Свято з парадом: армія зіграє головну роль на День Незалежності

Основною подією під час святкування Дня Незалежності України буде військовий парад. У центрі Києва вже провели три його репетиції.

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Три роки тому Росія раптово провела військову операцію в Криму, яка завершилась анексією півострова. В Криму українська армія склала зброю, а вже за декілька тижнів на Сході розпочалось збройне протистояння з сепаратистами. Від 2014 року військові паради символізують готовність української армії відбивати агресію.

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Росія відкидає звинувачення в тому, що її підрозділи беруть участь у конфлікті на Донбасі. Українська сторона називає Росію агресором, що вдається до методів прихованої "гібридної" війни.

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Український Генштаб повідомляв про понад 2650 загиблих українських бійців і 9558 поранених (станом на 11 квітня 2017 року) на Донбасі.

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Підрозділи готувались до військового параду понад місяць. У центрі Києва на Хрещатику відбулось три репетиції дійства, яке заплановане на 24 серпня.

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У параді беруть участь підрозділи усіх видів збройних сил.

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"Селфі" на тлі параду. Подивитися на репетиції стройових тренувань приходило багато киян.

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В Україні через військовий конфлікт на Сході чимало людей вважають військовий парад недоречним, який вимагає додаткових фінансових витрат. Однак опоненти кажуть, що парад допомагає підняти престиж армії.

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Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що цього року в параді задіяні 4,5 тисяч військовослужбовців. Серед них - понад тисячу тих, хто брав участь у бойових діях в АТО.

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Військова техніка не пройде Хрещатиком так, як це було минулого року. Однак танки, броньовані машини, артилерійські та ракетні установки виставлені для загального огляду.

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Свято з парадом: армія зіграє головну роль на День Незалежності

Ці зразки мали б продемонструвати, наскільки потужнішим став арсенал української зброї з 2014 року.

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Цього року в параді беруть участь декілька підрозділів країн НАТО та Грузії.

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Серед іноземних учасників параду - американський підрозділ.

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За їхнім проходженням, як повідомляли представники української влади, спостерігатиме і міністр оборони США Джеймс Меттіс, який прибуває до України.

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