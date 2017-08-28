Гра престолів: що кажуть критики

Копирайт изображения HBO Image caption Що відбувається між Керсеєм і Джеймі Ланністером

Обережно, спойлери: у статті є деталі сюжету.

Фанати приголомшені розвитком сюжету і тим, що наступний сезон може стати останнім. Глядачі мають побачити його у 2019 році. Саме тоді фантастична епопея, що ґрунтується на книгах Джорджа Р. Мартіна, за чутками, повернеться на екрани останній раз.

Що кажуть критики?

Критик з Hollywood Reporter Деніель Фінберг зазначив, що останній епізод, що мав назву "Дракон і вовк" був сповнений перепитій, динаміки та інцесту. Що звучить цілком звично для "Гри престолів".

Сюжетні з Джоном Сноу і Дайнеріс дійшли своєї кульмінації.

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"Фінал для мене був кращим, ніж решта сезону через те, що вистачало драконів, і одну за одною показували сильні сцени двох акторів", - зазначив критик.

Темний і тліючий

Про 80 хвилин зрад, оголені тіла та зловмисників у погано освітлених приміщеннях пише Ед Поуер у Daily Telegraph. Він називає себе фаном цього епізоду.

"Добре було знову бачити стару, добру і зухвалу "Гру Престолів" з мерзенним блиском в очах", - сказав він, назвавши епізод "темним і тліючим".

Але він зазначив, що одкровення про походження Джона Сноу "було представлено, як цікавий елемент, а не те, що перевернуло сюжетну лінію".

Щодо цього Джеремі Егнер з New York Times має хорошу і погану новину для Джона Сноу.

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"Гарна новина у тому, що ти - не бастард.. Погана? Передавай привіт своїй тітці", - інтригує критик тих, хто епізод ще не бачив.

Егнер при цьому зазначив, що фінал його не дуже здивував.

Моменти, від яких падає щелепа

Шон Т. Коллінс у Rolling Stone пише про моменти щастя і страху фанатів "Гри престолів". На його думку, було цілком правильно, що більшу частину екранного часу було присвячено Серсеї Ланністер.

За його словами, сюжет дійшов до критичної точки: "Брехня, зрада, ігри влади, вбивства, за якими ми спостерігали протягом семи років, і які продовжуються в цьому епізоді, - відволікають".

Крістофер Хутен поскаржився, що сьома серія стала "схибленням", але написав в Independent: "Важко сердитися на ці чудові обміни репліками, а вчинки - викликають потрясіння та захоплення".

"У якийсь момент у восьмому сезоні, коли живий дракон збирається битися із мертвим драконом, синє і червоне полум'я зустрічаються посередині, як у Манґа (японських коміксах), а мертві велетні і мертві коні воюють із кількома людськими расами. Я теж там буду".