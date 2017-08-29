Головоломка: знайдіть фальшиве золото

Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Почнемо із пошуків фальшивого золота.

Перед вами - сім золотих зливків. Один із них - фальшивий і важить менше за інші.

У вас є ваги, але ви можете використати їх лише двічі.

Як зрозуміти, який зливок фальшивий?

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Відповідь

Покладіть на чаші терезів по три зливки. Якщо вони важать однаково, то це означає, що фальшивий - залишився у вас.

Якщо чаші не врівноважені, тоді візьміть ті три зливки, які важать менше. Із них виберіть два і зважте їх.

Якщо вони важать однаково, тоді третій зливок і є підробкою. Якщо ні, тоді той зливок із двох, який важить менше, і є фальшивим.

Ця головоломка взята з розповідей Лорен Чайлд про дитину-генія Рубі Редфорт. Дізнайтесь більше у Today Programme.