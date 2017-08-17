Трамп розпустив дві консультативні ради
Президент Трамп оголосив, що розпускає Промислову раду і Форум стратегії та політики, до складу яких входили керівники корпорації.
Раніше на знак протесту проти заяв Дональда Трампа щодо заворушень у Вірджинія кілька керівників вийшли зі складу Промислової ради.
Одна жінка загинула і щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок нападу в містечку Шарлоттсвілл, де від суботи проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу прибічників расизму.
У своїй заяві у понеділок Дональд Трамп виступив проти расизму: "Расизм - це зло, й ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами".
Американський лідер сказав, що "Ку-Клукс-Клан", неонацисти і прихильники ідеї панування білих "огидні" всьому, що цінують американці.
Але вже у вівторок, виступаючи у Нью-Йорку, він також звинуватив лівих протестувальників у підбурюванні ультраправих.
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У середу керівники компаній 3M, Campbell Soup, Johnson & Johnson, та United Technologies оголосили про відставку.
У відповідь президент США сказав: "Щоб не тиснути на членів Ради та Форуму стратегії та політики, я розпускаю обидві структури".
Ще до заяви американського президента у Форумі заявили, що це було спільне рішення.
Бізнес намагався відсторонитися від позиції Дональда Трампа щодо подій у Вірджинії.
Чому пішли працівники бізнесу?
У понеділок пан Трамп із запізненням засудив прихильників ідеї панування білих і неонацистські угрупування, які зібралися в містечку штату Вірджинія в неділю.
Але під час прес-конференції у вівторок він звинуватив лівих опонентів у насильстві.
Генеральний директор компанії JPMorgan Джеймс Даймон, член Форуму стратегії і політики заявив у середу: "Конструктивної економічної і регуляторної політики буде не достатньо, і вони не матимуть значення, якщо ми не впораємося із розколом країни. І саме лідер, у бізнесі чи уряді, має згуртовувати людей замість того, щоб загострювати суперечності".
Деніз Моррісон з Campbell Soup Co сказала, що після таких заяв президента не може залишатися у консультативній групі. Активісти звернулися, зокрема, до цієї компанії із закликом відреагувати на позицію президента країни.
Що ще сталося у середу?
На меморіальній службі у Шарлоттсвіллі у пам'ять про Хезер Хайєр, яка загинула внаслідок зіткнень на вихідних, мати загиблої заявила: "Вони вбили мою дитину, щоб змусити її замовкнути. Що ж, насправді ви звеличили її".
Генпрокурор Джеф Сешнс, якого у минулому звинувачували у расизмі, сказав, що уряд, імовірно, тиснутиме, щоб винного у загибелі пані Хайєр чоловіка засудили відповідним чином (злочин на тлі ненависті).
У своєму виступі у Маямі щодо некерованої міграції він заявив: "Ми в жодному разі не можемо прийняти чи вибачити расизм, фанатизм, ненависть, насильство і подібні явища, з якими ми часто стикаємося в нашій країні".
Віце-президент Майкл Пенс заявив журналістам, що перебувають з ним у турі Південною Америкою, що він підтримує слова президента Трампа.
Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан у своєму листі CNN сказав, що слова Дональда Трампа "зневажливі", "небезпечні" та є "національною ганьбою".
Колишні президенти Джордж Буш-старший і Джордж Буш-молодший закликали США "відмовитися від расизму, антисемітизму та ненависті у всіх формах".
З чого все почалося
У суботу у Шарлоттсвіллі сотні ультраправих активістів зібралися на марш "Об'єднаємо правих", заявлений, як акція протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля.
Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 роках.
Серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської організації "Ку-клукс-клан".
Марш ультраправих викликав контракції з боку антифашистів і активістів інших лівих угруповань, що вилилося в численні сутички. Влада оголосила у місті надзвичайний стан і направила туди загони поліції спеціального призначення для відновлення спокою.
Інцидент із наїздом автомобіля на натовп противників ультраправих стався, коли обидва мітинги вже починали розходитися.
Багато оглядачів вважають, що прихід до влади Дональда Трампа у США дав новий імпульс ультраправим рухам у США.
Правозахисна організація Southern Poverty Law Center заявила, що "перемога Трампа наелектризувала ультраправих, які вбачають у ньому поборника ідеї того, що Америка є принципово країною білої людини".