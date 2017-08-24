Порошенко: Україна вийшла з шоку

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26-й рік незалежності став особливим, сказав український президент під час урочистого параду з нагоди Дня Незалежності і запевнив, що "найгірше позаду".

"На 26-мо році незалежності ми, нарешті, вийшли з глибокого шоку, болю, який спричинила для української економіки російська гібридна агресія", - сказав Петро Порошенко .

Але зауважив: "Ми не знаємо, що в голові у тих, хто сидить за перебріком і посилає до нас тих, про який сам каже, "их там нет".

Президент нагадав, що цього року Україна "завершила боротьбу за ратифікацію угоди про асоціацію з Євросоюзом".

"Собаки брешуть, вітер віє, а караван, наш український караван іде", - сказав президент.

Він також нагадав, що угода набирає чинності 1 вересня.

"... дорога у нас одна: широкий євроатлантичний автобан, який веде до членства в ЄС, до членства в НАТО", - зазначив Петро Порошенко.

Президент також нагадав, що у 2017 році між Україною та ЄС запрацював безвізовий режим.

Цьогоріч парад з нагоди Дня Незалежності у Києві відвідують міністри оборони США, Литви, Молдови, Чорногорії, Грузії, Туреччини, Естонії, Латвії.

Хрещатиком також крокують військові з країн-союзників України: Польщі, Молдови, Литви, Румунії, Сполучених Штатів.