Крим: Росія зводить арку над керченським мостом

Копирайт изображения MOST.LIFE

Російські інженери зводять величезну залізничну арку на мосту над Керченською протокою.

Дорожньо-залізничний міст завдовжки 19 кілометрів може поєднати Росію та анексований Крим.

На офіційному сайті проекту. стверджують, що на зведення арки вагою 6 000 тонн потрібно близько місяця.

Ще одну арку хочуть звести над дорожньою частиною мосту.

Будівельні роботи планують звершити до кінця наступного року. Тоді ж його зможе перетнути перший автомобіль, йдеться на офіційному російському веб-ресурсі.

Залізничне сполучення - анонсують, що запрацює у 2019 році.

Магістраль на чотири смуги розрахована на проїзд 40 000 автомобілів за добу.

Міст розташовано на висоті 35 метрів над водою. У проекті йдеться, що він не перешкоджатиме проходу кораблів.

Зараз між Росією та Кримом працює тільки паромне та авіасполучення.

Побудова мосту - флагманський політичний проект Росії, яка стверджує, що анексований у 2014 році півострів є її територією.

Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Кримського півострова, вважається тимчасово окупованою територією.

Також не визнали анексію Криму Генеральна асамблея ООН, ПАРЄ та ПА ОБСЄ.

ЄС та США після анексії запровадили санкції проти Росії.

Західним компаніям заборонено вести бізнес із російським урядом і з російськими бізнесменами в Криму.