Стінопис: від Філадельфії до Рабата

Вже кілька років на київських багатоповерхівках з'являються сюжети з неприборканої уяви майстрів графіті з усього світу. Лише цього серпня принаймні на три прикрашені живописом стіни в столиці стало більше: "Просте щастя" - обличчя усміхненого чорношкірого хлопченяти, меморіальний портрет виконавця Linkin Park Честера Беннінгтона і філософська фреска "Розум, тіло і душа".

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Якщо для Києва "наскельне мистецтво" явище відносно нове, то на Заході - майже класичне. От лише деякі з графіті, які потрапили в фотооб'єктив мандрівника Андрія Кондратьєва.

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За великим рахунком, зображення у печері Ласко у Франції, яким, як вважають вчені, приблизно 17 тисяч років, - теж графіті. Але сучасна версія стінопису зародилася в Сполучених Штатах - у Нью-Йорку і Філадельфії. І в останній еволюціонувала і стала частиною міського ДНК. Там скупчено більше муралів, ніж будь-де в країні. Адже ще у 1984 році затвердили програму, однією з цілей якої було забезпечити спраглих до експериментальної на той час творчості митців цегляним "полотном", на якому вони могли творити. Результат - близько трьох тисяч мистецьких робіт.

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Окрему нішу серед вуличних художників Філадельфії займає Ісаї Загар, який працює у жанрі мозаїки. Він трансформував багато невиразних місцевих фасадів у притаманній йому чудернацькій манері, використовуючи биті пляшки, кахельні черепки та дзеркальні скалки.

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Найвідомішою колекцією графіті у Європі є, напевно, East Side Gallery. Це вцілілий довжиною в більш як кілометр шмат Берлінського муру, на якому понад сотня художників після возз'єднання Німеччини зобразили свій погляд на тогочасну буремну реальність. Більшість - з політичною конотацією - як на найвідомішому муралі росіянина Дмитра Врубеля з епохальним поцілунком Леоніда Брежнєва та Еріка Хонеккера.

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У Празі є своя "політична" стіна - названа на честь Джона Леннона. Її почали розмальовувати, зокрема, рядками з пісень музиканта, ще у 1980-х, що викликало незадоволення тодішньої комуністичної влади Чехословаччини. За більш ніж три десятиріччя стіна не раз "мутувала" - старі зображення і лозунги зникали під новими. Але під нею вуличні музиканти й досі виконують безсмертну Imagine.

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"Мінливість" поверхонь з графіті - справа звична. Лондонський район Шордіч, відомий своїм розмаїтим вуличним мистецтвом (туди навіть водять екскурсії), - це, по суті, одна велика змінна експозиція. Наприклад, донедавна на місці цього екзотичного портрета пензля Дейла Грімшо був інший - хоч і того ж маляра.

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У багатьох європейських містах є свої "шордічи" - райони, де графіті присутнє у високих дозах: марсельський Пан'є чи вільнюський Ужупіс. Частина історичного центру іспанської Малаги, міста, де народився Пабло Пікассо, - один суцільний мурал. Кожна робота створена в рамках проекту, автори якого прагнули причепурити-омолодити понівечені часом будівлі. Один із найбільш плідних графітистів - Джонатан Моріяс, більш відомий під псевдонімом Doger.

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А от у центрі Парижа, який архітектурно доволі одноманітний (є навіть термін, аби позначити цю законсервованість: музеїфікація), помітних муралів бракує. Але кілька років тому місцева влада, аби зробити так званий стріт-арт доступнішим, дала згоду на те, аби поряд з Центром сучасного мистецтва Помпіду з'явилося подібне зображення. Наслідком став автопортрет "Тсс!" Жана-Франсуа Перроя, художника з промовистим професійним ім'ям Джеф Аерозоль. Він пояснив, що хотів, аби люди "зупинилися на п'ять хвилин та прислухалися до того, що зазвичай не чують".

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У італійського графітиста з псевдонімом Blub, якого свого часу називали флорентійською "сенсацією", схожий заклик - тільки він хоче, аби публіка не почула, а побачила те, чого не бачить. На його думку, у місті домінує Ренесанс, і, аби привернути увагу до сучасного, він у різних куточках Флоренції намалював класичні картини - як от цей ангел, що грає на лютні, з галереї Уффіці - у масках і з трубками для підводного плавання.

Його твори - абсолютна протилежність стінопису в Неаполі, який часто нагадує акт вандалізму. Але стіни, поцятковані потворними написами, візерунками та дивними істотами, з часом стали характерною рисою цього колоритного італійського міста.

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Blub працює анонімно - так само, як, здається, найвидатніший представник вуличного живопису в світі - Бенксі (Banksy). Він народився та розпочав свій мистецький шлях в англійському місті Бристоль. На тамтешніх стінах - багато з його найбільш впізнаваних й тиражованих зображень.

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Якщо на Заході графіті - жанр визнаний, з традиціями, то на мусульманському Близькому Сході художники роблять перші кроки та шукають свій творчий почерк в країнах, де це не заборонено законом. Цей сучасний жіночий портрет у самому центрі марокканського Рабата - лише одна з ілюстрацій.