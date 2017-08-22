Біткоін: скільки коштує віртуальна довіра?

Копирайт изображения AFP Image caption Біткоін швидко набирає вагу

Експерти по всьому світу сперечаються щодо біткоіна - це фінансова "бульбашка", вигідний актив чи грошовий сурогат? Тим часом в Україні на державному рівні розгорнулась ще й дискусія про статус віртуальної валюти.

Біткоін побив черговий рекорд вартості. Наприкінці минулого тижня за цю віртуальну валюту давали 4 500 доларів. Щоправда, вже на початку цього курс знизився до 4 000, а в середині серпня він коштував "тільки" 3 000.

Думки оглядачів, які обговорюють ці показники і загалом перспективи біткоіна, розділилися. Одні вважають це черговим доказом, що народжується світова валюта майбутнього. Інші впевнені, що швидке зростання вартості - ознака фінансової піраміди, яка скоро впаде.

Що це взагалі таке?

"Біткоіни, якщо спрощено, - це унікальний набір цифр, який не може повторюватися у жоден спосіб і який відповідає наперед визначеному алгоритму", - каже керівний партнер агентства цифрових комунікацій Plus One DA Максим Саваневський. Він порівнює принцип того, як працюють біткоіни, із простими числами (ті, що можна розділити лише на 1 і на саме число. Наприклад, 1, 3, 5, 7).

Саме через зв'язок із складними послідовностями цифр біткоіни й називають кріптовалютою. А через присутність лише в інтернеті - віртуальною валютою.

Точно невідомо, хто саме стоїть за ім'ям творця біткоіна - Сатосі Накамото. Невідомо навіть, чи це окрема людина або команда фахівців.

Кількість біткоінів від появи у 2009 році була обмежена 21 мільйоном монет. Саме це, за задумом творця валюти, має убезпечити її від інфляції. Адже біткоін, на відміну від традиційних валют, не можна додатково емітувати.

Існують два способи отримати біткоін: купити за традиційну валюту (або продати свій товар за біткоіни) чи "видобути" самостійно.

Для "видобутку" біткоінів існують "ферми" чи "копальні", на яких за допомогою дедалі більш складного комп'ютерного обладнання здійснюються складні обчислення, які засвідчують біткойнові транзакції по всьому світу. Винагороду за це "майнери" отримують у нових біткоінах.

Щобільше біткоінів в обігу, тим важче і дорожче їх "видобувати".

Біткоіни можна зберігати у "цифрових гаманцях", наприклад, через додаток на смартфоні.

У 2014 році про початок прийому платежів у біткоінах заявили Microsoft, Dell, Virgin Galactic. Нині ж в деяких країнах за біткоіни можна купити чашку кави чи келих пива.

Екс-голова Федеральної резервної системи Алан Грінспен в інтерв'ю Bloomberg у 2013 році назвав біткоіни "бульбашкою".

Вартість віртуальної довіри

Оскільки біткоін не залежить від жодної держави, то курс визначається виключно попитом і довірою, твердить Максим Саваневський.

"Чим більше людей будуть користуватися біткоінами, тим більшою буде його вартість", - уточнює він.

Експерт вказує, що суто теоретично, алгоритм біткоіна можна зламати. Той, хто це зробить, зможе емітувати нові біткоіни. В такому разі ця валюта дуже швидко знеціниться.

Нинішні дискусії навколо біткоіна і зростання його вартості експерт пояснює тим, що "він почав викликати великий інтерес не як засіб платежу чи інструмент для якихось нечесних оборудок, а як можливість інвестувати у щось, що дуже швидко зростає у ціні".

Копирайт изображения AFP Image caption В Ірландії біткоіни приймають навіть у кав'ярнях

Якщо ставитися до біткоінів як до активу, то треба розуміти, як працює цей ринок, розповідає ректор Міжнародного інституту бізнесу і екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко.

