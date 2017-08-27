Гра престолів: хто головний претендент на Залізний трон?
Сьомий сезон телефентезі "Гра престолів" добігає кінця, і головна інтрига залишається досі нерозгаданою: хто ж успадкує Залізний трон? Кореспонденти ВВС Хізер Чен і Грейс Цой зважили усі варіанти.
Хоч світ Вестеросу і вигаданий, його підґрунтя цілком реальне: "Середньовічна Британія справила величезний вплив на серіал", - заявив одного разу Джордж Р. Р. Мартін.
То чи можна виявити справжнього короля Вестеросу, застосувавши правила, за якими правила британська монархія?
Ми склали список головних претендентів на Залізний трон і попросили експерта із питань королівського двору Річарда Фіцвільямса і дослідників Середньовіччя проф. Сару Певерлі і д-ра Ґордона МакКелві порівняти шанси на престол кожного з них.
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Кандидат №1: Серсея Ланністер
Народжена у Вестеросі, Серсея вийшла заміж за короля. Її чоловік Роберт Баратеон очолив криваве повстання і повалив правління династії Тарґарієнів. Її діти народилися від її кровозмісних стосунків із братом Джеймі (і обидва сини стали юними королями).
Плануючи помсту ворогам, Серсея втратила трьох дітей, але сама зійшла на трон.
Річард Фіцвільямс: У Британії спадкоємець визначається походженням і парламентським статутом. Спадкування також визначається послідовністю між членами королівської родини.
Серсея оголосила себе королевою без жодних законних підстав. Її заява на трон покладається на дві речі: те, що вона вдова Роберта Баратеона і матір двох мертвих королів.
Вона нагадує войовничу Маргариту Анжуйську, дружину короля Генріха VI. Маргарита також була безжальною і дуже впливовою.
Сара Певерлі: Спадкування у Семи Королівствах ґрунтується на реальних середньовічних законах, часто схильних до суперечливих інтерпретацій.
Якщо говорити загально, то із Залізним троном працює закон первістка, за яким жінки можуть заявляти свої права, тільки якщо немає чоловіка-спадкоємця. Або ж вони можуть правити, доки молодий король не підросте, як намагалася робити Серсея. Але її теперішня претензія на престол ґрунтується виключно на владі, яку вона має.
Ґордон МакКелві: В історії було кілька непопулярних королев із надто великим впливом і владою. Серсея, здається, поділяє їхні якості.
Я не можу пригадати жодного історичного прикладу, коли король (без дітей) помирає і передає корону своїй матері. Ніхто у середньовічній Англії не здійснював такого драматичного захоплення влади, як це зробила Серсея.
Кандидат №2: Дайнеріс Тарґарієн
Шлях Матері драконів справді можна назвати вражаючим: із доньки Ейріса ІІ Тарґарієна, "божевільного короля", якого скинув Роберт Бератеон, вона виросла у впевнену в собі правительку із грізною армією і драконами.
Її амбіції завоювали їй лояльність багатьох прибічників і союзників. Вона боролася із рабством, а тепер поклала око на Залізний трон, де планує покласти край порочному колу силової політики.
Як і всі монархи, Дайнеріс не страждає від нестачі титулів. "Королева Андалів" і "Неспаленна" - лише кілька із них.
Та чи зможе вона повернути втрачений титул своєї сім'ї?
Річард Фіцвільямс: Тарґарієни були законними правителями Вестеросу, допоки їхню династію не було узурповано. У зв'язку із ци, претензії Дайнеріс цілком обґрунтовані, і перебування у вигнанні на це не впливає.
Упродовж століть монархія надавала перевагу спадкоємцям-хлопчикам перед дівчатами. У 2015 році у Британії акт, відомий як "Білль про наслідування корони", набув чинності, і це означає, що, незалежно від статі, трон дістається найстаршій живій королівській дитині.
Це було б гарною новиною для Дайнеріс, якби не було можливості, що її покійний старший брат міг мати законного сина. Теорії фанатів уже давно припускають, що Джон Сноу є сином Реєґара Тарґарієна і Ліанни Старк.
Дайнеріс має підтримку своїх драконів. Британський дракон спочиває на вельському прапорі, уперше використаному Генріхом Тюдором у 1485 році у Битві при Босворті, що знаменував поразку Ричарда ІІІ і завершення Війни троянд.
Сара Певерлі: Будь-хто із тих, хто колись був при владі, може мати законні претензії на Залізний трон. Водночас проблема Вестеросу в тому, що ніхто не слідує законам, які це визначають.
Пращур Дайнеріс Еєгон І був завойовником. Взамін, його нащадків скинули під час повстання Роберта Баратеона. Якщо слідувати цим прецедентам, будь-хто, спроможний завойовувати землі і владарювати ними, має право на престол.
У випадку із Дайнеріс, вона має законні претензії з огляду на походження. У неї також є військо, дракони і любов тих, кого вона звільнила.
Ця комбінація дає їй перевагу над іншими, до того ж, вона цікавиться ще й долею народу, а не лише своїми амбіціями.
