Хто і чому в США оголосив війну пам'ятникам

Копирайт изображения REUTERS Image caption Статуї генерала Лі перед каплицею університету Дюк у Північній Кароліні розбили обличчя

Після закінчення Громадянської війни у США минуло понад 150 років, але пристрасті, які її породили, знову вирвалися на поверхню. Під прицілом опинилися пам'ятники та інші символи переможеної сторони, які досі є в містах і селах південного сходу Америки.

Заворушення в Шарлоттсвіллі, які закінчилися загибеллю 32-річної Хезер Хайер, на яку наїхав 20-річний неонацист з Огайо, почалися рано вранці зі зіткнень між сотнями лівих активістів і приблизно рівною кількістю білих націоналістів, куклукскланівців і носіїв свастики. Останні зібралися, щоб протестувати проти наміру батьків цього сонного міста Вірджинії прибрати пам'ятник головнокомандувачу армією півдня генералу Роберту Лі.

Навіть критики цього рішення визнають, що його у законному порядку ухвалила міськрада.

Але ось пам'ятник солдату з півдня, який стояв у містечку Дюрема у Північній Кароліні, знесли в понеділок самочинно.

Місцева прокуратура порушила кримінальні справи проти тих, хто його скидав, в тому числі трьох членів комуністичної партії "Робочий мир". Цю організацію створила в 1959 році радикальна фракція американської "Соціалістичної робочої партії", яка відкололася від неї через ряд ідеологічних розбіжностей.

"Робочий мир", наприклад, прихильно дивився на курс Мао Цзедуна або на придушення радянськими військами угорської революції 1956 року. Тоді як "Соціалістична робітнича партія" все це критикувала. Останнім часом "Робочий мир" зайняв сторону КНДР у її конфлікті з президентом Трампом.

Повалену статую невідомого солдата-конфедерата штовхали ногами і плювали. Кілька днів тому невідомі зловмисники розбили обличчя статуї генерала Лі, яка стоїть перед каплицею університету Дюк в тій же Північній Кароліні.

Випускник його богословського факультету, пастор місцевої методистської церкви закликав адміністрацію університету подумати про те, щоб прибрати пам'ятник або як мінімум від нього відмежуватися. "Расистській іконографії не місце в християнській церкві!" - заявив пастор.

Публіцист Джон Ніколс надрукував в середу в Nation, найстарішому лівому журналі Америки, пристрасну статтю під заголовком "Звільнити білих расистів, звалити статуї конфедератів, обрушитися на схильних до насильства фашистів!".

"Або ви з неонацистами, неофашистами, неоконфедератамі і альтернативно-правим балаганом Дональда Трампа, - пише автор, - або ви проти них. Дональд Трамп крутить хвостом і дає зрозуміти, що расисти і ті, хто виступає проти расистів, в якомусь сенсі морально еквівалентні. За це президента слід піддати імпічменту і усунути з поста!".

"Наша країна дуже довго мирилася з символами расизму в громадських місцях, мирилася з присутністю расизму на верхах і мирилася з тим, як екстремістські угруповання поширюють расизм", - продовжує Ніколс.

Автор зі схваленням цитує повідомлення співголів так званої "Прогресивної фракції конгресу" демократи Рауля Гріхалви і Марка Покена.

Вони пред'явили Дональду Трампу і верхівці Республіканської партії наступні вимоги: "звільнити білих расистів, які працюють в даний час у Білому домі, включаючи Стівена Беннон, Себастьяна Гірку і Стівена Міллера" і "продемонструвати свою опозицію проти білого расизму, видаливши, нарешті, з Капітолія статуї конфедератів і їх зображення ".

Вранці в четвер у Twitter Трамп розкритикував тих, хто закликає прибрати статуї генералів Півдня, і запитав: "Хто наступний? Вашингтон ?! Джефферсон ?!".

Президент як у воду дивився.

На цьому тижні єпископ Джеймс Дюкс з чиказького "Визвольного християнського центру" закликав мера міста Рама Еммануеля перейменувати Вашингтонський парк і прибрати статую першого президента США, оскільки той був рабовласником.

"Адже корінні американці ніколи не потерплять парк імені Кастера, - написав Дюкс у Facebook, маючи на увазі американських індіанців і загиблого в бою з ними білого генерала, - а єврейська громадськість не потерпить у себе гестапівський парк!".

Копирайт изображения EPA Image caption У Балтіморі прибрали монументи конфедератам

Дюкса коробить також ім'я сьомого президента США Ендрю Джексона, зображеного на 20-доларовій купюрі.

"Мені ніяково від того, що мені доведеться гуляти зі своєю дитиною, дивитися парад або насолоджуватися софтболом в парку, який увічнює ім'я рабовласника, - продовжував єпископ. - Тому я закликаю негайно прибрати імена президента Джорджа Вашингтона і президента Ендрю Джексона з назви парків на південному заході Чикаго! Не можна шанувати як героїв людей, які брали участь у работоргівлі!".

У п'ятницю національний директор партії "Демократичні соціалісти Америки" Марія Сварт надрукувала в газеті USA Today статтю "Негайно прибрати пам'ятники конфедератів!".

Її підзаголовок свідчить: "Але прибрати їх буде недостатньо, так само як затаврувати неонацистів буде недостатньо".

За словами автора, потрібно створити робочий рух, що включатиме людей різних рас; він буде вимагати права голосу на роботі, "справедливої частки плодів нашої праці і закінчення ізоляції, безнадійності і розколу, які відбуваються, коли ми дозволяємо капіталістичному класу контролювати наші життя".

