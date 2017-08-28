TED: комп'ютер зможе розпізнавати вибухові речовини за запахом

Копирайт изображения TEDGlobal Image caption Оші Агабі вважає, що у майбутньому чутливі до запахів комп'ютери зможуть замінити традиційну систему безпеки в аеропортах

Під час конференції TEDGlobal у Танзанії нігерієць Оші Агабі представив електронний девайс, який замість кремнію працює за допомогою нейронів мозку мишей. Кореспондентка BBC Джейн Вейкфілд дізнавалась, як це працюватиме.

Він стверджує, що пристрій зможе розпізнавати вибухові речовини за запахом і у майбутньому може бути використана замість традиційної системи безпеки в аеропортах.

Винахід також може стати мозковим центром для роботів.

Експерти запевняли, що створення подібної системи для широкого використання - це складне завдання.

Всі великі компанії, зокрема Google та Microsoft, намагаються розробити штучний інтелект, який би працював аналогічно мозку людини.

Попри те, що комп'ютери краще за людей вирішують складні математичні рівняння, існує безліч пізнавальних функцій, в яких людський мозок набагато сильніший.

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Девайс Koniku Kore - це амальгама живих нейронів та кремнію з датчиками, які можуть виявляти та розпізнавати запахи.

"Нейрони можна запрограмувати на виконання різних функцій. У даному випадку вони забезпечують роботу рецепторів, які можуть розпізнавати вибухові речовини", - розповідає пан Агабі.

Оші Агабі заснував свій стартап близько року. Йому вдалося отримати мільйон доларів на його фінансування. Він стверджує, що вже отримав прибуток на суму в 10 млн доларів зі співпраці у галузі безпеки.

Пан Агабі впевнений, що у майбутньому подібні девайси зможуть стати частиною системи безпеки в аеропортах. Відтак черги на контролі зникнуть.

Комп'ютерний пристрій також можна буде застосовувати для розпізнавання хвороб. Девайс відстежуватиме ознаки захворювання у молекулах повітря.

Прототип такого пристрою, який представили на конференції TED, частково вирішує проблему збереження нейронів живими, каже пан Агабі.

Він розказав BBC, що нейрони у пристрої можуть жити приблизно протягом двох місяців поза межами лабораторії.

Нещодавно ЗМІ обговорювали тему синтезу біології та технологій, коли Ілон Макс, виконавчий директор компаній Tesla та Space X, розповів про свій останній задум. Його нейротехнологічна компанія Neuralink працюватиме над поєднанням людського мозку зі штучним інтелектом за допомогою мережива нейронів.