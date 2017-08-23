Чому київське "Динамо" не хоче їхати на Донбас

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найімовірнішим підсумком матчу між київським "Динамо" і "Маріуполем" експерти називають технічну поразку киян

Київський футбольний клуб "Динамо" заявляє, що не поїде на недільний виїзний матч ‎чемпіонату України до Маріуполя проти однойменного клубу.‎

Динамівці пояснюють своє рішення побоюванням за життя і здоров'я учасників і глядачів гри, ‎яка має пройти на території, де триває збройний конфлікт, і пропонують перенести матч до ‎Києва чи на нейтральне поле.‎

Господарі поля не погоджуються на це і наполягають, що можуть гарантувати ‎безпеку гостей.‎

Кожна зі сторін дискусії заявляє, що закон на її боці, і наводить як аргументи листи від ‎органів української влади.‎

Рішення киян не їхати до Маріуполя, попри рішення футбольної влади, викликало ‎неоднозначну реакцію у суспільстві: їх звинувачують у відсутності патріотизму і навіть ‎боягузтві.‎

‎"Динамо", для якого технічна поразка у грі проти "Маріуполя" може означати втрату ‎лідерства у національному чемпіонаті, заявляє, що готове захистити свою правоту у ‎судовому порядку - у тому числі у спортивному суді в Лозанні.‎

Футбол як розрада

Футбольний клуб "Маріуполь", який до червня 2017 року мав назву "Іллічівець", пробився в ‎українську прем'єр-лігу лише в цьому сезоні.‎

Стадіон "Іллічівець", на якому виступає команда, у нинішньому сезоні вже встиг прийняти ‎два матчі - у гості до азовців приїжджав рівненський "Верес" і львівські "Карпати". Під час ‎цих ігор жодних інцидентів не було.‎‎

Копирайт изображения FC MARIUPOL Image caption Після повернення "Маріуполя" в українську прем'єр-лігу тутешній стадіон демонструє рекорди відвідуваності, кажуть експерти

"Маріуполь" зараз демонструє відвідуваність своїх матчів, яка ніколи не була характерною ‎для цього клубу. Ми розуміємо, що для місцевих жителів футбол є розрадою і своєрідним ‎символом", - заявив ВВС головний редактор журналу "Футбол", член виконкому Федерації ‎футболу України Артем Франков.‎

Але от з матчем шостого туру чемпіонату України виникли проблеми.‎

‎"Червоний" рівень загрози‎

У київському "Динамо" кажуть, що побоювання з приводу ігор у Маріуполі у них виникли ‎ще кілька місяців тому, коли стало відомо, що тамтешня команда пробилася в еліту ‎українського футболу.‎

Артем Франков нагадує, що на передсезонному зборі клубів прем'єр-ліги одразу кілька із них ‎піднімали питання про те, наскільки безпечно проводити матчі у місті, розташованому за 20 ‎км від лінії фронту. Проте тоді це питання просто забалакали, а потім - Маріуполь просто ‎почав приймати домашні матчі першості.‎

Тим не менш, у "Динамо" аргумент про те, що ігри за участі інших команд у Маріуполі ‎проходять без ексцесів, вагомим не вважають.‎

‎"На червоне світло люди дорогу ніби теж переходять. І можна дев'ять разів перейти ‎нормально, а на десятий, не дай Бог, щось трапиться", - говорить ВВС віце-президент ‎‎"Динамо" Андрій Мадзяновський.‎

Тому, продовжує він, кияни із власної ініціативи звернулися у три силових відомства України ‎‎- міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України і Управління державної охорони із ‎запитанням, чи вважають вони можливим проведення футбольних матчів у Маріуполі.‎

Копирайт изображения UNIAN Image caption У квітні цього року у житловому кварталі Маріуполя підірвали джип полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша. У спецслужбі кажуть, що в місті діє "червоний" рівень загрози

У відповідях, розміщених на сайті клубу, силовики нагадували: у Донецькій області ‎встановлений "червоний" рівень терористичної загрози. Крім того, вони звернули увагу на ‎те, що приїзд "Динамо" у Маріуполь запланований на вихідні після Дня Незалежності України, ‎коли за їхніми словами, варто очікувати "активізації бойових дій, збільшення кількості ‎обстрілів і проникнення диверсійно-розвідувальних груп незаконних збройних формувань".‎

