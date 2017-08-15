У Нідерландах ростуть продажі газу, що веселить. Чим він небезпечний?

18+

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вдихання закису азоту може викликати не тільки ейфорію, але і нудоту або задуху

За останні два роки у Нідерландах вдвічі зросли продажі оксиду азоту, відомого також як газ, що веселить. Про це заявили представники великих торгових компаній країни.

В інтернеті з'являються нові компанії, що продають маленькі балончики з газом, наслідки застосування якого можуть бути плачевними.

Кореспондентка BBC Анна Холліган провела власне розслідування.

У статті міститься інформація для людей старше 18 років.

Під час фестивалю регі в Роттердамі у повітрі відчувається гострий запах марихуани.

Нідерланди відомі своїм традиційно лояльним ставленням до легких наркотиків.

"Я шукаю газ, що веселить, - кричу я. - Я дам вам сміх безкоштовно", - жартує хтось.

Але це було не найкраще місце для пошуку закису азоту. Він популярний серед тусовщиків і часто використовується в поєднанні з іншими забороненими наркотичними речовинами.

Image caption Порожній балончик з-під газу, що веселить, валяється під ногами, і це вже не рідкість

Як впливає на організм газ, що веселить?

Це поєднання з хімічною формулою N2O;

Існує два види закису азоту - харчовий (або медичний) і технічний;

Після застосування газу людина має відчуття ейфорії, розслабленості і спокою;

Газ може викликати запаморочення, порушення свідомості, напади сміху, спотворене сприйняття звуку і звукові галюцинації, головний біль.

Люди з фестивалю регі порадили мені замовити оксид азоту онлайн або купити в мережевих магазинах Blokker.

Я увійшла в магазин, пройшла повз дошки для прасування і коробки для ланчів. "Вибачте, ви продаєте балончики з газом, що веселить?" - запитала я.

Продавець середніх років без коливань потягнувся до шафи за прилавком і подав мені невелику коробку з 10 срібними капсулами.

Закис азоту застосовують у харчовій промисловості для виготовлення збитих вершків. Його також можна використовувати для накачування велосипедних шин.

Жінкам під час пологів часто пропонують закис азоту як наркоз для полегшення переймів. Ваш стоматолог, можливо, використовував його як анестетик.

Для любителів танців в нічному клубі - це дешевий і доступний наркотик. У Нідерландах його популярність зросла, коли уряд видалив його зі списку медичних препаратів.

Історія толерантності

Фактично, м'які наркотики, зокрема марихуана і гашиш, у Нідерландах незаконні. Той, хто продає, виробляє, володіє цими наркотиками, підлягає кримінальному переслідуванню.

Image caption Балончики з оксидом азоту можна купити у великих супермаркетах

Проте Нідерланди толерантні щодо продажу м'яких наркотиків в кав'ярнях - їхніх власників не переслідують в судовому порядку, хоча вони і скоюють злочин.

В Амстердамі ці наркотики продаються відкрито. Для Нідерландів - це один зі способів привабити туристів.

Ставлення голландців до м'яких наркотиків можна сформулювати так: "Інформувати і просвіщати важливіше, ніж забороняти".

Людей не притягують до судової відповідальності, якщо у них є з собою трохи марихуани або гашишу.

Чоловік, який представився Раяном, розповідає, що він регулярно вживає газ, що веселить.

"Свій перший балончик я купив тут, у Голландії минулого літа. Тоді ніхто його не використовував. А тепер попит величезний, всюди на вулицях лежать порожні балони".

Місткості із закисом азоту зазвичай поміщають в аерозольні розпилювачі. Потім цим газом надувають повітряні кульки або вдихають.

Друзі Раяна закуповують газ і продають його туристам на Ібіці.

Ризик задухи

Смертей, пов'язаних безпосередньо з вживанням оксиду азоту, зареєстровано мало.

За період з 2008 по 2015 роки у Британії внаслідок асфіксії (задухи) від вживання наркотиків померли 15 людей, повідомили в Консультативній раді із зловживання наркотиками.

У мозку загиблих виявили ознаки кисневого голодування.

Влада країни попереджає, що використання закису азоту безпосередньо з балончика може призвести до охолодження рота і дихальних шляхів, викликати нудоту, запаморочення або панічну атаку.

Якщо ви застуджені, цей газ може пошкодити вашу барабанну перетинку і спровокувати глухоту.

Повторне використання речовини може призвести до дефіциту вітаміну B12 в організмі, що загрожує розладами психіки.