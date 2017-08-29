Шість велетенських кулінарних шедеврів з усього світу
BBC Newsround підготувала список рекордно великих кулінарних шедеврів.
Найбільша самоса у світі
Найбільшу самосу в світі розрізали у Лондоні у вівторок.
Популярну в азіатській кухні закуску готували 12 волонтерів. На це пішло близько 15 годин.
Страва важила 153,1 кг.
Самосу розрізали на сотні шматків і роздали безхатченкам.
Найдовший в світі "ланцюг" такосів
У лютому 2015 року кухарі мексиканського міста Гвадалахара зробили найдовший в світі "ланцюг" такосів - 3,2 метри.
Протягом шести годин 130 кухарів працювали над цим світовим рекордом.
Найбільше в світі пасхальне яйце
Це яйце 8,5 метрів заввишки стало найбільшим у світі.
Його приготували в Аргентині у 2015 році з 8 000 кг шоколаду. Це вага двох слонів.
Торт 140 метрів завдовжки
До святкування 450 річниці бразильського міста Ріо-де-Жанейро у 2015 році приготували велетенський торт 450 метрів завдовжки.
На нього пішло 30 000 яєць, 2 500 мішків борошна і дуже багато масла.
Десять пекарів працювали над десертом три дні.
Найбільший будиночок з імбирного тіста
Найбільший будинок з імбирного тіста приготували у Техасі у 2013 році.
18,28 метрів завдовжки, 12,8 метрів завширшки і 18,28 метрів заввишки.
Гроші, які отримані від бажаючих його подивитися, передали місцевій лікарні.
Найдовший багет у світі
У жовтні 2015 року 60 пекарів із Франції та Італії майже сім годин працювали над багетом у 122,4 метри.
Вони використовували спеціально розроблену переносну піч і пильнували, щоб довжелезний багет не розвалився.