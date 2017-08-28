Найбільший у Європі: карнавал у Ноттінг-Гіллі у фото
Щороку наприкінці серпня в лондонському районі Ноттінг-Гілл проводять карнавал, який вважається найбільшим у Європі та другим за величиною у світ після Ріо-де-Жанейро.
Історія карнавалу почалась у 1960-х, коли громади вихідців із країн Карибського басейну збирались у Ноттінг-Гіллі. Гасло перших карнавалів було "Свобода народу народжує його мистецтво".
Представники британської афро-карибської громади і нині відіграють провідну роль у карнавалі.
Традиційна частина фестивалю - бої з фарбами.
Барвисте вбрання для карнавалу готують цілий рік.
Перший день карнавалу традиційно називається "дитячий". Сотні малюків та підлітків беруть участь у ході, що починається о дев'ятій ранку і триває до вечора.
Згідно з традицією, неділя є днем, коли на карнавал приходять родинами.
Влада у дні карнавалу посилює заходи безпеки.
Цьогоріч критики відзначили, що проводити веселий хід недалеко від будинку Гренфелл-тауер, який згорів у червні, - це неповага до жертв пожежі. Багато учасників прийшло в зеленому одязі з надписами, які висловлювали солідарність із постраждалими та закликали до єдності.
Унаслідок пожежі у Гренфелл-тауері, що сталась у ніч проти 14 червня, загинули щонайменше 80 людей.
Люди, які прийшли, вшанували пам'ять загиблих під час пожежі хвилиною мовчання, а також випустили в небо білих голубів.
Також вшанувати загиблих і продемонструвати свою солідарність із жителями району приїхав мер Лондона Садік Хан. Зазвичай карнавали відбуваються без візитів чиновників та політиків.
Карнавал стартував у суботу і триває до понеділка.