Активісти радикального руху "Життя чорних важливе" зажадали в Twitter, щоб США взяли приклад з післявоєнних законів в Німеччині, які заборонили нацистську партію, символіку, вітання та прапори, і наклали заборону на символіку та реліквії жителів півдня, які програли в 1865 році Громадянську війну.

"Той факт, що прапор конфедератів і їхні статуї наповнюють Південь, свідчить про те, що білий расизм так і не був повалений в США!" - заявили вони.

Скептики зауважують, що в США така заборона навряд чи можлива, принаймні за нинішніх умов. "Навіть найбільший ліберальний член Верховного суду знає, що найкращі ліки від людиноненависницьких або образливих висловлювань є протилежні висловлювання, - заявив консервативному сайту LifeZette Едді Зіпперер, доцент кафедри політології Військового коледжу Джорджії. - Це буде кричущим порушенням Першої поправки (до конституції)".

"Ліваки завжди витягують той аргумент, що не можна кричати "пожежа!" в переповненому театрі, тому свобода слова має межі, - продовжував Зіпперер. - Але це безглуздий аргумент. Історично Верховний суд йде на все, щоб захистити політичні висловлювання - навіть вкрай непопулярні!"

Нагадують, що в 1977 році Верховний суд відмовився заборонити ходу неонацистів в чиказькому передмісті Скоки, де жило багато євреїв, які пройшли через Голокост.

Консервативний коментатор Сет Ліпскі пише в New York Post, що те, що відбувається нагадало йому антиутопію Джорджа Оруелла "1984 рік". Як казав один її герой, "переписали кожну книгу, перемалювали кожну картину, перейменували кожну статую і кожну вулицю, змінили кожну дату. І це процес триває з кожним днем, кожну хвилину. Історія зупинилася".

"Ми цього хочемо?" - риторично запитує Ліпскі.

Як вважає Такер Карлсон, ведучий Fox News, єдиного консервативного телеканалу Америки, "раптовий вибух обурення з приводу зображень конфедератів має відношення не тільки до рабства, яке, звичайно, було жахливим явищем. Це також частина кампанії з дискредитації засновників нашої країни і уявлень, які надихнули ухвалювати закони. Якщо ви почали вважати, що будь-який історичний діяч, який володів рабами, по суті своїй нелегітимний і повинен бути стертий з пам'яті, вам вже важко сприймати наші установчі документи серйозно".

"Чи можете ви прийняти Білль про права, якщо він був написаний рабовласниками? - запитує Карлсон. - Ні, не можете. Ось чому так багато лівих його не сприймає".

Ліберальні історики кажуть, що багато пам'яток поваленої Конфедерації зводилися не в сентиментальних цілях, а були символом панування білих і ставили собі за мету його увічнення.

Наприклад, ліберальний сайт Huffington Post помістив в середу статтю доцента історії Чиказького університету Джанет Дейлі, яка пояснює, чому в Балтіморі, який в Громадянській війні не брав участь, виявилося відразу чотири пам'ятники конфедератам, і перш за все тандем генералів Лі і Томаса Джексона на прізвисько Кам'яна Стіна, що сидять на конях.

Копирайт изображения Reuters Image caption Рішення влади Шарлоттсвілля демонтувати статую генерала Роберта Лі викликало протести націоналістів і ультраправих

Парний монумент звели в 1948 році, тобто після не Громадянської, а Другої світової війни, коли рух за права чорношкірих в США досяг перших успіхів і почав користуватися підтримкою центральної влади в особі президента Трумена.

За словами Дейлі, будівництво монумента не мало відношення до історичної спадщини Півдня, "а ставило собі за мету налякати афроамериканців і підбадьорити білих американців в період посилення чорношкірих".

Ліберальна організація Southern Poverty Law Center нарахувала в США близько 700 пам'ятників конфедератам в 31 штаті, хоча Конфедерація включала всього 11.

Побудовані відразу після Громадянської війни, в основному їх ставили полеглим солдатам. Але більшість з них зводилося між 1890-ми і 1950-ми роками. Як зазначає професор історії університету Північної Кароліни Марк Елліот, цей період точно збігається з епохою расової сегрегації.

За словами Еліота, пізніші пам'ятники вже не шанували полеглих, а прославляли воєначальників жителів півдня і президента Конфедерації Джефферсона Девіса і не випадково ставилися на площах і перед установами. "Вони мали виховну мету", - вважає історик.

Серед консерваторів США немає єдності з питання знесення монументів представникам армії Півдня.

"Я не проти того, щоб перейменувати студентські гуртожитки або прибрати статуї генералів і солдатів Конфедерації, - пише в New York Post публіцист Майкл Гудман. - Якщо рішення ухвалюються після чемного обговорення і на базі мирного консенсусу, такі зміни є джерелом життєвої сили нашої демократії. Але коли це вам намагаються нав'язати силою, вас часто не покидає відчуття, що ця вимога є політичним театром, спрямований проти Трампа".

Публіцистка Черіл Чамлі пропонує компромісне рішення. Вона пише в консервативній Washington Times, що має сенс не прибирати статуї конфедератів, а ставити поруч з ними пам'ятники представникам меншин, які зіграли видну роль в американській історії.

Як повідомила в п'ятницю телекомпанія PBS, 62% опитаних на її замовлення американців вважають, що статуї героїв Конфедерації мають залишатися на місці.

На початку тижня британський журнал Economist і організація YouGo провели опитування, яке показало, що "американці в пропорції понад двох до одного вважають пам'ятники Конфедерації символами гордості жителів півдня, а не переваги білих".