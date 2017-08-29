Шість велетенських кулінарних шедеврів з усього світу

Копирайт изображения AFP Image caption На приготування рекордної за розміром самоси пішло 15 годин

BBC Newsround підготувала список рекордно великих кулінарних шедеврів.

Найбільша самоса у світі

Найбільшу самосу в світі розрізали у Лондоні у вівторок.

Популярну в азіатській кухні закуску готували 12 волонтерів. На це пішло близько 15 годин.

Страва важила 153,1 кг.

Самосу розрізали на сотні шматків і роздали безхатченкам.

Найдовший в світі "ланцюг" такосів

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У лютому 2015 року кухарі мексиканського міста Гвадалахара зробили найдовший в світі "ланцюг" такосів - 3,2 метри.

Протягом шести годин 130 кухарів працювали над цим світовим рекордом.

Найбільше в світі пасхальне яйце

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Це яйце 8,5 метрів заввишки стало найбільшим у світі.

Його приготували в Аргентині у 2015 році з 8 000 кг шоколаду. Це вага двох слонів.

Торт 140 метрів завдовжки

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До святкування 450 річниці бразильського міста Ріо-де-Жанейро у 2015 році приготували велетенський торт 450 метрів завдовжки.

На нього пішло 30 000 яєць, 2 500 мішків борошна і дуже багато масла.

Десять пекарів працювали над десертом три дні.

Найбільший будиночок з імбирного тіста

Найбільший будинок з імбирного тіста приготували у Техасі у 2013 році.

18,28 метрів завдовжки, 12,8 метрів завширшки і 18,28 метрів заввишки.

Гроші, які отримані від бажаючих його подивитися, передали місцевій лікарні.

Найдовший багет у світі

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У жовтні 2015 року 60 пекарів із Франції та Італії майже сім годин працювали над багетом у 122,4 метри.

Вони використовували спеціально розроблену переносну піч і пильнували, щоб довжелезний багет не розвалився.