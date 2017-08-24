Світ у кольорах України
Жовтий і блакитний стали для України кольорами її незалежності. BBC Україна розшукала, де ще у світі ці кольори зустрічаються у такому поєднанні.
Брунейський кронпринц Аль-Мухтаді Білла Болкіах та його наречена Пенгіран Анак Сара на престолі у столиці Брунею Бандар-Сері-Бегаван.
Туманний цент Лос-Анджелеса з усіяної квітами дороги Angeles Crest Highway.
Дворічний хлопчик бавиться кольоровим піском у лондонському Southbank Centre. Інсталяція "Веселковий парк" із дерев'яними скульптурами авторства поляка Адама Каліновські.
Сонце, що сходить, осяює полярні хмари мезосфери. Фото зняте з Міжнародної космічної станції над грецьким островом Кос. Низькі хмари - жовті й помаранчеві, вищі хмари - білі, а полярні мезосфери - блакитні.
Модель демонструє одяг британського бренду Osman під час показу на тижні моди в Лондоні.
Собор Руана в Нормандії, західна Франція, світиться кольорами з палітри французького імпресіоніста Клода Моне з нагоди 50-річчя відновлення пам'ятки після її руйнації під час Другої світової війни.
Бразильські папуги арара у зоопарку в Празі.
Соняшник на полі вітряків у містечку Твіст, Німеччина.
Працівники британського аукціонного дому Сотбі тримають роботу американського художника Марка Ротко (робота без назви). Картина написана у 1954 році, її орієнтовна вартість на аукціоні в Нью-Йорку у 2015 році становила 40-60 млн дол.
50 000 повітряних куль в кольорах шведського прапора випустили у повітря у Національний день Швеції у Стокгольмі.
Плавчині з Венесуели, США та Колумбії на 100-метрівці батерфляєм під час жіночих змагань з плавання на Панамериканських іграх у Scotiabank Aquatics Center.
Блакитний метелик Polyommatus icarus у полі біля німецького містечка Якобсдорф, земля Брандебург.
Акваріумні рибки підхоплюють кульку з їжею у формі м'яча в акваріумі, оформленому як футбольне поле. Синій - колір японської футбольної команди, жовтий - команди Бразилії. Акваріум виставлений у парку розваг Hakkeijima Sea Paradise у передмісті Токіо, Японія, напередодні матчу між Японією та Бразилією.
Модель на показі колекції студентів MFA з Parsons School of Design на тижні моди MADE у Нью-Йорку.
Сонце починає виходити з тіні місяця під час повного сонячного затемнення, яке можна було спостерігати у Сполучених Штатах. На світлині сонце видно з Національного парку Гранд-Титон, штат Вайомінг.