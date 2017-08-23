Чому київське "Динамо" не хоче їхати на Донбас
Київський футбольний клуб "Динамо" заявляє, що не поїде на недільний виїзний матч чемпіонату України до Маріуполя проти однойменного клубу.
Динамівці пояснюють своє рішення побоюванням за життя і здоров'я учасників і глядачів гри, яка має пройти на території, де триває збройний конфлікт, і пропонують перенести матч до Києва чи на нейтральне поле.
Господарі поля не погоджуються на це і наполягають, що можуть гарантувати безпеку гостей.
Кожна зі сторін дискусії заявляє, що закон на її боці, і наводить як аргументи листи від органів української влади.
Рішення киян не їхати до Маріуполя, попри рішення футбольної влади, викликало неоднозначну реакцію у суспільстві: їх звинувачують у відсутності патріотизму і навіть боягузтві.
"Динамо", для якого технічна поразка у грі проти "Маріуполя" може означати втрату лідерства у національному чемпіонаті, заявляє, що готове захистити свою правоту у судовому порядку - у тому числі у спортивному суді в Лозанні.
Футбол як розрада
Футбольний клуб "Маріуполь", який до червня 2017 року мав назву "Іллічівець", пробився в українську прем'єр-лігу лише в цьому сезоні.
Стадіон "Іллічівець", на якому виступає команда, у нинішньому сезоні вже встиг прийняти два матчі - у гості до азовців приїжджав рівненський "Верес" і львівські "Карпати". Під час цих ігор жодних інцидентів не було.
"Маріуполь" зараз демонструє відвідуваність своїх матчів, яка ніколи не була характерною для цього клубу. Ми розуміємо, що для місцевих жителів футбол є розрадою і своєрідним символом", - заявив ВВС головний редактор журналу "Футбол", член виконкому Федерації футболу України Артем Франков.
Але от з матчем шостого туру чемпіонату України виникли проблеми.
"Червоний" рівень загрози
У київському "Динамо" кажуть, що побоювання з приводу ігор у Маріуполі у них виникли ще кілька місяців тому, коли стало відомо, що тамтешня команда пробилася в еліту українського футболу.
Артем Франков нагадує, що на передсезонному зборі клубів прем'єр-ліги одразу кілька із них піднімали питання про те, наскільки безпечно проводити матчі у місті, розташованому за 20 км від лінії фронту. Проте тоді це питання просто забалакали, а потім - Маріуполь просто почав приймати домашні матчі першості.
Тим не менш, у "Динамо" аргумент про те, що ігри за участі інших команд у Маріуполі проходять без ексцесів, вагомим не вважають.
"На червоне світло люди дорогу ніби теж переходять. І можна дев'ять разів перейти нормально, а на десятий, не дай Бог, щось трапиться", - говорить ВВС віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський.
Тому, продовжує він, кияни із власної ініціативи звернулися у три силових відомства України - міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України і Управління державної охорони із запитанням, чи вважають вони можливим проведення футбольних матчів у Маріуполі.
У відповідях, розміщених на сайті клубу, силовики нагадували: у Донецькій області встановлений "червоний" рівень терористичної загрози. Крім того, вони звернули увагу на те, що приїзд "Динамо" у Маріуполь запланований на вихідні після Дня Незалежності України, коли за їхніми словами, варто очікувати "активізації бойових дій, збільшення кількості обстрілів і проникнення диверсійно-розвідувальних груп незаконних збройних формувань".
МВС і УДО рекомендували змінити місце проведення матчу. У СБУ від прямих вказівок утрималися, але попередили, що посилені заходи безпеки можуть вплинути на комфорт гравців і вболівальників.
"Регламенти безпеки ФІФА зобов'язують національні футбольні федерації, які ухвалюють рішення про місця проведення ігор, керуватися рекомендаціями правоохоронних органів і спеціальних служб відповідної країни. Тільки вони ексклюзивно уповноважені оцінювати рівень загроз для безпеки матчів на тій чи іншій території", - каже Андрій Мадзяновський.
У підсумку 24 липня клуб "Динамо" направив на адресу Федерації футболу України і прем'єр-ліги лист, у якому клопотав про перенесення матчу із "Маріуполем" на нейтральне поле.
Гарантії від "ДНР"
"На кожен їхній папірець у нас є свій папірець", - заявив ВВС віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.
За його словами, клуб має листи від управлінь МВС і СБУ в Донецькій області, у яких місцеві силовики, безпосередньо відповідальні за безпеку під час матчу, стверджують: попри "червоний" рівень терористичної загрози, вони зроблять все для належного рівня проведення гри.
У Маріуполі нагадали заяви керівництва української держави про те, що оборону цього стратегічного порту на Азовському морі забезпечують найкращі підрозділи Збройних сил - у тому числі, морська піхота, десантники і артилеристи.
На підтримку "Маріуполя" висловилися міська і обласна влада, вихідці із Донбасу, які представлені у київському політикумі.
"Небезпечно грати на "Донбас-Арені" (стадіон в Донецьку. - Ред.), а в Маріуполі рівно так само безпечно, як і в інших містах України", - заявив депутат Верховної Ради від Маріуполя Сергій Тарута.
Про готовність бути присутніми на матчі заявили і представники спостережної місії ОБСЄ.
Важко сказати, кому саме на руку більше зіграла ця заява, але на тему футболу в Маріуполі висловився і лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко, який розповів, що спеціально під матч "віддав наказ повністю перекрити вогонь на південному фронті, тобто там, де Маріуполь".
