Овальний кабінет Обами і Трампа: знайдіть 7 відмінностей

У Білому домі закінчився масштабний ремонт, після якого, зокрема, змінився й інтер'єр робочого кабінету президента США - відповідно до смаків нового господаря. Як виглядає робоче місце Дональда Трампа - і чим воно відрізняється від кабінету Барака Обами?

Клікніть Як змінився вигляд Овального кабінету за Трампа ТРАМП: 22 серпня 2017 р. ОБАМА: 31 серпня 2010 р.

На колажі ліворуч - фотографія Овального кабінету, зроблена після попереднього ремонту, в серпні 2010 року, коли господарем Білого дому був обраний у 2008 році на перший термін президент Барак Обама.

Праворуч - фото того ж кабінету сім років по тому. З усієї обстановки недоторканими, здається, залишилися тільки стіл, стільці і маленький столик для фотографій біля вікна.

Відмінностей досить багато, але ми хочемо звернути вашу увагу на найочевидніші.

1. Колір стін

Незважаючи на відому любов Трампа до пишних інтер'єрів, він позбувся жовто-золотистих шпалер обамівських часів і змінив їх на більш нейтральні, з ледь помітним візерунком.

2. Килим

Паркет Овального кабінету традиційно покриває такої ж форми килим, в центрі якого красується американський герб.

Герб залишився на місці, але сам обамівський килим солом'яного кольору змінився яскравішим, з квітковим візерунком по периметру і світлими "променями", що розходяться від центру до червоного оздоблення.

3. Штори

Тонкі штори з вишуканим золотим візерунком поступилися місцем більш щільній драпіровці - того ж відтінку, але менш помітною, з блакитною облямівкою і важким складчастим ламбрекеном.

4. Фотографії

На привіконному столику за спиною в Обами можна було побачити з десяток фотографій різних років: з дружиною, з дітьми, зі співробітниками та відвідувачами Білого дому. Є серед них і чорно-білі, але в основному зображення кольорові, а в центрі - весільний знімок (біле весільне плаття Мішель Обами можна розгледіти навіть з цього ракурсу).

На столику біля Трампа, який був одружений тричі, лише дві фотографії - обидві чорно-білі.

5. Крісло

Робоче крісло Обами більше схоже на стілець: вузька спинка без підголівника виглядає досить аскетично на тлі масивного темно-бордового сидіння Трампа.

6. Прапори

У кабінеті Обами їх стояло тільки два: державний прапор США по праву руку від президента і президентський штандарт - по ліву.

Трамп, очевидно, воліє пишніше оформлення - в його кабінеті полотнищ цілий десяток. Причому по ліву руку від президента виставлені військові прапори: американської армії, морських піхотинців і берегової охорони.

7. Картини

На фотографії кабінету Обами добре видно картину, що висить праворуч від вікна - це обличчя статуї Свободи і простягнута вгору рука зі смолоскипом. З іншого боку висіло полотно роботи імпресіоніста Чайльда Гассама "Авеню під дощем", на якому зображені вивішені з вікна державні прапори США.

Трамп замінив обидві картини: на місці статуї Свободи тепер красується портрет 7-го президента США Ендрю Джексона, який висів у кабінеті при Ліндоні Джонсоні, Рональді Рейгані, Джорджі Буші-старшому і Біллі Клінтоні.

Копирайт изображения Reuters

Копирайт изображения Getty Images Image caption На час ремонту з Овального кабінету винесли все, залишивши лише паркет і голі стіни.

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