Світ у кольорах України

Жовтий і блакитний стали для України кольорами її незалежності. BBC Україна розшукала, де ще у світі ці кольори зустрічаються у такому поєднанні.

Копирайт изображения Christopher Furlong/Getty Image caption Королівське весілля кронпринца Брунею

Брунейський кронпринц Аль-Мухтаді Білла Болкіах та його наречена Пенгіран Анак Сара на престолі у столиці Брунею Бандар-Сері-Бегаван.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лос-Анджелес у тумані

Туманний цент Лос-Анджелеса з усіяної квітами дороги Angeles Crest Highway.

Копирайт изображения Peter Macdiarmid/Getty Image caption Інсталяція "Веселковий парк" у Southbank Centre, Лондон

Дворічний хлопчик бавиться кольоровим піском у лондонському Southbank Centre. Інсталяція "Веселковий парк" із дерев'яними скульптурами авторства поляка Адама Каліновські.

Копирайт изображения NASA/Getty Images Image caption Полярні хмари мезосфери під час сходу сонця

Сонце, що сходить, осяює полярні хмари мезосфери. Фото зняте з Міжнародної космічної станції над грецьким островом Кос. Низькі хмари - жовті й помаранчеві, вищі хмари - білі, а полярні мезосфери - блакитні.

Копирайт изображения Anthony Harvey/Getty Images Image caption Показ колекції бренду Osman на тижні моди в Лондоні

Модель демонструє одяг британського бренду Osman під час показу на тижні моди в Лондоні.

Копирайт изображения ROBERT FRANCOIS/AFP/Getty Images Image caption Руанський собор в Нормандії

Собор Руана в Нормандії, західна Франція, світиться кольорами з палітри французького імпресіоніста Клода Моне з нагоди 50-річчя відновлення пам'ятки після її руйнації під час Другої світової війни.

Копирайт изображения MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images Image caption Бразильські папуги арара

Бразильські папуги арара у зоопарку в Празі.

Копирайт изображения David Hecker/Getty Image caption Вітряні млини у місті Твіст, Німеччина

Соняшник на полі вітряків у містечку Твіст, Німеччина.

Копирайт изображения JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images Image caption Картина Ротко на аукціоні Сотбі

Працівники британського аукціонного дому Сотбі тримають роботу американського художника Марка Ротко (робота без назви). Картина написана у 1954 році, її орієнтовна вартість на аукціоні в Нью-Йорку у 2015 році становила 40-60 млн дол.

Копирайт изображения MAJA SUSLIN/Getty Image caption Повітряні кульки у Стокгольмі

50 000 повітряних куль в кольорах шведського прапора випустили у повітря у Національний день Швеції у Стокгольмі.

Копирайт изображения Al Bello/Getty Images Image caption Змагання з плавання на Панамериканських іграх

Плавчині з Венесуели, США та Колумбії на 100-метрівці батерфляєм під час жіночих змагань з плавання на Панамериканських іграх у Scotiabank Aquatics Center.

Копирайт изображения PATRICK PLEUL/AFP/Getty Images Image caption Блакитний метелик Polyommatus icarus

Блакитний метелик Polyommatus icarus у полі біля німецького містечка Якобсдорф, земля Брандебург.

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Акваріумні рибки підхоплюють кульку з їжею у формі м'яча в акваріумі, оформленому як футбольне поле. Синій - колір японської футбольної команди, жовтий - команди Бразилії. Акваріум виставлений у парку розваг Hakkeijima Sea Paradise у передмісті Токіо, Японія, напередодні матчу між Японією та Бразилією.

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Модель на показі колекції студентів MFA з Parsons School of Design на тижні моди MADE у Нью-Йорку.

Копирайт изображения George Frey/Getty Images Image caption Велике американське сонячне затемнення

Сонце починає виходити з тіні місяця під час повного сонячного затемнення, яке можна було спостерігати у Сполучених Штатах. На світлині сонце видно з Національного парку Гранд-Титон, штат Вайомінг.