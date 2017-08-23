Чи потрібні дитині, народженій через кесарів розтин, бактерії з вагіни матері?

Копирайт изображения Getty Images

Молоді матері не повинні захоплюватися трендом "посівання" своїх дітей бактеріями з вагіни матері, кажуть лікарі.

За допомогою цієї процедури немовлята, які народилися через кесарів розтин, отримують бактерії, які покривають їхнє тіло таким чином, наче вони народилися природнім шляхом - через вагіну.

Ідея такого "посівання" полягає в тому, що бактерії допомагають тренувати імунну систему новонародженого та знижують ризик виникнення алергій та астми, пише кореспондент ВВС з питань здоров'я Джеймс Галлахер.

Але лікарі з Данії та Британії заявили, що існує занадто мало доказів корисності такої процедури, яка, на їхнє переконання, може спричинити більше шкоди, аніж користі.

Народження шляхом кесаревого розтину пов'язане з підвищеним ризиком деяких імунних захворювань.

Тому зростає медичний інтерес до ролі мікробіоти - мікроорганізмів, які живуть в людському тілі - у запобіганні захворюванням.

Що таке вагінальний посів?

Процедура вагінального посіву передбачає забір мазка вагінальної рідини матері та втирання її у шкіру новонародженого.

У звіті, опублікованому в BJOG: Міжнародному журналі акушерства та гінекології, зазначено, що понад 90% данських акушерів заявили, що їх запитують про вагінальний посів.

У документі вказано, що немає ніяких доказів будь-якої користі від такого посіву, оскільки було тільки одне належне дослідження цього методу, у якому взяли участь лише четверо немовлят.

Водночас, у звіті попереджають про ризики вагінального посіву для немовляти, зокрема такі інфекції як стрептокок групи B, E. coli та низка інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Доктор Тайн Клаузен, автор звіту та консультант голландської клініки Nordsjaellands Hospital заявила: "Ми знаємо, що жінки та їхні партнери все частіше говорять зі своїми лікарями про вагінальний посів".

"Я справді розумію, що це цікава думка, що ви можете наслідувати природу шляхом посіву, але цей метод ґрунтується на деяких теоретичних міркуваннях, і ми не маємо доказів на його підтримку".

Копирайт изображения Getty Images

Доктор Клаузен каже, що тампон може не мати тих самих бактерій, як ті, які наносяться на шкіру дитини під час проходження родовими шляхами при природному народженні. Окрім того, будь-які бактерії розбавлені в крові та амніотичній рідині у вагінальному тракті під час пологів.

Вона радить жінкам "уникати кесаревого розтину без крайньої потреби, раннє годування грудьми тривалістю щонайменше півроку та ранній контакт "шкіра до шкіри".

Кожен з цих факторів впливає на дитячу мікробіоту.

У Британії майже чверть новонароджених прийшли на світ за допомогою кесаревого розтину.

Доктор Патрік О'Браян з Королівського коледжу акушерства і гінекології каже: "Немає чітких доказів того, що вагінальний посів має будь-які пов'язані переваги".

"Тому ми не рекомендуємо його, поки переконливіші дослідження не доведуть, що це нешкідливо і насправді може покращити травну та імунну систему дитини", - додав він.

Пристосування до життя

Олександра Загородня, доцент кафедри акушерства та гінекології Національного медичного університету ім. Богомольця каже, що контакт новонародженого є важливим етапом його пристосування до позаутробного життя.

"Проте описана технологія не відтворює природного процесу, адже контакт з материнською мікрофлорою в пологах відбувається на тлі гормональної та імунної революції, що її зазнає плід в пологах. Для заселення нормальної мікробіоти доведену ефективність мають проведення контакту "шкіра до шкіри", який в сучасних умовах можна виконати в більшості випадків кесаревого розтину, та ранній початок грудного вигодовування", - каже лікар.

Лікар Загородня каже, що дослідження є цікавим прикладом наукового пошуку та прагнення наближення до природного перебігу народження дитини, такі тенденції є вкрай популярними в розвинених країнах Європи та США.

"В Україні не лише в силу економічної ситуації, але і через певну консервативність акушерів-гінекологів такі втручання на проводяться", - додає вона.