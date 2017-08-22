Нелегали, цигарки і дрони: чим живе кордон на Закарпатті

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В чому полягають найпоширеніші корупційні схеми на кордоні з ЄС, які заробітки контрабандистів і прикордонників, а також скільки платять нелегальні мігранти, щоб потрапити до Євросоюзу? ВВС Україна спробувала розібратись у цих питаннях.

Для цього ми вирушили у Закарпатську область, яка межує одразу з чотирма країнами Євросоюзу - Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

У державній прикордонній службі (ДПСУ) та Генпрокуратурі ВВС Україна надали офіційні дані щодо порушень, контрабанди, нелегальної міграції та корупції серед охоронців кордону.

Ми також поспілкувались з місцевими прикордонниками, які розповіли про подробиці життя українського кордону з ЄС.

По "зеленці" - до ЄС

У ДПСУ повідомили ВВС Україна, що найпоширеніше порушення на кордоні з Євросоюзом - незаконний перетин.

За перше півріччя 2017 року на Закарпатті зафіксували 47 спроб незаконного перетину 95 громадянами інших країн.

Image caption Закарпаття межує одразу з чотирма країнами ЄС

Це переважно громадяни В'єтнаму, Алжиру, Марокко, Туреччини, Шрі-Ланки, Бангладеш, Пакистану, Єгипту та Індії.

"З досвіду роботи можна припустити, що на ту сторону вдається перейти половині груп нелегалів", - розповів ВВС Україна прикордонник із Закарпаття на умовах анонімності.

Покарання за порушення на кордоні: - незаконне перетинання або спроба перетинання кордону - стаття 204(1) Кодексу України про адміністративні правопорушення - штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або арешт до 15 діб; - організація незаконного переправлення людей через кордон - стаття 332 Кримінального кодексу - позбавлення волі від трьох до дев'яти років; - незаконне переміщення товарів через кордон - стаття 482 і 483 Митного кодексу - штраф у розмірі 100% вартості товару, конфіскація товару та засобів його перевезення; - контрабанда наркотиків - стаття 305 Кримінального кодексу - позбавлення волі від 5 до 12 років; - зловживання службовим становищем - частина 2 статті 364 Кримінального кодексу - позбавлення волі від трьох до шести років.

Нелегали йдуть подалі від пунктів пропуску по так званій "зеленці" - через гори та ліси.

Співрозмовник вказує, що є два види трафіку нелегалів - організовані групи та одинаки.

Одинаки часто приїздять в Україну легально - як туристи чи на навчання. А потім намагаються самостійно перебратися до ЄС.

Організовані групи нелегалів - складніша схема. Основні ворота в'їзду в Україну для них - східний кордон з Росією та морський порт Одеси.

Хто і скільки платить?

У груп, як розказали ВВС Україна, обов'язково є організатор. Він бере гроші з кожного охочого і забезпечує доставку по всьому ланцюжку до ЄС.

"Найдорожчими за весь час служби були китайці, які давали по 40 тисяч доларів за переправлення з Китаю через Україну до Німеччини", - згадує співрозмовник.

Їх перевозили через Україну до Європи двоє громадян Японії та Канади.

Вартість переправлення, розповідає прикордонник, дуже різниться - від кількох тисяч до десятків тисяч доларів.

Пакистанці, до прикладу, зазвичай платять від 10 до 15 тисяч доларів. В Україну вони приїжджають як туристи.

Останнім часом активізувався "в'єтнамський канал". Раніше найбільше нелегалів їхали в Угорщину, але цього року потік туди зменшився.

Ще минулого року Угорщина легше давала притулок нелегалам, які зуміли перетнути кордон. А зараз у 95% випадків повертає їх українській стороні через реадмісію.

"Зараз на Закарпатті для вдалого переправлення потрібно організувати перехід не тільки з нашого боку, а й з європейського", - вказує співрозмовник.

Копирайт изображения EPA Image caption Про контрабанду на Закарпатті на всю країну заговорили після мукачівської стрілянини 2015 року, яку пов'язали з цією незаконною діяльністю

Тепер людей намагаються одразу завезти вглиб країни ЄС, щоб вже не було прив'язки до України. Так їх складніше повернули.

