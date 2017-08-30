Повені в Техасі: зірки жертвують мільйони

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Американські зірки шоу-бізнесу діляться своїми статками задля подолання наслідків руйнівного урагану "Гарві", який спричинив вже щонайменше 15 смертей у штаті Техас.

Негода, яка викликала масштабну повінь, зруйнувала багато будинків та інших об'єктів інфраструктури.

Серед представників Голлівуду, які вирішили прийти на допомогу постраждалим, - акторка Сандра Буллок, що пожертвувала американському Червоному Хресту мільйон доларів, та актор і комік Кевін Гарт - завдяки своїй фандрайзинговій кампанії він зібрав постраждалим у Х'юстоні та околицях майже мільйон доларів, а також закликав потрусити кишені своїх іменитих друзів.

Сім'я Кардашянів, Дженніфер Лопез, Кріс Браун та Двейн "Скеля" Джонсон також у числі тих, хто розщедрився.

Сандра Буллок - 1 мільйон доларів

"Саме у такі ми отримуємо таку надзвичайну кількість підтримки. Особливо у період таких негод люди бачать, що відбувається у Техасі, і наші серця спрямовані до них", - сказала віце-президент Червоного Хреста Елізабет Пенніман.

"Коли хтось на зразок Сандри Буллок робить таку пожертву, це допомагає зближувати людей, відкривати їхні серця і бути навіть більш щедрими", - додала вона.

Кевін Гарт - 50 тисяч доларів

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Зірка "Дуже страшного кіно" і "Шаленого патруля" опублікував відео, обіцяючи пожертвувати 25 тисяч доларів. Згодом він подвоїв ту суму і перелічив своїх колег, які мали б взяти з нього приклад.

"Ми долучалися до багатьох "челленджів" в інтернеті - деякі з них були змістовними, деякі безглуздими, але усі ми робили це. Тепер я маю намір оголосити справжній "челлендж". Я закликаю багатьох своїх відомих друзів взяти з мене приклад", - сказав він.

Кардашяни - 50 тисяч доларів

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На заклик Кевіна Гарта, зокрема, відреагувала Кім Кардашян, яка написала, що її матір, сестри і сама зірка передадуть благодійним організаціям 50 тисяч доларів.

Двейн "Скеля" Джонсон - 25 тисяч доларів

"Я хочу сказати людям Х'юстона - ми повинні бути міцними і покладатися на віру", - написав актор.

Дженніфер Лопез та її хлопець Алекс Родрігез - по 25 тисяч

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"Ми стежили за усім, що відбувалося у Х'юстоні, і наші серця просто краялися. Це просто катастрофічно", - написала вона на Instagram.

Кріс Браун - 100 тисяч доларів

Співак також відгукнувся на заклик Кевіна Гарта.

Але він додав, що скептично ставиться до Червоного Хреста, і зазначив, що "його пожертва потрапить до людей", не пояснивши втім, як саме це спрацює.

TI - 25 тисяч доларів

Реппер долучився до пожертв, але ще категоричніше заявив, що не передасть гроші Червоному Хресту.

Дженсен Еклз- 50 тисяч доларів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дженсен Еклз - у центрі

Зірка телесеріалу "Надприродне" - із Техасу. Він сказав, що від урагану постраждали і його дружина та діти.

Разом з іншими акторами він почав кампанію, в ході якої зібрав понад 200 тисяч доларів.

"Я хотів би бути там, допомагати людям, забирати їх з дахів на човні, але мене там немає. Ось, що я можу зробити", - написав він.

Кріс Янг - 100 тисяч доларів

Окрім власної пожертви, він так само почав кампанію завдяки якій вже вдалося зібрати понад 300 тисяч доларів.

"Мої друзі та родина там, і я майже певен, що мій будинок могло знести, оскільки він розташований в одному з місць, які прийняли найбільший удар вітрів та повеней... Але про це зараз я хвилююся найменше", - написав він.

Нікі Мінаж- 25 тисяч доларів

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Співачка пообіцяла молитися за усіх, хто зараз в Х'юстоні.

DJ Khaled - 25 тисяч доларів

Також долучився до заклику Кевіна Гарта і закликав зробити те саме своїх відомих друзів.

The Chainsmokers - 30 тисяч доларів

"Кевін Гарт офіційно не звертався до нас, але ми відчували, що справді мусимо пожертвувати гроші до його фонду із подолання наслідків урагану Гарві", - ідеться у заяві поп-дуету.