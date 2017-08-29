Шість велетенських кулінарних шедеврів з усього світу

  • 29 серпня 2017
На приготування рекордної за розміром самоси пішло близько 15 годин Копирайт изображения AFP
Image caption На приготування рекордної за розміром самоси пішло 15 годин

BBC Newsround підготувала список рекордно великих кулінарних шедеврів.

Найбільша самоса у світі

Найбільшу самосу в світі розрізали у Лондоні у вівторок.

Популярну в азіатській кухні закуску готували 12 волонтерів. На це пішло близько 15 годин.

Страва важила 153,1 кг.

Самосу розрізали на сотні шматків і роздали безхатченкам.

Найдовший в світі "ланцюг" такосів

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У лютому 2015 року кухарі мексиканського міста Гвадалахара зробили найдовший в світі "ланцюг" такосів - 3,2 метри.

Протягом шести годин 130 кухарів працювали над цим світовим рекордом.

Найбільше в світі пасхальне яйце

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Це яйце 8,5 метрів заввишки стало найбільшим у світі.

Його приготували в Аргентині у 2015 році з 8 000 кг шоколаду. Це вага двох слонів.

Торт 140 метрів завдовжки

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До святкування 450 річниці бразильського міста Ріо-де-Жанейро у 2015 році приготували велетенський торт 450 метрів завдовжки.

На нього пішло 30 000 яєць, 2 500 мішків борошна і дуже багато масла.

Десять пекарів працювали над десертом три дні.

Найбільший будиночок з імбирного тіста

Найбільший будинок з імбирного тіста приготували у Техасі у 2013 році.

18,28 метрів завдовжки, 12,8 метрів завширшки і 18,28 метрів заввишки.

Гроші, які отримані від бажаючих його подивитися, передали місцевій лікарні.

Найдовший багет у світі

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У жовтні 2015 року 60 пекарів із Франції та Італії майже сім годин працювали над багетом у 122,4 метри.

Вони використовували спеціально розроблену переносну піч і пильнували, щоб довжелезний багет не розвалився.

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