"Рік тому, поки ми розмовляємо, в угорців вже могли "впасти" кілька груп. Зараз це рідкість. А от словакам останнім часом роботи додалось", - пояснює співрозмовник.

На професійному слензі "впали або падіж" - це коли група перетнула український кордон, але їх там спіймали угорці, румуни чи словаки.

Загалом потік нелегалів на Закарпатті переорієнтовується з угорського на словацький кордон.

Як переходять?

Спроба перетину кордону для нелегала - це лише адміністративне правопорушення.

Людина заплатить штраф або відсидить адміністративний арешт. Якщо вона легально перебувала в Україні, то після цього її відпускають. Якщо нелегально, то депортують.

Деяких студентів з Пакистану, як вказує співрозмовник, затримували при спробі перетину по три рази, але відпускали. У них була чинна українська віза.

Кримінальна відповідальність передбачена тільки для організаторів переходу. Тому найважливіше для прикордонників - затримувати саме їх.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Охочі нелегально потрапити через Україну в ЄС платять за це десятки тисяч доларів

На незаконному перетині часто зав'язані місцеві мешканці, які знають усі шляхи та стежки.

Такі провідники переважно мають два паспорти - український та сусідньої країни. Якщо з того боку виникає небезпечна ситуація, то "гід" тікає. Якщо його ловлять - показує угорський або румунський паспорт й спокійно повертається в Україну.

Короткий словник прикордонного сленгу: "Зеленка" - місцевість поза пунктами пропуску, якою переправляють контрабанду та людей. "Верблюд" - людина, яка на собі переносить кілька ящиків цигарок через "зеленку". "Впасти" - коли група нелегалів чи партія товарів перетнула український кордон, але їх затримали на кордоні з боку ЄС "Фішкар" - людина, яка допомагає контрабандистам вистежувати небезпеку і перевіряти територію. "Трохи вкрасти" - перевезти партію цигарок без узгодження з "дахом".

Організатори добре оснащені. Вони мають тепловізори і засоби прослуховування зв'язку. Відстежують прикордонні наряди і, коли бачать прогалину, група одразу проходить. Це відбувається переважно вночі.

Співрозмовник каже, що до схеми можуть залучати прикордонників. "Хтось відходить убік, коли треба пройти групі. Комусь достатньо прошепотіти, чи є на певній точці наряд чи засідка", - визнає він.

Коли Угорщина давала статус біженців майже усім, хто перетнув кордон, діяла й інша схема. Нелегалів підвозили за кілька сотень метрів від кордону, й вони просто "штурмували" колючий дріт.

Головне - встигнути перебігти кордон і там попросити притулку: "Це - кривава справа. Вони перелазили колючий дріт і виходили подерті, у крові", - каже джерело ВВС Україна.

Цигарки на дронах

"За перше півріччя 2017 року підрозділи ДПСУ у Закарпатській області зупинили 205 випадків незаконного переміщення товарів, серед них переважали автомобілі та цигарки (по 45% випадків)", - повідомили ВВС Україна у прикордонній службі.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Державний кордон з Угорщиною

Як розповів прикордонник, на Закарпатті серйозні схеми контрабанди контролюють кримінальні угруповання.

В Україні пачка коштує близько одного євро. З того боку її одразу можна продати за три. Якщо довезти до Західної Європи - то ще дорожче.

Фурами великих партій цигарок вже майже не перевозять. "Це треба на дуже високому рівні домовлятись. Тут, припустимо, домовишся, а з того боку рентгени є на пунктах, які одразу все показують", - розповідає прикордонник.

У схованках автомобілів через пункти пропуску цигарки везуть учасники серйозних схем або ж одинаки, які їдуть "на фарт".

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Сховані в автомобілі цигарки

Проте такий бізнес стає дедалі небезпечнішим. У законодавство внесли норму про конфіскацію транспортного засобу, який використовується для контрабанди.

У ДПСУ повідомили ВВС Україна, що за 2016 і 2017 роки на Закарпатті конфіскували 219 машин, залучених до незаконних дій.

Самому ж перевізнику цигарок загрожує тільки адміністративна відповідальність.

