Найбільший у Європі: карнавал у Ноттінг-Гіллі у фото

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Щороку наприкінці серпня в лондонському районі Ноттінг-Гілл проводять карнавал, який вважається найбільшим у Європі та другим за величиною у світ після Ріо-де-Жанейро.

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Історія карнавалу почалась у 1960-х, коли громади вихідців із країн Карибського басейну збирались у Ноттінг-Гіллі. Гасло перших карнавалів було "Свобода народу народжує його мистецтво".

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Представники британської афро-карибської громади і нині відіграють провідну роль у карнавалі.

Традиційна частина фестивалю - бої з фарбами.

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Барвисте вбрання для карнавалу готують цілий рік.

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Перший день карнавалу традиційно називається "дитячий". Сотні малюків та підлітків беруть участь у ході, що починається о дев'ятій ранку і триває до вечора.

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Згідно з традицією, неділя є днем, коли на карнавал приходять родинами.

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Влада у дні карнавалу посилює заходи безпеки.

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Цьогоріч критики відзначили, що проводити веселий хід недалеко від будинку Гренфелл-тауер, який згорів у червні, - це неповага до жертв пожежі. Багато учасників прийшло в зеленому одязі з надписами, які висловлювали солідарність із постраждалими та закликали до єдності.

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Унаслідок пожежі у Гренфелл-тауері, що сталась у ніч проти 14 червня, загинули щонайменше 80 людей.

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Люди, які прийшли, вшанували пам'ять загиблих під час пожежі хвилиною мовчання, а також випустили в небо білих голубів.

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Також вшанувати загиблих і продемонструвати свою солідарність із жителями району приїхав мер Лондона Садік Хан. Зазвичай карнавали відбуваються без візитів чиновників та політиків.

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Карнавал стартував у суботу і триває до понеділка.