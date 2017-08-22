Як дивилися на сонячне затемнення - фото

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Мільйони американців у всіх куточках країни у понеділок стежили за небом, де проходило ‎повне сонячне затемнення.‎

Таке видовище можна було спостерігати уперше за останні сто років.‎

Від школярів у Міссурі до патрульних у Айдахо - уся країна застигла, стежачи за тим, як ‎Місяць проходить повз Сонце, затуляючи своєю тінню його сяйво.‎

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Лише шестеро людей бачили це із космосу. Команді астронавтів Міжнародної космічної ‎станції (МКС) пощастило бачити це дивовижне видовище у найчистішому його вигляді.‎‎

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Тим часом кореспондент ВВС Джеймс Кук стежив за тінню Місяця у першому ряду ‎на висоті 12 тисяч кілометрів.‎

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Глядачів застерігали про безпеку очей під час споглядання затемнення: людям ‎радили не дивитися прямо на Сонце без захисних окулярів.‎

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Більшість людей дотрималися поради, хоч те, що дехто із них одяг собі на очі, ‎захищало сумнівно.‎

У столиці Гаїті Порт-о-Пренс, де сонячне затемнення було видно лише частково, цей чоловік ‎сконструював собі окуляри із пластикової пляшки.‎

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У Гавані, на Кубі, вуличний актор теж скористався чудовим шансом.‎

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Дехто спробував проектувати затемнення на якусь поверхню, щоб не дивитися на нього ‎напряму.‎

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Президент США Дональд Трамп подав не найкращий приклад. Звісно, він ‎одяг захисні окуляри, але все одно не втримався від спокуси глянути на сонце без них!‎

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А от пес Ендрю - домашній улюбленець журналіста ВВС у Нешвілі, штат Теннессі, послухався порад.

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Ось так затемнення святкували на фестивалі у Орегоні, у національному лісі Очоко - ‎підіймали вільний дух і руки до небес.‎

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Тим часом МКС безсоромно "вдерлася" до фотографій затемнення - щонайменше шість разів, як ‎показує ось це скомпоноване із кількох світлин зображення.‎

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І на завершення, ось кілька найбільш вражаючих фотографій цього повного сонячного ‎затемнення - якщо вам не пощастило побачити це незабутнє видовище на власні очі.

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