"Якось кінологи натаскали собаку на цигарки, це була велика рідкість. Вона ефективно працювала, але її отруїли", - згадує й таку історію співрозмовник.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Затриманий на незаконному перевезенні цигарок гелікоптер

Часто цигарки переправляють через "зеленку" - авіацією, квадрокоптерами, на човнах, вбрід водою та на плечах.

Минулого року мукачівські прикордонники затримали навіть вертоліт, яким переправляли цигарки до Угорщини.

На плечах цигарки носять так звані "верблюди" (див. Короткий словник прикордонного сленгу. - Ред.). Один "верблюд" за ходку переносить у середньому три ящики цигарок (в середньому 1 500 пачок). Один ящик несе в рюкзаку на спині, а ще два - в руках. За одну "ходку" він заробляє десь до тисячі гривень (40 доларів).

Організатор проходу "верблюда" має десь до 1 тисячі доларів з ящика. Серед "верблюдів" також можуть бути одинаки.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua/ Image caption Вилучений прикордонниками коптер, який перевозив цигарки

"Це у них називається "вкрав трохи". Тобто пройшов без "даху" й ніби вкрав прибуток в однієї з організованих злочинних груп", - зауважує співрозмовник.

Серед новацій контрабандистів - використання вантажних квадрокоптерів.

Їх ловити зараз найскладніше. Апарати запускають навіть за кілька кілометрів від кордону з одного боку, а приймають - за кілька кілометрів з іншого.

Вантажний квадрокоптер може взяти один ящик цигарок.

"Затримували людей з цигарками та квадрокоптерами. Максимум, що може бути - штраф. Тільки апарат конфіскують", - скаржиться співрозмовник.

Хоча квадрокоптер і коштує десь 3-4 тисячі доларів, його вартість легко відбивається за кілька рейсів.

Стара і вже описана раніше ВВС Україна схема з водолазами через прикордонну Тису ще працює, але не так активно.

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Цигарки, які намагались переправити річкою

Там дорога йде вздовж річки, по якій проведений кордон. У гідрокостюмі можна непомітно переправляти цигарки.

"Почали конфісковувати гідрокостюми, а вони дорогі. Тому це їх трохи зупиняє", - розповідає прикордонник.

У контрабандистів є система "фішкарів" (див. "стояти на фішці", Короткий словник прикордонного сленгу. - Ред.).

Копирайт изображения dpsu.gov.ua Image caption Цигарки через річку Тису намагаються переправляти човнами

Якщо треба переправити цигарки і немає домовленості, то засилають "фішкарів". Вони йдуть та обдивляються, де ходять прикордонні наряди.

Легально через кордон можна пронести дві пачки цигарок. Цим місцеві часто і підробляють, каже співрозмовник ВВС Україна: "Бабусі носять через пункти пропуску дві пачки цигарок зранку і дві - ввечері. Невеликий дозволений бізнес".

З бурштином "клопоту" більше

За перше півріччя 2017 року на Закарпатті офіційно лише двічі затримували бурштин, розповіли ВВС Україна у ДПСУ. Тут це не так поширено, як на кордоні з Польщею.

В останні роки незаконний видобуток бурштину став великою проблемою Західної України. Частиною ланцюжка є незаконне вивезення каменю з України.

Співрозмовник ВВС Україна вказує, що на Закарпатті з бурштином для контрабандистів більше клопоту, ніж з цигарками.

"Якщо спіймають - багато крику. Бурштин на слуху, твоє ім'я засвітять, ніякий митник чи прикордонник більше не буде з тобою "спілкуватись", - розповідає він.

За його даними, за перевезення 1 кг бурштину платять близько 100 доларів. Його возять через пункти пропуску, ховаючи в автомобілях чи автобусах.

На кордоні можна "домовитись". Проте можуть виникнути несподіванки, як-от перевірки без попередження.

Копирайт изображения www.facebook.com/LlutsenkoYuri Image caption Тонну бурштину, заховану в автобусі, безперешкодно пропустили до Угорщини українські митники та прикордонники

Нещодавно була гучна історія - через український пункт проїхав автобус, а угорці знайшли в ньому тонну бурштину і 250 ящиків цигарок.

