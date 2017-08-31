Головоломка: хто брехун?
Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу шукаємо брехуна.
Успіхів вам!
Джон каже, що Джастін - брехун.
Джастін каже, що Том - брехун.
Том каже, що Джастін і Джон - брехуни.
Враховуючи, що всі троє або завжди говорять правду, або завжди брешуть, скажіть, хто з них каже правду?
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Відповідь
Правду говорить Джастін.
Якщо Том каже правду про Джона, тоді Джон насправді називає Джастіна чесним - в такому випадку, Том - брехун.
З іншого боку, якщо Джон каже правду, тоді Джастін насправді називає Тома чесним, що, як ми з'ясували, неправда.
Відтак, правду говорить лише Джастін.
Це головоломка від Алекса Беллоса. Дізнайтесь більше у Today Programme.