"Будь-який актив - акції, облігації, валюти - завжди можуть стати бульбашкою", - каже економіст. Ринок активів завжди перебуває у русі - вгору чи вниз.

"Якщо уявити, що біткоіни - актив, то завжди можна чекати як підйому, так і падіння", - каже пан Савченко і додає, що саме цей актив "сконструйований" так, що має тенденцію до зростання.

Таке зростання триватиме досить довго, прогнозує він.

Чи може біткоін "луснути"?

Що може зупинити це зростання і підірвати довіру до віртуальної валюти?

Олександр Савченко вважає, що долю біткоіна визначать Сполучені Штати: "Зараз капіталізація біткоіна - приблизно 100 млрд доларів. Це досить велика сума, але для США, ВВП яких становить 25 трильйонів доларів, насправді незначна".

"Коли США побачать, що це явище загрожує фінансовій стабільності країни, вони можуть припинити його існування. А, можливо, ні", - розмірковує експерт.

При цьому США можуть задіяти інструменти не технічного, а юридичного характеру. Наприклад, заборонять будь-які операції із цією валютою.

Копирайт изображения AFP Image caption Перший автомат із продажу-купівлі біткоінів встаноили у Конгресі США у 2014 році

Пан Саваневський говорить і про ще одну можливість, пов'язану із особливостями біткоіна. Це - анонімність.

"Біткоін має велику перевагу над іншими валютами чи платіжними системами - повну анонімність. Володіння біткоінами ніяк не розкриває власника".

Саме це і робить його привабливим для "сірих" транзакцій. І саме через це певні держави у якийсь момент можуть його заборонити.

Це може відбутися не тільки у разі використання біткоінів для злочинів, але й тоді, коли держави відчують, що втрачають контроль над частиною економіки.

"Чим більшу частину фінансового ринку країни будуть займати біткоіни, (тим більше вірогідність), що держава захоче це контролювати. Це означає, що в якийсь момент держави будуть боротися проти біткоінів - як проти платіжного інструменту, який вони не можуть контролювати", - сказав ВВС Україна Максим Саваневський.

НБУ думає над статусом

В Україні наразі статус біткоїна офіційно не визначений.

Як заявив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, до кінця серпня має відбутися засідання Ради фінансової стабільності, на якому можуть підготувати спільну позицію державних органів щодо правового статусу біткоіна в Україні.

У Нацбанку вказують на відсутність однозначної позиції щодо класифікації віртуальної валюти у світі.

Копирайт изображения Bank.gov.ua Image caption НБУ оприлюднив графічну інформацію щодо того, який статус має біткоін у різних країнах світу

"У різних країнах біткоін класифікують по-різному - як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо. Зі свого боку, Національний банк України наразі офіційно не підтримує жодне з наведених визначень", - йдеться у коментарі представника НБУ.

Заступник директора департаменту стратегії і реформування НБУ Руслан Кравець заявив, що у Нацбанку мають сумніви щодо безпеки інвестицій у біткоіни.

"Якщо ми говоримо про збереження коштів, то можу сказати, що це небезпечно. Це не регулюється, обмінні курси незрозумілі, волатильність цього ринку є дуже високою", - пояснює він.

Попри невизначеність на офіційному рівні, біткоіни не лише "ходять" в Україні, але й "видобуваються".

Копирайт изображения AFP Image caption "Ферми" чи "копальні" з "видобутку" біткоінів потребують дедалі складнішої техніки

На початку серпня увагу українських ЗМІ привернула ухвала Святошинського суду, із якої стало відомо, що одна із таких "копалень" працювала на території інституту електрозварювання імені Патона.

Правоохоронці заявили, що для "реалізації злочинного наміру ("видобування" біткоінів. - Ред.) в непрацюючому басейні інституту були розміщені 200 одиниць комп'ютерного обладнання".

Юристи, які коментували цю історію, зійшлися на тому, що оскільки наразі офіційний статус біткоіна в Україні не визначили, то звинувачувати "майнерів" можна хіба що в незаконному використанні електрики.