Фатальна реабілітація: як у Китаї лікують від інтернет-залежності

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У деяких таборах для інтернет-залежних панують цілком армійські порядки

У Китаї загинув 18-річний підліток, якого батьки віддали на "лікування" від інтернет-залежності в спеціалізований центр реабілітації.

Повідомляється, що на тілі загиблого виявили численні травми.

Центр розташований в провінції Аньхой на сході країни. Його директора і кількох співробітників затримала поліція.

Практика лікування від інтернет-залежності та ігроманії в Китаї стає популярнішою: у країні відкривається дедалі більше спеціалізованих "виправних центрів".

Подібні установи неодноразово критикували за надмірно суворе ставлення до підопічних.

"Весь у шрамах"

Мати загиблого підлітка на прізвище Лю розповіла місцевій газеті "Аньхой шанбао", що її син настільки захопився інтернетом і комп'ютерними іграми, що вони з чоловіком нічого не могли вдіяти і вирішили звернутися по допомогу.

Юнака вирішили відправити до спеціалізованого центру в місті Фуян, який рекламує себе як місце реабілітації для підлітків. Від інтернет-залежності тут лікують "психологічними консультаціями і фізпідготовкою".

Юнака відвезли до центру ввечері 3 серпня. Через два дні його батькам повідомили, що їхнього сина відвезли в лікарню, де він згодом помер.

Точна причина смерті невідома.

Однак, за словами батьків, лікарі виявили на тілі їхнього сина понад 20 зовнішніх і кілька внутрішніх травм. Батькам дозволили подивитися на тіло в морзі.

"Тіло мого сина було повністю вкрито шрамами - з голови до ніг... Коли я відправляла його в центр, він був в порядку - як він міг померти за дві доби?" - цитує пані Лю газета.

Державна телекомпанія CCTV повідомила, що поліція затримала директора центру та чотирьох його співробітників. Сам центр закрили до закінчення розслідування обставин події.

"Недолік виховання"

Цей випадок викликав дискусії в інтернеті та ЗМІ. Деякі газети і користувачі соцмереж почали закликати до запровадження жорсткіших правил щодо подібних центрів, а також критикували батьків підлітка.

"Зрештою, це все через брак виховання в сім'ї", - написав один із коментаторів на сайті мікроблогів Sina Weibo.

Автор редакційної статті в щоденній газеті Mingguang Daily зазначив, що "деякі батьки, коли стикаються із такою проблемою, не замислюються, що вони мають дати правильні установки [своїй дитині], а замість цього шукають рішення зовні".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких центрах, наприклад, у центральному військовому госпіталі в Пекіні, пацієнту із залежністю можуть зробити енцефалограму

В останні роки в Китаї зросла кількість таких "виправних центрів" для ігроманів. Деякі з них відкриваються на базі державних лікарень, деякі існують окремо за підтримки приватних осіб.

Попри використання жорстоких практик, побиття пацієнтів або електрошокової терапії, вони продовжують користуватися популярністю.

Минулого року повідомлялося про те, що одна дівчинка-підліток убила свою матір за те, що та віддала її в подібний центр, де до дівчинки, імовірно, застосовували насильство.

Професор Трент Бакс з Жіночого університету Іхва в Сеулі, який вивчав проблему зростання інтернет-залежності у китайської молоді, каже, що багато подібних центрів використовують емоційно забарвлену рекламу, яка приваблює батьків, що шукають "швидке вирішення проблем своєї дитини".

"Батьки бояться, що щасливе майбутнє їхньої єдиної дитини під загрозою через те, що вона відмовляється кинути ігри й сісти за підручники", - пояснив експерт в інтерв'ю BBC.

За словами професора, батьки можуть дотримуватися традиційних поглядів на виховання і вважають прийнятним насильство з метою виховання маленького бешкетника.

Китайська влада вже почала боротися із такими центрами. На початку цього року був підготовлений законопроект, що забороняє жорстокі методи лікування від ігрової залежності, зокрема електрошокову терапію.

Компанії також почали обмежувати доступ юних користувачів до ігор онлайн.

У липні китайський телекомунікаційний гігант Tencent обмежив кількість годин, які діти можуть витрачати на одну з найпопулярніших комп'ютерних ігор компанії.