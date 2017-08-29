Навіщо взагалі потрібні оси?

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Новий експеримент має пролити світло на невідчепну неминучість відпочинку на природі - осу.

Це чарівне створіння, попри те, що його ніхто не любить, виконує важливу роль в екології, стверджують науковці.

Що гірше за грозу і дощ може зіпсувати людям задоволення від шашликів у серпневий вихідний? Осиний рій.

Іноді складається таке враження, що о цій порі року смугасті чорно-жовті комахи псують будь-які розваги на природі. Вони дзижчать над головами й сідають на вашу їжу та напої.

Оси не лише діставучі. Якщо не пощастить, вас штрикне нагадування про те, що оси, як і їхні близькі родичі бджоли, мають гострющі жала. Через це поєднання набридливості й болю оси — найменш улюблені представники світу природи для багатьох людей.

Здається, оси потребують виправдання в очах громадськості більше за будь-яких інших комах. Адже за їхнім життям не лише цікаво спостерігати. Оси надзвичайно важливі для довкілля. А проблеми, з якими вони стикаються, практично такі самі, що і в їхніх кузенів і кузин — бджіл, не менш надокучливих людських фаворитів.

Літо добігає кінця, і багато кому хотілося б, щоб оси щезли з лиця землі. Проте без них світ аж ніяк не стане кращим.

Соціальні види

Ті комахи, яких ми зазвичай називаємо "осами", — це соціальні оси. У деяких місцевостях їх ще називають "жовтими жакетами". Соціальні оси живуть колоніями, які складаються з сотень чи тисяч в основному безплідних робітниць жіночої статі та їхньої набагато більшої матки-королеви, що відкладає яйця.

Незначна кількість видів, що живуть у колоніях і будують гнізда, — це лише крихітна частка від усієї осиної різноманітності, яка налічує більш ніж 9 000 видів у самій лише Великій Британії. Більшість ос живуть поодиноко, деякі — крихітні (є кілька майже мікроскопічних видів), нас не турбують, і майже всім їм ми приділяємо недостатньо уваги.

Старанні соціальні оси-робітниці будують гнізда з волокон деревини, які збирають і вимочують у воді. Виходить своєрідне пап'є-маше. Це досить міцні й тривкі конструкції. Гнізда починають створювати наприкінці весни, коли осині матки виходять зі сплячки.

Збудувавши маленьке гніздо всього на кілька паперових комірок, королева повинна самотужки виростити першу бригаду робітників. А потім уже бригада перебере на себе роботу, необхідну для розвитку колонії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соціальні оси будують гнізда з волокон деревини, просякнутих водою, і виходить своєрідне пап'є-маше

Оси-трудівниці невтомно працюють, щоб їхні сестри могли вилупитися з яєць, які відкладає матка. У них складні способи спілкування і взаємодії. Вони будують і захищають гніздо, збирають їжу і піклуються про королеву. Коли колонія розростається, трудівниці починають більше і частіше годувати деяких молодих ос. Так запускається генетичний механізм, який спричиняє розвиток потенційної матки.

Оси-самці, які не беруть жодної участі в соціальному житті колонії, розвиваються з незапліднених яєць внаслідок так званої гаплодіплоїдії — механізму генетичної детермінації статі, який діє також у бджіл та мурах. Ці яйця, з яких судилося вилупитися трутням, відкладає матка. Робітниці на таке майже не здатні, хоч деякі з них, попри нездатність спарюватися, відкладають яйця.

Потенційні матки (до того, як вони очолять колонію, їх називають самицями) і самці, сестри й брати робітників, — це репродуктивне майбутнє колонії. Спарувавшись із самцями з інших колоній, самиці зимують, а наступної весни започатковують власну колонію.

Хоч оси і не виробляють меду, та все їхнє суспільне життя не менш цікаве, ніж в уславлених бджіл.

Важливе призначення

Також оси важливі для довкілля. Соціальні оси — хижаки. Вони відіграють життєво важливу екологічну роль, бо контролюють чисельність потенційних шкідників, таких як тля та різна гусінь.

За приблизними оцінками, соціальні оси у Великій Британії протягом літа знищують 14 мільйонів кілограмів комах. Якби у світі не було ос, наші врожаї та сади атакувало б значно більше комашиних паразитів.

Але оси — не лише ненажерливі та важливі для екосистеми хижаки. Тепер їх визнають цінними запилювачами, які переносять пилок, сідаючи на квіти, щоб живитися нектаром. Насправді вони тому й стають такими надокучливими о цій порі року, що прагнуть солодкого.

Наприкінці серпня осині гнізда містять велетенську кількість робітників. Але в них уже немає молодняка. Поки личинки підростають, робітники повинні збирати для них білок, тобто всіх тих безхребетних, на яких вони полюють у наших садах. Молоді особини здатні перетворювати білкове харчування на вуглеводи. Вони виділяють цукристі краплини, якими потім харчуються дорослі оси.

За відсутності личинок дорослі оси змушені шукати інші джерела цукру. Тому їх так приваблюють наші солодкі напої та їжа. А якщо поєднати той потяг до цукру з гарною погодою і нашою звичкою їсти та пити на природі, результат не забариться.

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Щоб дізнатися більше про цих цікавих та недооцінених комах, науковці проводять нове дослідження, для якого скористаються любов'ю ос до наших напоїв. Дослідники звернулися до населення і попросили людей зробити прості пастки для ос — із порожньої пляшки й невеликої кількості пива на денці.

Вчені з Університетського коледжу Лондона (УКЛ) та Університету Ґлостершира хочуть зібрати й дослідити вміст цих пивних пасток. Партнером проекту є програма BBC Countryfile, а спонсором виступає Королівське ентомологічне товариство. У рамках дослідження науковці сподіваються з'ясувати, які види ос живуть у різних регіонах Великої Британії, а також зібрати вихідні дані для щорічного "Великого осиного експерименту", створивши таким чином основу для досліджень наступних років.

Доктор Сейріан Самнер з УКЛ пояснює: "Чорно-жовті оси, які надокучають нам на пікніках, — це соціальні оси. Хотілося б більше дізнатися про те, де вони живуть і наскільки поширені. А для цього нам потрібна допомога населення".

Нині комахам взагалі непереливки. Проблеми довкілля, кліматичні зміни, втрата середовища проживання та застосування інсектицидів завдають непоправної шкоди цим життєво важливим створінням.

А втім, поки люди визнають корисність медоносних бджіл та милуються красою метеликів, деяких надзвичайно цікавих та важливих комах лише ображають. Час перестати запитувати, "навіщо взагалі потрібні оси", і оцінити їх нарешті як диво екології.