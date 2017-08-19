Половину "карт поляка" у світі видали громадянам Білорусі

Копирайт изображения Karta Polaka

Близько 100 тисяч "карт поляка" - приблизно половину виданих в усьому світі - отримали громадяни Білорусі. Але переїхали з Білорусі до Польщі менше тисячі власників цих карток. Такі цифри в ефірі "Європейського радіо для Білорусі" навів Конрад Павлик, посол Республіки Польща в Мінську.

"Ми не повинні створювати міфів навколо "карти поляка". Для Польщі "карта поляка" - перш за все моральна компенсація для колишніх громадян Польщі, для тих людей, які відчули себе поляками, у яких в радянські часи було складне життя через те, що вони визнавали себе поляками", - сказав посол.

"Карту поляка" Республіка Польща видає з 2008 року громадянам усіх 15 пострадянських країн. Деякі держави, зокрема, Росія і Литва, у зв'язку з цим не раз звинувачували Варшаву в недружній політиці.

Конституційний суд Білорусі ще 2011 року заявив, що польський закон "Про карту поляка" суперечить нормам міжнародного права.

Білоруський парламент через рік заборонив депутатам користуватися "картою поляка" і ухвалив поправки до закону про держслужбу, заборонивши "карту поляка" й для чиновників.

Карта поза розбратом?

Копирайт изображения Межевич Владимир, Переход А./TASS Image caption Місто Гродно увійшло до складу Білорусії 1939 року в результаті територіального поділу Польщі між СРСР і Німеччиною

Мечислав Лисий був серед перших, хто отримав "карту поляка" майже 10 років тому.

Безкоштовну багаторазову польську візу видають пану Лисому згідно з правами власника карти, закріпленими польським законом.

Він щойно повернувся з Польщі, куди їздить часто, переважно у справах.

Парадокс ситуації в тому, що пан Лисий - голова офіційно зареєстрованого у Білорусі, але не визнаного Польщею "Білоруського союзу поляків".

У Білорусі таких Союзів два. Невизнаний білоруською владою Союз поляків зі штаб-квартирою в західно-білоруському Гродно, яким опікується Варшава, налічує понад 8 тисяч членів. Офіційний - зі штаб-квартирою у Мінську - 6 тисяч.

Мечислав Лисий каже, що те, що він керує Союзом, який не дуже любить Варшава, жодним чином не впливає на його права, гарантовані "картою поляка".

"Наступного року, щоправда, мені треба буде карту продовжувати - подивимося, як буде", - зауважує він.

Для членів керованого Лисим Союзу поляків проблема в іншому: польська влада не враховує рекомендації цього Союзу серед підстав для видачі "карти поляка".

У польському законі про карту є "лазівка" для тих, хто не може підтвердити польське коріння, але хотів би вважатися поляком. Такі люди повинні надати довідку від польської організації, що підтверджує активну і не менше ніж трирічну участь претендента у популяризації польської мови і культури.

"Ми видавали такі довідки, але польська сторона довідки від нашого Союзу не берея до уваги. Неофіційний Союз поляків за трохи менше десяти років видав близько тисячі довідок-рекомендацій, до цих рекомендацій ставлення зовсім інше", - говорить пан Лисий.

Копирайт изображения Лупейко Владимир,Горельчик А./TASS Image caption Видатний польський поет Адам Міцкевич народився на території нинішньої Гродненської області, у місті Новогрудці, де за радянських часів відкрили його будинок-музей

"Агенти впливу" і символ

"Для білоруських поляків карта - благо, вона дає низку преференцій як у Польщі, так і на території Євросоюзу. Для білоруської держави - певна проблема. Адже власники "карти поляка" апріорі схильні до впливу з боку сусідньої держави. Різко сказати "агенти впливу" , але держава побоюється цього, і її рішення про заборону мати "карту поляка" чиновникам і депутатам цілком логічне", - зауважує Мечислав Лисий.

На "карту поляка" теоретично можуть претендувати 300 тисяч білоруських громадян, які назвалися поляками під час останнього перепису населення.

Плюс, як уже йшлося, - будь-хто, хто доклав зусилля для популяризації польської мови і культури або працює у громадських організаціях польської діаспори.

Як стверджує Анджей Почобут, відомий у Білорусі і Польщі журналіст і член Головної ради невизнаного білоруською владою Союзу поляків, білоруські поляки прагнуть отримати "карту" перш за все через почуття національної гідності.

"Гродненський регіон - найбільше скупчення поляків на території колишнього СРСР. Існує досить велика польська діаспора, і дивно для мене, що деякі тільки у зв'язку з "картою поляка" про це згадують. Протягом багатьох років у СРСР, та й раніше, поляки в Білорусі чули: які ви поляки? Ви - не поляки! І документ, який підтверджує приналежність до польського народу, в тому числі і з цих причин такої популярності набув", - переконаний пан Почобут.

Але констатацією приналежності до польського народу справа найчастіше і завершується, каже посол Польщі у Білорусі Конрад Павлик.

"Змушений сказати, що більшість білоруських поляків не користується "картою поляка", зберігає її як символ на поличці в кухні", - зазначив дипломат.

Суперечки у соцмережах

Копирайт изображения Драчев Виктор/TASS Image caption У деяких районах Білорусії досі живе доволі багато поляків, а католики у Гродненській області становлять близько половини всіх вірян

Більшість білоруських громадян не користуються перевагами, наданими у Польщі "картою поляка", підтверджує і Анджей Почобут. Хіба що популярна безкоштовна віза та отримання європейської освіти з європейськими дипломами у польських університетах.

Українців - навіть без "карт поляка" - у сусідній країні працює набагато більше, ніж громадян Білорусі, свідчить статистика.

З Білорусі до Польщі, за словами посла Конрада Павлика, переїхали жити лише близько тисячі тих, хто отримав "карту поляка".

Однак сто тисяч власників "карти поляка", про яких згадав дипломат, збурило хвилю коментарів у інтернеті.

"Поляки добре розуміють, що дають карту поляка не ​​полякам, а роблять це лише для того, щоб потішити свою манію величі", - пише користувач під ніком user.

"Фактично зрікатися своєї нації і записуватися до іншої заради дешевої візи - це називається побутова проституція! І це ще м'яко сказано. Це зрада у чистому вигляді", - обурюється коментатор "Каменная Горка".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володар "карти поляка" має право на отримання довгострокової польської візи за спрощеною процедурою

"Розборки" і мережеві дискусії вже додали до цієї теми і "русскій мір", і посилання на легенди і історичні факти часів Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої.

Плюс - на жаль! - побутові та просторічні прізвиська, якими протягом століть нагороджують один одного народи-сусіди.

"Будь-яке звернення до національного питання - як і раніше дуже болюча тема! І повідомлення про 100 тисяч з "картою поляка" - як сто тисяч вуглинок до багаття, що не згасає століттями! Немає жодної толерантності, на жаль", - констатує інтернет-користувач, який підписався "Гражданин Мира".