"Очевидно, що в схемі брали участь всі. Не помітити цього неможливо. Мала бути домовленість, але зірвалось", - вважає співрозмовник.

А що з наркотиками?

У Державній прикордонній службі ВВС Україна також розповіли, що за перше півріччя 2017 року прикордонники Закарпаття сім разів зупинили переміщення наркотиків. Загалом виявили 36 грамів наркотичних речовин.

Перевезення наркотиків - кримінальна відповідальність, на відміну від цигарок чи бурштину.

"Наркотики возять і носять. Якщо людина знає ділянку та йде одна, то, коли почнуть ловити, "скинути" наркотик не проблема", - каже співрозмовник.

Він визнає, що з наркотрафіком можуть ефективно боротись тільки всі спецслужби в комплексі, вистежуючи канали на всеукраїнському рівні.

Копирайт изображения Dpsu.gov.ua Image caption На пунктах пропуску наркотики допомагають знаходити собаки

Наркотики на Закарпатті зазвичай завозять із ЄС в Україну. Це переважно ацетильований опій, який виварюють з макової соломки.

В Угорщині мак вирощувати простіше через ліберальніше законодавство.

Співрозмовник вказує, що собівартість 1 л концентрованого опію складає близько 300 доларів. Перевезти через кордон коштує близько 1 тис доларів.

Якщо з цього боку літр розфасувати у дози і продати, то можна заробити 10 тисяч доларів.

Співрозмовник допускає, що до схем переправки наркотиків можуть бути залучені власники приватних ділянок, які впритул підходять до кордону.

Кілька років тому місцеві сільради роздали низку ділянок землі прямо біля кордону з Угорщиною.

"З угорського боку можуть підійти і перекинути пакет через паркан на приватну землю, важко виловити", - визнає співрозмовник.

Корупція - справа бажання?

Співрозмовник ВВС Україна припускає, що до схем можуть бути залучені деякі його колеги.

Середні розміри хабарів $1000 Перетин кордону одного нелегального мігранта $30-50 З одного незаконно перевезеного ящика цигарок UNIAN

Проте він стверджує, що останнім часом керівництво служби намагається максимального закрити схеми контрабанди та перевезення нелегальних мігрантів, особливо через "зеленку".

"Якщо дрібні порушення офіцера чи контрактника можуть якось пробачити, то участь у схемі в "зеленці" - це табу", - розповідає він. Але корупція не зникла. Якщо службовець бере участь у схемі щодо нелегалів, то може отримати до тисячі доларів за одну людину.

Хоча чіткої такси немає. Все залежить від того, хто запропонує, що гарантує прикордонник.

За сприяння в перевезенні цигарок прикордонник може отримати близько 30-50 доларів за ящик, іноді навіть більше.

Останнім часом платню прикордонникам підняли в рази. Проте в доларах вона залишилась на рівні 2013 року.

Офіцери, за словами співрозмовника, отримують платню від 12 тис гривень (гривневий еквівалент 450 доларів) на місяць, а прості бійці - від 7 тис (300 доларів).

Копирайт изображения Dpsu.gov.ua Image caption Прикордонники вказують, що їм необхідно більше співробітників для контролю західного кордону

"Все залежить від людини. Боєць із платнею у 7 тис гривень може відмовитись від пропозиції і ще й здасть схему, а офіцер з більшою платнею може сказати "давайте більше нелегалів", - розповідає прикордонник.

Корупції як системного явища, стимульованого згори, стверджує співрозмовник, немає.

Прикордонники не зобов'язані збирати хабарі та передавати нагору - це справа їхньої совісті, бажання та сімейного бюджету. І страху.

Останнім часом з корупцією на кордоні активно бореться внутрішня безпека, СБУ та військова прокуратура.

У першому півріччі 2017 року десятьом працівникам прикордонної служби вручили підозру у корупційних діях, повідомили ВВС Україна у ДПСУ.

У прокуратурі Закарпатської області заявляли, що в 2016 та 2017 роках у кримінальних та адміністративних корупційних діях звинуватили 34-х співробітників ДПСУ.

"Зараз пішло так, що не тиждень, то прикордонника, фіскала чи митника хлопнули, з'являється страх", - каже прикордонник, вказуючи, що ще кілька років тому такого не було.