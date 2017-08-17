Київ у рейтингу Economist: чи справедливо, що так низько?

Копирайт изображения AFP Image caption Конфлікт на сході України - одна з головних причин, чому Київ опинився так низько в рейтингу Economist

В останньому рейтингу комфортності життя (придатності для життя, якщо перекладати дослівно), який укладає британський Economist, українська столиця посіла 10-те місце з кінця у списку із 140 міст.

Від сирійського Дамаска Київ відділяє лише 9 позицій.

Крім того, Київ став також і містом, яке найшвидше втрачало свої позиції впродовж останніх п'яти років.

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гофф не погодилася із такою оцінкою.

"Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки реформам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз", - написала дипломат у Twitter.

Копирайт изображения twitter.com/JudithGoughFCO

Так само у Twitter посольство Німеччини закликало авторів рейтингу переглянути свої критерії.

Копирайт изображения twitter.com/GermanyinUA

Дискомфорт від конфлікту

Укладачі списку із The Economist Intelligence Unit мають своє пояснення того, що відбувається із Києвом.

"Два міста, зокрема Дамаск і Київ, мають суттєве погіршення позицій - 16 і 21 відсотків відповідно, і є прикладами того, що конфлікт, і це не дивно, є ключовим фактором, який підриває комфортність життя у цих містах", - йдеться у дослідженні.

Міста, які найбільше покращилися (за останні 5 років)

Тегеран (Іран) - 5%

Дубаї (ОАЕ) - 4.6%

Абіджан (Кот д'Івуар) - 3.8%

Хараре (Зімбабве) - 3.2%

Коломбо (Шрі Ланка) - 2.5%

З іншого боку, Київ також належить до міст, де відбувається відновлення після швидкого падіння, також вважають автори дослідження. До таких самих міст вони відносять Тріполі у Лівії та Коломбо у Шрі-Ланці.

Міста, які найбільше погіршилися (за останні 5 років)

Київ (Україна) - 21,4%

Дамаск (Сирія) - 16,1%

Триполі (Лівія) - 6,2%

Детройт (США) - 5,7%

Москва (Росія) - 5,6%

"На жаль, покращення (у цих містах. - Ред.) були маргінальними і комфортність життя не повернулася на передкризовий рівень", - пояснюють укладачі рейтингу.

Стабільності нема

Копирайт изображения Getty Images Image caption Терористичний напад у Манчестері у травні цього року суттєво вплинув на рейтинг міста

Загалом, глобальну політичну і безпекову нестабільність автори рейтингу називають серед ключових факторів, які впродовж останніх років визначають придатність світових столиць і великих міст до нормального життя.

Особливо потерпає від цього Західна Європа, де терористичні напади стали одним із головних складових підрахунків.

Наприклад, рейтинг Манчестера і Стокгольма різко втратили свої позиції у рейтингу через останні напади, попри те, що за іншими показниками комфортність життя у цих містах безперечно покращується.

Лідери й антилідери

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку Economist Intelligence Unit, сирійська столиця Дамаск є найменш придатним містом для життя

Сьомий рік поспіль автори рейтингу називають австралійський Мельбурн найкращим містом для життя у світі. Лише 0,1 процентний пункт відділяє лідера списку від №2 - столиці Австрії, Відня.

Канадські Ванкувер і Торонто, що посіли третє і четверте місця відповідно, також мають показники, менші лише на кілька десятих відсотка.

Першу п'ятірку завершує ще одне австралійське місто - Аделаїда. Замикає першу десятку німецький Гамбург.

Найгіршими містами для життя у Economist Intelligence Unit називають Дамаск (Сирія), Лагос (Нігерія) та Триполі (Лівія). Київ замикає першу десятку з кінця рейтингу, посідаючи 131 місце.

Не тільки війна

Копирайт изображения UNIAN Image caption Київ дедалі більше захлинається у "пробках"

Загалом, конфлікти і політична нестабільність - не єдині фактори, які визначають місце у рейтингу. Дослідники орієнтуються на 30 показників у 5 категоріях: стабільність, стан охорони здоров'я, культура і довкілля, освіта та інфраструктура.

Наприклад, у категорії "інфраструктура" береться до уваги і стан доріг, і якість послуг громадського транспорту, і зв'язок із міжнародними транспортними мережами, і енергоефективність будівель, і постачання води.

З огляду на часті транспортні пробки та регулярні відімкнення водопостачання, Київ навряд чи міг би набрати багато балів у цій категорії.

За останніми спостереженнями Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення повітря у деяких районах української столиці (переважно у центрі) у кілька разів перевищує допустимі норми:

Пил - 1,3 ГЗК (граничнодопустима концентрація)

Оксид вуглецю - 1,3-2 ГЗК

Діоксид азоту - 3,5-4,25 ГЗК

Формальдегід - 1,3-4 ГЗК.

Смог накриває українську столицю не тільки влітку, але й взимку.

Цифри кращі за відчуття?

Водночас, як каже директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, до методології Economist, "при всій повазі до видання, яке існує з 1843 року і має 1.5 мільйони передплатників", є зауваження.

"Із 30 показників лише 3 мають цифровий, статистичний вимір, наприклад, захворюваність чи смертність. 27 категорій - це уявлення експертів про ситуацію в тому чи іншому місті", - пояснює експерт.

Крім того, на його думку, увага до категорії безпеки - тероризму, громадянських і міждержавних конфліктів - дещо перебільшена:

Копирайт изображения Kyiv Operativ Image caption Після обвалу Шулявського мосту мер Києва заявив, що "міст втомився"

"Зрозуміло, що ситуація в Україні накладається на сприйняття Києва. Але чи ми відчуваємо у Києві військовий конфлікт?"

Олександр Сергієнко також звертає увагу, що Economist укладає і ще один рейтинг, на який мало хто звернув увагу.

Йдеться про рейтинг вартості життя у містах світу (World Cost of Living report). У цьому рейтингу Київ посідає 8 позицію серед найдешевших міст світу.

Втім, визнає експерт, загальні уявлення про придатність міста для життя і вимоги до комфорту є універсальними: якісні комунальні послуги, якісний громадський транспорт, комфортна інфраструктура, доступність зелених зон.

Мельбурн - найкращий і незадоволений

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Мельбурні вже не раді високим оцінкам

Цікаво, що навіть Мельбурні не зовсім погоджуються зі статусом найкомфортнішого міста у світі.

Газета Sydney Morning Herald цитує мешканців Мельбурна, які кажуть, що місто поступово стає жертвою своєї слави, - житло дорожчає, приїжджих більшає, пробки довшають.

Проте, як каже цитований виданням партнер Deloitte Access Economics Деніел Терріл, "якщо Мельбурн раптом стане, наприклад, Дамаском, то пробки зникнуть і житло подешевшає. Але, як частина пакету, з'являться інші, набагато серйозніші проблеми".