Головоломка: хто брехун?

Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу шукаємо брехуна.

Успіхів вам!

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Джон каже, що Джастін - брехун.

Джастін каже, що Том - брехун.

Том каже, що Джастін і Джон - брехуни.

Враховуючи, що всі троє або завжди говорять правду, або завжди брешуть, скажіть, хто з них каже правду?

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Відповідь

Правду говорить Джастін.

Якщо Том каже правду про Джона, тоді Джон насправді називає Джастіна чесним - в такому випадку, Том - брехун.

З іншого боку, якщо Джон каже правду, тоді Джастін насправді називає Тома чесним, що, як ми з'ясували, неправда.

Відтак, правду говорить лише Джастін.

Це головоломка від Алекса Беллоса. Дізнайтесь більше у Today Programme.