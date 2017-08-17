Київ у рейтингу Economist: чи справедливо, що так низько?
В останньому рейтингу комфортності життя (придатності для життя, якщо перекладати дослівно), який укладає британський Economist, українська столиця посіла 10-те місце з кінця у списку із 140 міст.
Від сирійського Дамаска Київ відділяє лише 9 позицій.
Крім того, Київ став також і містом, яке найшвидше втрачало свої позиції впродовж останніх п'яти років.
Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гофф не погодилася із такою оцінкою.
"Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки реформам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз", - написала дипломат у Twitter.
Так само у Twitter посольство Німеччини закликало авторів рейтингу переглянути свої критерії.
Дискомфорт від конфлікту
Укладачі списку із The Economist Intelligence Unit мають своє пояснення того, що відбувається із Києвом.
"Два міста, зокрема Дамаск і Київ, мають суттєве погіршення позицій - 16 і 21 відсотків відповідно, і є прикладами того, що конфлікт, і це не дивно, є ключовим фактором, який підриває комфортність життя у цих містах", - йдеться у дослідженні.
Міста, які найбільше покращилися (за останні 5 років)
- Тегеран (Іран) - 5%
- Дубаї (ОАЕ) - 4.6%
- Абіджан (Кот д'Івуар) - 3.8%
- Хараре (Зімбабве) - 3.2%
- Коломбо (Шрі Ланка) - 2.5%
З іншого боку, Київ також належить до міст, де відбувається відновлення після швидкого падіння, також вважають автори дослідження. До таких самих міст вони відносять Тріполі у Лівії та Коломбо у Шрі-Ланці.
Міста, які найбільше погіршилися (за останні 5 років)
- Київ (Україна) - 21,4%
- Дамаск (Сирія) - 16,1%
- Триполі (Лівія) - 6,2%
- Детройт (США) - 5,7%
- Москва (Росія) - 5,6%
"На жаль, покращення (у цих містах. - Ред.) були маргінальними і комфортність життя не повернулася на передкризовий рівень", - пояснюють укладачі рейтингу.
Стабільності нема
Загалом, глобальну політичну і безпекову нестабільність автори рейтингу називають серед ключових факторів, які впродовж останніх років визначають придатність світових столиць і великих міст до нормального життя.
Особливо потерпає від цього Західна Європа, де терористичні напади стали одним із головних складових підрахунків.
Наприклад, рейтинг Манчестера і Стокгольма різко втратили свої позиції у рейтингу через останні напади, попри те, що за іншими показниками комфортність життя у цих містах безперечно покращується.
Лідери й антилідери
Сьомий рік поспіль автори рейтингу називають австралійський Мельбурн найкращим містом для життя у світі. Лише 0,1 процентний пункт відділяє лідера списку від №2 - столиці Австрії, Відня.
Канадські Ванкувер і Торонто, що посіли третє і четверте місця відповідно, також мають показники, менші лише на кілька десятих відсотка.
Першу п'ятірку завершує ще одне австралійське місто - Аделаїда. Замикає першу десятку німецький Гамбург.
Найгіршими містами для життя у Economist Intelligence Unit називають Дамаск (Сирія), Лагос (Нігерія) та Триполі (Лівія). Київ замикає першу десятку з кінця рейтингу, посідаючи 131 місце.
Не тільки війна
Загалом, конфлікти і політична нестабільність - не єдині фактори, які визначають місце у рейтингу. Дослідники орієнтуються на 30 показників у 5 категоріях: стабільність, стан охорони здоров'я, культура і довкілля, освіта та інфраструктура.
Наприклад, у категорії "інфраструктура" береться до уваги і стан доріг, і якість послуг громадського транспорту, і зв'язок із міжнародними транспортними мережами, і енергоефективність будівель, і постачання води.
З огляду на часті транспортні пробки та регулярні відімкнення водопостачання, Київ навряд чи міг би набрати багато балів у цій категорії.
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За останніми спостереженнями Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення повітря у деяких районах української столиці (переважно у центрі) у кілька разів перевищує допустимі норми:
- Пил - 1,3 ГЗК (граничнодопустима концентрація)
- Оксид вуглецю - 1,3-2 ГЗК
- Діоксид азоту - 3,5-4,25 ГЗК
- Формальдегід - 1,3-4 ГЗК.
Смог накриває українську столицю не тільки влітку, але й взимку.
Цифри кращі за відчуття?
Водночас, як каже директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, до методології Economist, "при всій повазі до видання, яке існує з 1843 року і має 1.5 мільйони передплатників", є зауваження.
"Із 30 показників лише 3 мають цифровий, статистичний вимір, наприклад, захворюваність чи смертність. 27 категорій - це уявлення експертів про ситуацію в тому чи іншому місті", - пояснює експерт.
Крім того, на його думку, увага до категорії безпеки - тероризму, громадянських і міждержавних конфліктів - дещо перебільшена:
"Зрозуміло, що ситуація в Україні накладається на сприйняття Києва. Але чи ми відчуваємо у Києві військовий конфлікт?"
Олександр Сергієнко також звертає увагу, що Economist укладає і ще один рейтинг, на який мало хто звернув увагу.
Йдеться про рейтинг вартості життя у містах світу (World Cost of Living report). У цьому рейтингу Київ посідає 8 позицію серед найдешевших міст світу.
Втім, визнає експерт, загальні уявлення про придатність міста для життя і вимоги до комфорту є універсальними: якісні комунальні послуги, якісний громадський транспорт, комфортна інфраструктура, доступність зелених зон.
Мельбурн - найкращий і незадоволений
Цікаво, що навіть Мельбурні не зовсім погоджуються зі статусом найкомфортнішого міста у світі.
Газета Sydney Morning Herald цитує мешканців Мельбурна, які кажуть, що місто поступово стає жертвою своєї слави, - житло дорожчає, приїжджих більшає, пробки довшають.
Проте, як каже цитований виданням партнер Deloitte Access Economics Деніел Терріл, "якщо Мельбурн раптом стане, наприклад, Дамаском, то пробки зникнуть і житло подешевшає. Але, як частина пакету, з'являться інші, набагато серйозніші проблеми".