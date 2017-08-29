"Найтривожніший запуск": експерти про ракету КНДР

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Північна Корея запустила чергову балістичну ракету, яка цього разу пролетіла над північним японським островом Хоккайдо, а потім впала в море. Жителі регіону ховалися в укриттях.

Це вперше, коли північнокорейська балістична ракета пролетіла над територією Японії.

Експерти, які спеціалізуються на питаннях стосовно Північної Кореї, називають цей запуск найсерйознішою провокацією з боку Пхеньяна.

Чому стільки галасу?

Багато спостерігачів звернули увагу, що кожного разу, коли КНДР запускала ракету в бік Японії, стверджувалося, що на її борту були космічні супутники. Однак цього разу загрозу прикривали менше.

За оцінками експертів, ракета "Хвасонг-12", яку запустили з КНДР, може нести потужний ядерний заряд на відстань до 6 тисяч км.

"Це надзвичайно зухвало, надзвичайно провокаційно, і, крім того, заборонено міжнародними законами", - зазначив BBC Джон Парк із робочої групи по Північній Кореї в Школі управління ім. Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті.

Резолюція Ради Безпеки ООН забороняє Північній Кореї розвивати свою ядерну та ракетну програму.

Колишній американський посол у країнах Східної Азії та колишній представник США на переговорах із Північною Кореєю Крістофер Хілл написав у Twitter, що це "найсерйозніший запуск північнокорейської ракети".

Із цим погоджується Анкіта Панда з видання Diplomat: "Це, можливо, найпровокаційніший пуск балістичної ракети з Північної Кореї за все без малого 30 років її ракетних випробувань".

Чи запустили ракету нового типу?

Ні. Схоже, що це була аналогічна модель середньої дальності й міжконтинентальних ракет, які КНДР запускала останнім часом. Ракета досягла висоти в 550 км, що значно нижче, ніж при попередніх запусках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північнокорейський лідер Кім Чен Ин на офіційних фотографіях виглядає досить безтурботним

Спостерігачі також звертають увагу на незвичайне місце запуску ракети.

Стартовий полігон Сунан поруч із Пхеньяном використали вперше. Можна припустити, що Північна Корея розширила кількість полігонів для запуску, або те, що вона намагається уникнути демаскування.

На думку багатьох експертів, ядерна та ракетна програма КНДР зараз розвивається "тривожними темпами".

"Північна Корея проводить ракетні випробування від ракет середньої дальності до МКБР кожні 4-6 тижнів, - каже Джон Парк. - Це приголомшливі темпи за будь-якими стандартами, особливо для країни, яку зазвичай недооцінюють щодо її здібностей".

Що це означає для міжнародної дипломатії?

Досконалий запуск Північної Кореї у вівторок посилає досить чіткий сигнал, кажуть аналітики.

"Вони дають зрозуміти, що планують розвивати свою ракетну і ядерну програми надалі, не звертаючи ніякої уваги на міжнародний тиск", - говорить Дуг Пааль із Міжнародного фонду Карнегі.

Водночас він звертає увагу, що Північна Корея запустила ракету над Японією, а не у бік США до тихоокеанського острова Гуам, як погрожувала на початку серпня.

"Якби північнокорейці випробували ракету поблизу Гуаму, це б мало великий тиск на президента Трампа, який мав би якось реагувати, - вважає професор політології в південнокорейському Національному університеті Пусана Роберт Келлі. - Оскільки це Японія, то це дозволяє Трампу видихнути".

Частина аналітиків вважають цю подію поразкою дипломатії, і крахом надій, що Китай вплине на свого союзника. Вони вважають, що дієвим буде військове рішення.

За словами чиновника з адміністрації президента США, Білий дім думає про свої стратегічні озброєння у Південній Кореї, аби протидіяти загрозі з півночі. Ці слова наводять у репортажі, який надрукували в газеті Korea Times.

"Те, що сталося минулої ночі було не таким уже і страшним, бо вони вирішили поки не випускати ракету по Гуаму, або ще якійсь американській території, проте події розвиваються в поганому напрямку", - підкреслив Дуг Пааль.