Ґордон МакКелві: Вона - остання із роду Тарґарієнів, чи принаймні думає так. Це означає, що реставрація Тарґарієнів - можливий, хоч і не обов'язково популярний підсумок.
Для кожного монарха було важливо бути популярним серед знаті, адже корона потребує людей, які прагнуть воювати за неї у часи війни.
Неприязнь лорда Ренділла Тарлі до Дайнеріс як іноземної загарбниці - це почуття, які багато хто розділяв упродовж історії Британії.
Кандидат №3: Джон Сноу
Від позашлюбного сина Неда Старка до Короля Півночі - такий шлях пройшов Джон Сноу.
Більше не позашлюбний, він є сином Раєґара Тарґарієна (брата Дайнеріс), законним спадкоємцем престолу. Як вважається, принц Тарґарієн законно одружився на матері Джона - Ліанні Старк - на таємній церемонії.
Кров від крові двох найпотужніших домів Весторосу дає йому найсильніші поміж інших претензії на престол. Та чи віддасть монархія перевагу цьому відкриттю?
Річард Фіцвільямс: Якщо його батьком справді є Раєґар, Джон, вочевидь, має дуже сильні претензії на престол. Він навіть більше претендує на трон, аніж Дайнеріс.
Сара Певерлі: Словосполучення "законний спадкоємець" не таке уже й прямолінійне, як здається. Тарґарієни були династією, що правила за правом завоювання. Як і Баратеони.
Поки Дайнеріс вірить, що вона єдина спадкоємиця Тарґарієнів, ми не можемо знати точно, як вона відреагує, коли дізнається про родовід Джона. Цілком можливо, що вона послідує "традиції" і присягне йому, дотримуючись лінії первородства.
Ґордон МакКелві: Якщо Джон і справді законний син Раєґара, це робить його другим у черзі на престол (після самого Реєґара. - Ред.). Після смерті батька, Джон вважається наступним спадкоємцем.
Кандидат №4: Джендрі Баратеон
Чи зможе останній вцілілий син Роберта дати гідну відсіч іншим у черзі на трон?
Молодий Джендрі виявився позашлюбним сином останнього короля. Із кров'ю Баратеона, що тече його жилами, як сподіваються його фанати, талановитий коваль зможе продовжити історію одного із найповажніших родів Вестеросу. Та чи має він на це право?
Річард Фіцвільямс: У порівнянні із іншими у цьому списку, Джендрі не матиме великих шансів. Але в історії часто стається несподіване: Вільям Зайововник був бастардом, але здобув трон силою у Битві при Гастінгсі у 1066 році. Він здолав короля Гарольда і став королем Англії.
Сара Певерлі: Джендрі народився поза законним шлюбом, тож це робить його претензію на трон слабшою, ніж Дайнеріс (і, можливо, Джона).
За середньовічними законами, бастарди не мають права на спадок, особливо якщо є законні спадкоємці.
Ґордон МакКелві: Джендрі чудовий персонаж, але закон робить малоймовірним його правління.
У Англії позашлюбне походження завжди було проблемою, тож навряд Джендрі зможе змагатися із чистокровним кандидатом на кшталт Дайнеріс.
Король Генрих І мав 24 позашлюбних дітей. Деякі королівські бастарди отримали заможні і впливові позиції. Можливо, така ж і доля Джендрі?
Кандидат №5: Петір Бейліш
Він - кандидат без монаршого родоводу, проте чиє прагнення до влади широко відоме. Петір Бейліш (на прізвисько Мізинець) народився у незнатній сім'ї, але самотужки досяг визнання, осівши при дворі останнього короля Роберта Баратеона.
Він талановитий маніпулятор і відомий своїм умінням зіштовхувати інтереси ключових союзників.
Маючи сильних воїнів на своєму боці, Бейліш нагадує Томаса Кромвеля, який був першим радником британського короля із 1532 по 1549 роки.
Та чи хитромудрих планів достатньо, щоб перемогти інших у боротьбі за престол?
Річард Фіцвільямс: Його шанси нульові. У нього немає ані королівської крові, ані харизм
Петір Бейліш може й піднявся високо, але висота - небезпечне місце, як зрештою з'ясував і Кромвель, страчений королем Генріхом VIII.
Британія - остання європейська країна, у якій церемонія коронації проходить відповідно до релігійного ритуалу. Протягом століть вона мало змінилася. Коронування самого себе ніколи не мало жодної легітимності, навіть у найбільш турбулентні часи історії.
Сара Певерлі: Мізинець міг би скористатися своїм статусом «чоловіка із народу» для іміджу. Якщо він здобуде підтримку значної частини лордів, нічого не перешкоджає йому спробувати отримати корону.
Він гарно розуміється в людях і змушує інших виконувати свою волю, тож, напевне, він був би сильним правителем.
Ґордон МакКелві: Як би мені не подобалися інтриги Петіра Бейліша, але у середньовічній Британії це б не спрацювало.
Він подібний до багатьох непопулярних придворних, які отримали більше влади і впливу, ніж заслуговували.
Коли королю доводилося шукати заміну, на його місце завжди приходив той, хто походив від попередніх правителів.
Тож моя відповідь монаршим амбіціям Мізинця: це просто неможливо.