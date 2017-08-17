Трамп розпустив дві консультативні ради

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Чикаго протестують проти позіції Дональда трампа щодо подій у Шарлотсвіллі

Президент Трамп оголосив, що розпускає Промислову раду і Форум стратегії та політики, до складу яких входили керівники корпорації.

Раніше на знак протесту проти заяв Дональда Трампа щодо заворушень у Вірджинія кілька керівників вийшли зі складу Промислової ради.

Одна жінка загинула і щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок нападу в містечку Шарлоттсвілл, де від суботи ‎проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, ‎хто виступав проти мітингу прибічників расизму.

У своїй заяві у понеділок Дональд Трамп виступив проти расизму: "Расизм - це зло, й ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами".

Американський лідер сказав, що "Ку-Клукс-Клан", неонацисти і прихильники ідеї панування білих "огидні" всьому, що цінують американці.

Але вже у вівторок, виступаючи у Нью-Йорку, він також звинуватив лівих протестувальників у підбурюванні ультраправих.

У середу керівники компаній 3M, Campbell Soup, Johnson & Johnson, та United Technologies оголосили про відставку.

У відповідь президент США сказав: "Щоб не тиснути на членів Ради та Форуму стратегії та політики, я розпускаю обидві структури".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Міннеаполісі протестують проти заяв президента Трампа щодо події у Шарлотсвіллі

Ще до заяви американського президента у Форумі заявили, що це було спільне рішення.

Бізнес намагався відсторонитися від позиції Дональда Трампа щодо подій у Вірджинії.

Чому пішли працівники бізнесу?

У понеділок пан Трамп із запізненням засудив прихильників ідеї панування білих і неонацистські угрупування, які зібралися в містечку штату Вірджинія в неділю.

Але під час прес-конференції у вівторок він звинуватив лівих опонентів у насильстві.

Генеральний директор компанії JPMorgan Джеймс Даймон, член Форуму стратегії і політики заявив у середу: "Конструктивної економічної і регуляторної політики буде не достатньо, і вони не матимуть значення, якщо ми не впораємося із розколом країни. І саме лідер, у бізнесі чи уряді, має згуртовувати людей замість того, щоб загострювати суперечності".

Деніз Моррісон з Campbell Soup Co сказала, що після таких заяв президента не може залишатися у консультативній групі. Активісти звернулися, зокрема, до цієї компанії із закликом відреагувати на позицію президента країни.

Що ще сталося у середу?

На меморіальній службі у Шарлоттсвіллі у пам'ять про Хезер Хайєр, яка загинула внаслідок зіткнень на вихідних, мати загиблої заявила: "Вони вбили мою дитину, щоб змусити її замовкнути. Що ж, насправді ви звеличили її".

Генпрокурор Джеф Сешнс, якого у минулому звинувачували у расизмі, сказав, що уряд, імовірно, тиснутиме, щоб винного у загибелі пані Хайєр чоловіка засудили відповідним чином (злочин на тлі ненависті).

У своєму виступі у Маямі щодо некерованої міграції він заявив: "Ми в жодному разі не можемо прийняти чи вибачити расизм, фанатизм, ненависть, насильство і подібні явища, з якими ми часто стикаємося в нашій країні".

Віце-президент Майкл Пенс заявив журналістам, що перебувають з ним у турі Південною Америкою, що він підтримує слова президента Трампа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На протестах, які прочалися минулого тижня, були помічені представники "Ку-‎клукс-клану"

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан у своєму листі CNN сказав, що слова Дональда Трампа "зневажливі", "небезпечні" та є "національною ганьбою".

Колишні президенти Джордж Буш-старший і Джордж Буш-молодший закликали США "відмовитися від расизму, антисемітизму та ненависті у всіх формах".

З чого все почалося

У суботу у Шарлоттсвіллі сотні ультраправих активістів зібралися на марш "Об'єднаємо правих", ‎заявлений, як акція протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в ‎парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля.

Генерал Лі командував ‎армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 ‎роках.‎

Серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, ‎альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської організації "Ку-‎клукс-клан".

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Марш ультраправих викликав контракції з боку антифашистів і активістів інших лівих угруповань, що вилилося в численні сутички. Влада оголосила у місті надзвичайний стан і направила туди загони поліції спеціального призначення для відновлення спокою.

Інцидент із наїздом автомобіля на натовп противників ультраправих стався, коли ‎обидва мітинги вже починали розходитися.

Багато оглядачів вважають, що прихід до влади Дональда Трампа у США дав новий ‎імпульс ультраправим рухам у США.‎

Правозахисна організація Southern Poverty Law Center заявила, що "перемога Трампа ‎наелектризувала ультраправих, які вбачають у ньому поборника ідеї того, що Америка є ‎принципово країною білої людини".‎‎