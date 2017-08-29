Що ми знаємо про видворення іспанських журналістів

Копирайт изображения AFP Image caption Анхель Састре та Антоніо Памплієга

Депортований іспанський журналіст Мануель Анхель Састре повідомив BBC Україна, що мав дозвіл для роботи в АТО, а про заборону на в'їзд до України дізнався спочатку в аеропорту "Бориспіль", а пізніше від посольства Іспанії в Україні.

Його та ще одного журналіста, Антоніо Памплієзу, не пустили в Україну 24 серпня.

Копирайт изображения Мануель Анхель Састре Image caption Журналіст Мануель Анхель Састре надав фото рішення про відмову у перетині кордону України

Пан Састре каже, що причиною заборони є звинувачення журналістів з боку української влади у "фальшивих новинах". Він відкинув цю інформацію, і зазначив, що він "не шпигун".

За його словами, у нього були всі необхідні документи "від обох сторін" для роботи на тимчасово непідконтрольних територіях України, куди журналісти планували їхати працювати. Також, як зауважив пан Састре, в нього є дозвіл від Міністерства оборони України.

Кого не пустили

Двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре.

Антоніо Памплієга - фріласнер, який працює у зонах конфлікту.

У своїх постах в Instagram журналіст, зокрема, писав про обстріли українською армією психлікарні поблизу Донецька, про бомбардування Первомайська.

Мануель Анхель Састре працював військовим кореспондентом у Сирії, Венесуелі, Іраку, Мексиці.

Копирайт изображения Reuters Image caption Іспанці провели в полоні 10 місяців і були звільнені у травні 2016 року

Анхель Састре у розмові з BBC Україна розповів також, що його разом із колегами Антоніо Пампліегою і Хосе Мануелем Лопесом викрали у 2015 році в Сирії в районі Алеппо.

За словами пана Састре, під час візиту до України він планував висвітлювати життя цивільних у Донецьку, Авдіївці, Спартаку, Мар'їнці, Пісках.

Журналісти вже працювали на Донбасі у 2014 році.

Тоді іспанські журналісти робили репортажі по обидва боки від лінії розмежування, зокрема з Донецька та Луганська, підконтрольних проросійським бойовикам.

Заборона СБУ

За даними видання El Mundo, іспанських журналістів ще у 2015 році внесли у "чорний список" громадян, які становлять загрозу національній безпеці України. Через це на них поширювалася заборона в'їзду в Україну терміном до 5 років. Після протесту іспанського уряду у травні 2016 року Київ зняв санкції з європейських журналістів.

"Я не розумію, чому ми знову потрапили до "чорного списку" після того, як нас звідти забрали. А тепер з'являється новий "чорний список" через фальшиві новини. Це дуже дивно", - зазначив пан Састре у розмові з BBC Україна.

Він також підкреслив, що дізнався про те, що він перебуває у "чорному списку", в посольстві Іспанії в Києві.

Копирайт изображения twitter.com/AngelMSastre Image caption Журналіст Састре у своєму Twitter: "Коли російське телебачення приходить, щоб взяти із вами інтерв'ю, бо вас видворили з України"

Памплієга розповів іспанському виданню El Mundo, що він надав українським прикордонникам копію відповідного указу, а також дозвіл працювати в зоні АТО. "З'ясувалося, що Служба безпеки України внесла нас у другий список, разом з іншими 40 іменами".

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила ВВС Україна, що двом іспанським журналістам заборонили в'їзд до України до 2020 року.

За словами речниці, заборону ввели "за діяльність, яка суперечить національним інтересам України".

"Вони писали неправдиві матеріали, в тому числі про те, що українська армія нібито обстрілює мирні українські міста і села", - сказала пані Гітлянська.

Жодних списків СБУ не веде, заявила речниця СБУ.

"Бюрократичне непорозуміння"

За словами пана Састре, журналісти чекають на офіційне звернення іспанського уряду до України, і що там мають "дізнатися, що відбувається".

"Я думаю, це бюрократичне непорозуміння чи щось подібне. Але я хочу знати, що відбувається, я хочу, щоб мій уряд зробив щось, тому що українці можуть приїхати до моєї країни, у тому числі журналісти. І з ними нічого не відбувається", - зазначив пан Састре.

Міністерство інформаційної України політики просить правоохоронців пояснити заборону в'їзду в Україну двом іспанським журналістам.

У міністерстві повідомили, що звернення з проханням роз'яснити ситуацію вже направили до Служби безпеки України.