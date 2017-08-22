Як дивилися на сонячне затемнення - фото
Мільйони американців у всіх куточках країни у понеділок стежили за небом, де проходило повне сонячне затемнення.
Таке видовище можна було спостерігати уперше за останні сто років.
Від школярів у Міссурі до патрульних у Айдахо - уся країна застигла, стежачи за тим, як Місяць проходить повз Сонце, затуляючи своєю тінню його сяйво.
Лише шестеро людей бачили це із космосу. Команді астронавтів Міжнародної космічної станції (МКС) пощастило бачити це дивовижне видовище у найчистішому його вигляді.
Тим часом кореспондент ВВС Джеймс Кук стежив за тінню Місяця у першому ряду на висоті 12 тисяч кілометрів.
Глядачів застерігали про безпеку очей під час споглядання затемнення: людям радили не дивитися прямо на Сонце без захисних окулярів.
Більшість людей дотрималися поради, хоч те, що дехто із них одяг собі на очі, захищало сумнівно.
У столиці Гаїті Порт-о-Пренс, де сонячне затемнення було видно лише частково, цей чоловік сконструював собі окуляри із пластикової пляшки.
У Гавані, на Кубі, вуличний актор теж скористався чудовим шансом.
Дехто спробував проектувати затемнення на якусь поверхню, щоб не дивитися на нього напряму.
Президент США Дональд Трамп подав не найкращий приклад. Звісно, він одяг захисні окуляри, але все одно не втримався від спокуси глянути на сонце без них!
А от пес Ендрю - домашній улюбленець журналіста ВВС у Нешвілі, штат Теннессі, послухався порад.
Ось так затемнення святкували на фестивалі у Орегоні, у національному лісі Очоко - підіймали вільний дух і руки до небес.
Тим часом МКС безсоромно "вдерлася" до фотографій затемнення - щонайменше шість разів, як показує ось це скомпоноване із кількох світлин зображення.
І на завершення, ось кілька найбільш вражаючих фотографій цього повного сонячного затемнення - якщо вам не пощастило побачити це незабутнє видовище на власні очі.