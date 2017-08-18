Що наразі відомо про теракт у Барселоні

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Мікроавтобус наїхав на пішоходів у популярному серед туристів бульварі Ла Рамбла. 13 людей загинули і щонайменше 100 поранені внаслідок нападу. Іспанська поліція назвала трагедію терактом.

Що сталося?

Напад почався о 16:50 за місцевим часом.

Свідки розповідають, що білий фургон їхав на швидкості уздовж пішохідної зони, виляючи і навмисно намагаючись наїхати на людей. Дехто падав на землю, хтось забігав у магазини й кафе уздовж бульвару.

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Влада Каталонії підтвердила, що внаслідок нападу загинули 13 людей, більш ніж 100 отримали поранення, 15 із них - серйозні.

Де стався напад?

Фургон в'їхав на бульвар Ла Рамбла з боку площі Каталонії.

Центральний бульвар простягається на 1,2 км від площі Каталонії до пам'ятника Христофору Колумбу на набережній.

Це одне з найпопулярніших і найбільш людних туристичних місць. Тут знаходяться численні бари, ресторани, магазини та ринок.

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Мінівен промчав зигзагами більш ніж півкілометра на швидкості близько 80 км/год і зупинився на площі Бокерія.

Хто постраждав?

Наразі відомо про 13 загиблих і близько сотні поранених, з них 15 людей у важкому стані.

Поліція попереджає, що дані про жертви - не остаточна.

За даними іспанської агенції цивільного захисту, жертвами нападу стали громадяни із щонайменше 18 країн.

Зокрема, Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії та Алжиру.

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За інформацією німецьких ЗМІ, серед жертв - троє громадян Німеччини і одна громадянка Бельгії.

Серед поранених - 26 громадян Франції і троє громадян Австралії.

За даними МЗС, українці внаслідок нападу не постраждали.

Хто стоїть за нападом?

За підозрою у нападі були затримані двоє: марокканець і житель Мелільї - іспанського анклаву в Північній Африці. Однак водію мікроавтобуса вдалося втекти.

Національний телеканал RTVE повідомив, що машину орендували в місті.

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Спочатку поліція назвала ймовірним водієм білого Fiata, що в'їхав у натовп, Магреба Дрісса Укабіра, народженого у Марокко.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що він звернувся в поліцію і заявив, що у нього вкрали документи, на які була оформлена оренда фургона.

Іще один фургон, який був пов'язаний із нападом, знайшли у містечку Вік, що на півночі від Барселони, повідомила місцева влада.

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Так звана "Ісламська держава" заявила про свою причетність до нападу на Ла-Рамбла.

У заяві, яку оприлюднила агенція Amaq, сказано, що напад вчинили "солдати Ісламської держави".

Жодних доказів чи подробиць цих тверджень у повідомленні немає.