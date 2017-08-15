Той, хто "пиляв ЛЕП у Криму": що відомо про затриманого

Копирайт изображения INSTAGRAM Image caption У Генштабі повідомили, що затриманий у Криму громадянин України не служить у ЗСУ з травня цього року

ФСБ Росії у вівторок заявила про затримання в анексованому Криму "агента Служби безпеки України", який начебто "намагався пошкодити лінію електропередач і планував інші диверсії".

За версією російських спецслужб, Геннадій Лимешко начебто планував підірвати лінії електропередач і зруйнувати дорогу між Судаком і Новим Світом.

Джерела газети "Комерсант" у правоохоронних органах анексованого Криму стверджують, що пан Лимешко перетнув кордон Криму й Херсонської області в одному з місцевих пунктів пропуску за своїми документами й заповнив міграційну карту, а затримати його "допомогли місцеві жителі, які повідомили, що чоловік пиляє опору лінії електропередач".

У СБУ заявили, що через "погіршення життя кримчан ФСБ знову запускає "заїжджену платівку", намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах і проблемах у Криму".

Конфлікт із дідом

Затриманий Геннадій Лимешко народився в 1992 році в селищі Сахновщина Харківської області, там живуть його батьки й дідусь. Населений пункт налічує понад вісім тисяч людей.

Батько пана Лимешка, якого також звати Геннадій, за словами знайомих родини, викладає у місцевій школі №2 фізику, проте на сайті школи зазначили, що він викладач предмету "захист вітчизни".

Кілька років тому батьки затриманого розлучилися, його мама Римма Рижкова (Лимешко) відмовилася відповідати на питання Російської служби Бі-бі-сі. "Ми нічого не знаємо й не коментуємо", - сказала вона.

Як розповів Бі-бі-сі один із колишніх сусідів сім'ї, на умовах анонімності, останній раз до Сахновщини Лимешко-молодший приїздив три тижні тому: "У них навіть стався конфлікт із його дідом, ледь до бійки не дійшло, бо Геннадій вважав його сепаратистом".

За словами сусіда, після початку активних подій на Євромайдані в листопаді 2013 року у Сахновщині були молоді люди, які підтримували активістів у Києві.

"Селище в нас маленьке, тому сусіди добре знають усі настрої", - каже він. - Геннадій поїхав на Майдан, де зблизився із "Правим сектором", а потім із їхнім добровільним корпусом вирушив воювати до зони АТО".

На фронті Геннадій познайомився зі своєю дружиною Іриною, яка народилася на Львівщині. Кілька місяців тому в пари народилася донька.

"Не зовсім урівноважена людина"

"Лимешко Геннадій - мій чоловік. Інформацію про його затримання я почула по ТБ. Він не винен. Більше мені немає що сказати", - повідомила Ірина Лимешко виданню "Крим. Реалії".

Колишній сусід Геннадія Лимешко-молодшого сумнівається, чи міг затриманий служити в СБУ.

"Він, скорше, міг вирушити туди добровольцем, якщо його переконали, - вважає він. - Нещодавно він почистив свою сторінку "ВКонтакте", але раніше там було дуже багато його фотографій із фронту із символікою "Правого сектора".

На свою сторінку в соціальній мережі пан Лимешко заходив останнього разу 8 серпня - напередодні свого приїзду до Криму.

Однокурсник Геннадія Лимешка Владислав Свищ у розмові з російським виданням "РБК" сказав, що пан Лимешко "бере участь в АТО".

"У принципі, я навіть не знаю, що там йому могли нав'язати. Кожен піде на таку дурість, якщо йому щось пообіцяють або нав'яжуть", - вважає пан Свищ.

Інший знайомий пана Лимешка, на умовах анонімності, сказав "РБК", що "на СБУ він навряд чи працював, він не зовсім урівноважена людина".

Страшилка пропаганди

За даними "Медіазони", з початку 2015 року по серпень 2016 року пан Лимешко служив у батальйоні "Аррата", який пов'язаний із "Правим сектором", під позивним морфін - цю інформацію виданню підтвердила координатор штабу батальйону Ольга Браун.

Прес-секретар організації Артем Скоропадський сказав Російській службі Бі-бі-сі, що із затриманим він не знайомий і той навряд чи перебуває у "Правому секторі".

"Якщо в нього і є друзі з "Правого сектора", то цілком можливо, що він міг пройнятися якимись нашими ідеями, - каже пан Скоропадський. - Якщо, як зараз обговорюється, він реально був у восьмій роті, то це вже питання не до "Правого сектора", а до тих, хто вийшов звідти. Тому, ми нічого коментувати тут не можемо, бо відповідаємо лише за дії тих, хто зараз перебуває в організації".

Він додав, що "все це схоже на чергову провокацію ФСБ, яка до будь-яких подій у Криму намагається прив'язати "ПС", який досі є страшилкою брехливої державної пропаганди РФ".

Один зі знайомих Геннадія Лимешка із зони АТО повідомив Російській службі Бі-бі-сі: "Він випадково туди потрапив, він не диверсант і ніколи ним не був. Зараз війна - він пішов захищати Батьківщину".

В українському Генштабі у вівторок повідомили, що затриманий у Криму громадянин України Геннадій Лимешко служив у ЗСУ за контрактом із листопада минулого року, але в травні цього року його звільнили за "службову невідповідність".