МВС і УДО рекомендували змінити місце проведення матчу. У СБУ від прямих вказівок ‎утрималися, але попередили, що посилені заходи безпеки можуть вплинути на комфорт ‎гравців і вболівальників.‎

‎"Регламенти безпеки ФІФА зобов'язують національні футбольні федерації, які ухвалюють ‎рішення про місця проведення ігор, керуватися рекомендаціями правоохоронних органів і ‎спеціальних служб відповідної країни. Тільки вони ексклюзивно уповноважені оцінювати ‎рівень загроз для безпеки матчів на тій чи іншій території", - каже Андрій Мадзяновський.‎

У підсумку 24 липня клуб "Динамо" направив на адресу Федерації футболу України і ‎прем'єр-ліги лист, у якому клопотав про перенесення матчу із "Маріуполем" на нейтральне ‎поле.‎

Гарантії від "ДНР"‎

‎"На кожен їхній папірець у нас є свій папірець", - заявив ВВС віце-президент "Маріуполя" ‎Андрій Санін.‎

За його словами, клуб має листи від управлінь МВС і СБУ в Донецькій області, у яких місцеві ‎силовики, безпосередньо відповідальні за безпеку під час матчу, стверджують: попри "червоний" рівень терористичної загрози, вони зроблять все для належного рівня ‎проведення гри.‎

У Маріуполі нагадали заяви керівництва української держави про те, що оборону цього ‎стратегічного порту на Азовському морі забезпечують найкращі підрозділи Збройних сил - у ‎тому числі, морська піхота, десантники і артилеристи.‎

Копирайт изображения FC MARIUPOL Image caption Частина квитків на матчі "Маріуполя" клуб традиційно виділяє розквартированим поблизу від міста українським військовослужбовцям

На підтримку "Маріуполя" висловилися міська і обласна влада, вихідці із Донбасу, ‎які представлені у київському політикумі.‎

‎"Небезпечно грати на "Донбас-Арені" (стадіон в Донецьку. - Ред.), а в Маріуполі рівно так ‎само безпечно, як і в інших містах України", - заявив депутат Верховної Ради від Маріуполя ‎Сергій Тарута.‎

Про готовність бути присутніми на матчі заявили і представники спостережної місії ОБСЄ.‎

Важко сказати, кому саме на руку більше зіграла ця заява, але на тему футболу в Маріуполі ‎висловився і лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр ‎Захарченко, який розповів, що спеціально під матч "віддав наказ повністю перекрити вогонь ‎на південному фронті, тобто там, де Маріуполь".‎

Так чи інакше, у Маріуполі скептично ставляться до того, що хтось взагалі може гарантувати ‎безпеку у місті, як того вимагає "Динамо".‎

‎"Вимагати таких гарантій у наш час - це все одно, що вимагати дощу в Сахарі. Рівень ‎терористичної загрози зараз високий не тільки в Україні - по всьому світу. Подивіться, що ‎сталося в Барселоні - здавалося б, цілком мирному місті", - каже Андрій Санін. ‎

За його словами, не потрібно перебільшувати роль рекомендацій силовиків: останнє слово у ‎питаннях організації футбольного життя України все одно залишається за місцевою ‎федерацією.‎

І вона це слово сказала: 22 серпня виконком ФФУ остаточно відмовив "Динамо" у ‎перенесенні матчу і затвердив як місце його проведення Маріуполь.‎

‎"Наплювательське ставлення"‎

При цьому аргументи, які лунали на засіданні виконкому, каже ВВС його учасник Артем ‎Франков, стосувалися далеко не тільки проблеми гарантування безпеки учасників і глядачів ‎гри.‎

Справа в тому, що за останні тижні загострення пристрастей довкола матчу між ‎‎"Маріуполем" і "Динамо" призвело до того, що будь-яке рішення з цього приводу було ‎приречене стати політичним: надто багато людей сприймали його як таке, що підкреслює чи ‎навпаки ставить під сумнів єдність країни, солідарність всієї України із її Сходом, охопленим ‎конфліктом.‎

Напередодні із жорсткою заявою на адресу киян звернувся губернатор Донецької області ‎Павло Жебрівський.‎

‎"Відмова "Динамо" (приїхати до Маріуполя. - Ред.) - це удар нижче поясу для маріупольців... ‎Сьогодні все можна виправдати чим хочеш, але кожна людина має робити вклад у перемогу ‎над Росією, і таким вкладом був би матч із "Маріуполем". Те, що робить Суркіс (президент ‎‎"Динамо". - Ред.) - показує наплювательське ставлення до людей, які знаходяться на лінії вогню", ‎‎- заявив він виданню "Українська правда".‎

