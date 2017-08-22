Голова Пентагону у Києві: що Меттіс привезе Україні?

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption У червні 2017 року Петро Порошенко зустрічався з Джеймсом Меттісом у США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вперше відвідує Україну та візьме участь у параді до Дня Незалежності 24 серпня.

Деякі експерти припускають, що пан Меттіс прибуде не з порожніми руками, а з гарними новинами щодо військової співпраці з Україною.

Петро Порошенко вже прогнозує укріплення обороноздатності України після цієї зустрічі, а в оточенні українського президента хизуються - Меттіс приїде саме на його запрошення.

Додаткової інтриги візиту додає те, що разом з Меттісом у Києві буде спецпредставник США щодо вирішення кризи в Україні Курт Волкер, який напередодні зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Гості Дня Незалежності

Про візит Джеймса Меттіса до Києва стало відомо 18 серпня, коли про це офіційно повідомили у Пентагоні. Там заявили, що 23 серпня він відвідає Туреччину й звідти полетить до Києва.

Перед цим українська влада анонсувала, що у параді до Дня Незалежності візьмуть участь військові низки країн НАТО, а стежити за ним будуть міністри оборони стратегічних українських партнерів.

Зокрема, радник президента України Юрій Бірюков анонсував, що на парад до України, окрім Меттіса, приїдуть міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини, Чорногорії та Естонії.

Велику Британію представить заступник керівника оборонного відомства.

20 серпня вже сам Джеймс Меттіс детально розповів деталі свого візиту.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Степан Полторак також спілкувався у США з головою Пентагону

До України він заїде у межах своєрідного світового турне країнами, відносини з якими важливі для США.

Початково планувалось, що спочатку він відвідає Йорданію та Туреччину, а потім приїде до Києва. Проте 22 серпня він несподівано заїхав ще й до Іраку.

"Вони мають речі, про які хочуть поговорити зі мною, а я також маю, про що поговорити з ними", - заявив пан Меттіс журналістам.

Він окремо підкреслив, що його присутність на параді до Дня Незалежності 24 серпня має засвідчити, що США усвідомлюють цінності, які відстоює Україна.

"Нелегко розбудовувати демократію. Нелегко творити суверенну державу, особливо зараз, з тим, як Росія порушує територіальну цілісність", - додав він.

У Києві він зустрінеться з президентом та міністром оборони України.

Під час зустрічей в Києві він має намір підкреслити стратегічне партнерство США та України, а також "наголосити на підтримці розбудови їхнього війська через тренування, оснащення та поради з боку США".

Джеймс Меттіс також вказав на те, що важливо тиснути на Росію, аби вона виконувала свої зобов'язання за Мінськими угодами. Він також згадав про необхідність негайного припинення вогню, виведення важкого озброєння та необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ.

Радість української влади

Візит Джеймса Меттіса до Києва ще до його початку публічно та з ентузіазмом прокоментували президент України та міністр оборони.

Копирайт изображения USA Embassy Image caption Спецпредставник Курт Волкер під час візиту на Донбас

"Джеймс Меттіс - великий друг України. Впевнений, що ці переговори матимуть надзвичайно велике значення для укріплення обороноздатності нашої держави", - заявив Петро Порошенко.

А міністр оборони Степан Полторак назвав візит "потужним сигналом з боку США щодо продовження підтримки України".

Він визнав США головним стратегічним партнером для України у політичному, військовому та економічному вимірах.

"Всебічна допомога США - визначальний чинник відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах", - додав пан Полторак.

А радник президента Юрій Бірюков нагадав, що до Києва керівник Пентагону приїде на запрошення Петра Порошенка, який був у США в червні цього року.

Подарунки від Меттіса?

Останніми тижнями і в Україні, і в США все активніше говорять про можливе надання Україні американської летальної зброї.

24 липня в інтерв'ю ВВС спецпредставник США Курт Волкер заявив, що у США розглядають можливість надання Україні оборонного озброєння.

Тоді він натякнув, що це може бути протитанкове озброєння, і що це не спровокує Росію до ескалації конфлікту на Донбасі.

Згодом низка американських видань написала, що американські військові складають план постачання Україні оборонної зброї.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Глава Пентагону відвідає військовий парад

Найчастіше у цьому контексті говорять саме про протитанкові системи Javelin.

У ЗМІ США вказували, що це питання обговорювали в оточенні президента, проте рішення ще немає і його точно не затверджували у Білому Домі.

Тоді ж впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн у Twitter поширив цю статтю, додавши слова - "Це на часі".

Після появи новини про візит Меттіса до України американський експерт Сімон Сараджян написав у Twitter, що час візиту може свідчити про згоду Трампа надати Україні більш досконале озброєння.

Схожу думку висловила редактор української редакції "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

"За моєю теорією, є підстави очікувати, що до Дня Незалежності можуть оголосити про надання Україні оборонної зброї", - написала пані Мирослава у Facebook.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер просто назвав цей візит "важливим сигналом американської підтримки США у конфлікті Києва та Росії".

Хоча в Україні радять не очікувати забагато від візиту Джеймса Меттіса.

Зброї поки не буде?

Зокрема, аналітик українського Інституту світової політики Микола Бєлєсков не думає, що Меттіс 24 серпня оголосить про передачу летальної оборонної зброї.

"Малоймовірно, що на останньому засіданні Радбезу США у п'ятницю вистачило часу на серйозне обговорення, а тим більше ухвалення рішення щодо України. А без серйозного розгляду йти на такий крок не можна", - вважає пан Бєлєсков.

Копирайт изображения media.defense.gov Image caption В Україні давно говорили про можливе надання протитанкової зброї зі США

Експерт частково підтримує радість чиновників, які анонсують візит Меттіса, адже керівник Пентагону не був в Україні майже десять років.

Проте він поки що не називає його візит "переломним".

Пан Бєлєсков вказує, що у Києві Джеймс Меттіс може підписати дві угоди щодо військово-технічної співпраці.

Одна має спростити доступ України до американського ринку зброї, а друга - створити можливості для спільного виробництва зброї.

"Але є питання, чи зможе реалізувати Україна такі можливості, якщо вони будуть викладені в угоді ", - вважає пан Бєлєсков.

Спільне перебування в Києві Джеймса Меттіса та Курта Волкера, на думку експерта, нічого особливого не означає.

На його думку, це лише гарна нагода почути від пана Волкера, про що він говорив із Владиславом Сурковим у Мінську.