabs Копирайт изображения Charlotte Brett/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Спокійний ранок з крабами на прибережному камінні. Друге місце категорії краєвид.
A marine iguana sunbathing in Isabela Копирайт изображения James Robins/ Galapagos Conservation Trust
Image caption Морська ігуана гріється на дощатому причалі. Категорія людина і архіпелаг.