Копирайт изображения UNIAN Image caption Серед бійців полку Нацгвардії "Азов", розквартированих поблизу Маріуполя, немало футбольних фанатів, у тому числі київського "Динамо"

Саме в цьому ключі коментував остаточний вердикт Федерації футболу про місце ‎проведення матчу в Маріуполі її президент Андрій Павелко.‎

‎"Проведення матчів у Маріуполі - чудовий привід продемонструвати, що у нас сильна і ‎єдина країна", - сказав він.‎

Андрій Мадзяновський із "Динамо" відмовляється коментувати подібні емоційні оцінки на ‎адресу киян і їхнього рішення не їхати до Маріуполя.‎

‎"Рівень патріотизму нашого клубу вимірюється тільки нашими справами", - каже він.‎

На бік "Динамо" стала і частина його вболівальників.‎

‎"Ми були в Донецьку на початку окупації у 2014-му році, де нам погрожували, що вивезуть ‎нас у Слов'янськ і там поховають. Тому з нашого боку і мови про якийсь страх бути не може. ‎Але замість того, щоб нормально виконувати свою роботу і надати клубу папери, які він має ‎право вимагати, ви перетворюєте елементарні речі на цирк", - звернулася до футбольної ‎влади України угруповання ультрасів "Динамо" WBC.‎

До зустрічі в Лозанні?‎

У "Динамо" заявляють, що їхати на матч у Маріуполь не збираються, а як компроміс - ‎пропонують провести обидва матчі першості проти тамтешнього клубу на нейтральних ‎полях чи спершу зіграти в Києві, а в другому колі, якщо ситуація із безпекою покращиться, - ‎у Маріуполі.‎

У "Маріуполі" кажуть, що подібні офіційні пропозиції на адресу клубу не надходили. А якщо ‎б і надходили, то прийняли би їх тут, схоже, без ентузіазму.‎

‎"Я говорив із хлопцями... Футболісти сказали, що вони не згодні їхати грати на нейтральному ‎полі. Ми добивалися права виступати у прем'єр-лізі на своєму стадіоні. Чому нас цього ‎права позбавляють?" - заявив минулого тижня головний тренер маріупольців Олександр ‎Севідов.‎

Шансів на те, щоб прийти до якогось компромісного рішення, на яке все ще ‎сподіваються у Федерації футболу, у клубів майже немає: у Маріуполі продовжується продаж ‎білетів на матч, який із великою ймовірностю не відбудеться, у місті висять ‎‎"мобілізуючі" білборди із написом "Якщо вони наважаться - зустрінемо їх разом".‎

‎"Мені здається, що точка неповернення була пройдена кілька тижнів тому. Зараз можливості ‎для компромісу я не бачу", - заявив ВВС Артем Франков.‎

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ціною технічної поразки у матчі з "Маріуполем" для киян може стати втрата лідерства у національній першості

Експерти називають найбільш ймовірним підсумком недільної "гри" технічну поразку киян.‎

Андрій Мадзяновський із "Динамо" каже, що клуб не лякає такий результат, і там готові ‎відстоювати свою правоту у тому числі у Міжнародному спортивному суді в Лозанні.‎

Незалежно від результатів цієї тяганини, каже ВВС футбольний експерт Артем Франков, сам її ‎факт на європейському рівні не принесе Україні нічого хорошого: "У процесі розгляду у ‎європейців може виникнути запитання: а як ви взагалі може гарантувати там у себе ‎безпеку?"‎

І це, вочевидь, буде не найприємніше запитання для країни, столиця якої визначена УЄФА як ‎місце проведення фінального матчу Ліги чемпіонів нинішнього сезону.‎

Але тисячі вболівальників, які у неділю прийдуть на маріупольський стадіон, явно не ‎думатимуть про це.‎

Андрій Санін із "Маріуполя", каже, що на випадок, якщо кияни таки не приїдуть, глядачі без ‎футболу не залишаться.‎

‎"Ми зараз ведемо переговори із командою, що складається із ветеранів збірної України. Ми ‎хочемо, щоб люди, які зробили собі ім'я, граючи за збірну, у тому числі і (колишні гравці) ‎‎"Динамо" у цей день зіграли у нас. І вийде, що ветерани "Динамо" не бояться їхати ‎до нас, а команда, яка зараз грає, чомусь злякалася", - каже він.