Так чи інакше, у Маріуполі скептично ставляться до того, що хтось взагалі може гарантувати безпеку у місті, як того вимагає "Динамо".
"Вимагати таких гарантій у наш час - це все одно, що вимагати дощу в Сахарі. Рівень терористичної загрози зараз високий не тільки в Україні - по всьому світу. Подивіться, що сталося в Барселоні - здавалося б, цілком мирному місті", - каже Андрій Санін.
За його словами, не потрібно перебільшувати роль рекомендацій силовиків: останнє слово у питаннях організації футбольного життя України все одно залишається за місцевою федерацією.
І вона це слово сказала: 22 серпня виконком ФФУ остаточно відмовив "Динамо" у перенесенні матчу і затвердив як місце його проведення Маріуполь.
"Наплювательське ставлення"
При цьому аргументи, які лунали на засіданні виконкому, каже ВВС його учасник Артем Франков, стосувалися далеко не тільки проблеми гарантування безпеки учасників і глядачів гри.
Справа в тому, що за останні тижні загострення пристрастей довкола матчу між "Маріуполем" і "Динамо" призвело до того, що будь-яке рішення з цього приводу було приречене стати політичним: надто багато людей сприймали його як таке, що підкреслює чи навпаки ставить під сумнів єдність країни, солідарність всієї України із її Сходом, охопленим конфліктом.
Напередодні із жорсткою заявою на адресу киян звернувся губернатор Донецької області Павло Жебрівський.
"Відмова "Динамо" (приїхати до Маріуполя. - Ред.) - це удар нижче поясу для маріупольців... Сьогодні все можна виправдати чим хочеш, але кожна людина має робити вклад у перемогу над Росією, і таким вкладом був би матч із "Маріуполем". Те, що робить Суркіс (президент "Динамо". - Ред.) - показує наплювательське ставлення до людей, які знаходяться на лінії вогню", - заявив він виданню "Українська правда".
Саме в цьому ключі коментував остаточний вердикт Федерації футболу про місце проведення матчу в Маріуполі її президент Андрій Павелко.
"Проведення матчів у Маріуполі - чудовий привід продемонструвати, що у нас сильна і єдина країна", - сказав він.
Андрій Мадзяновський із "Динамо" відмовляється коментувати подібні емоційні оцінки на адресу киян і їхнього рішення не їхати до Маріуполя.
"Рівень патріотизму нашого клубу вимірюється тільки нашими справами", - каже він.
На бік "Динамо" стала і частина його вболівальників.
"Ми були в Донецьку на початку окупації у 2014-му році, де нам погрожували, що вивезуть нас у Слов'янськ і там поховають. Тому з нашого боку і мови про якийсь страх бути не може. Але замість того, щоб нормально виконувати свою роботу і надати клубу папери, які він має право вимагати, ви перетворюєте елементарні речі на цирк", - звернулася до футбольної влади України угруповання ультрасів "Динамо" WBC.
До зустрічі в Лозанні?
У "Динамо" заявляють, що їхати на матч у Маріуполь не збираються, а як компроміс - пропонують провести обидва матчі першості проти тамтешнього клубу на нейтральних полях чи спершу зіграти в Києві, а в другому колі, якщо ситуація із безпекою покращиться, - у Маріуполі.
У "Маріуполі" кажуть, що подібні офіційні пропозиції на адресу клубу не надходили. А якщо б і надходили, то прийняли би їх тут, схоже, без ентузіазму.
"Я говорив із хлопцями... Футболісти сказали, що вони не згодні їхати грати на нейтральному полі. Ми добивалися права виступати у прем'єр-лізі на своєму стадіоні. Чому нас цього права позбавляють?" - заявив минулого тижня головний тренер маріупольців Олександр Севідов.
Шансів на те, щоб прийти до якогось компромісного рішення, на яке все ще сподіваються у Федерації футболу, у клубів майже немає: у Маріуполі продовжується продаж білетів на матч, який із великою ймовірностю не відбудеться, у місті висять "мобілізуючі" білборди із написом "Якщо вони наважаться - зустрінемо їх разом".
"Мені здається, що точка неповернення була пройдена кілька тижнів тому. Зараз можливості для компромісу я не бачу", - заявив ВВС Артем Франков.
Експерти називають найбільш ймовірним підсумком недільної "гри" технічну поразку киян.
Андрій Мадзяновський із "Динамо" каже, що клуб не лякає такий результат, і там готові відстоювати свою правоту у тому числі у Міжнародному спортивному суді в Лозанні.
Незалежно від результатів цієї тяганини, каже ВВС футбольний експерт Артем Франков, сам її факт на європейському рівні не принесе Україні нічого хорошого: "У процесі розгляду у європейців може виникнути запитання: а як ви взагалі може гарантувати там у себе безпеку?"
І це, вочевидь, буде не найприємніше запитання для країни, столиця якої визначена УЄФА як місце проведення фінального матчу Ліги чемпіонів нинішнього сезону.
Але тисячі вболівальників, які у неділю прийдуть на маріупольський стадіон, явно не думатимуть про це.
Андрій Санін із "Маріуполя", каже, що на випадок, якщо кияни таки не приїдуть, глядачі без футболу не залишаться.
"Ми зараз ведемо переговори із командою, що складається із ветеранів збірної України. Ми хочемо, щоб люди, які зробили собі ім'я, граючи за збірну, у тому числі і (колишні гравці) "Динамо" у цей день зіграли у нас. І вийде, що ветерани "Динамо" не бояться їхати до нас, а команда, яка зараз грає, чомусь злякалася", - каже він.