Лукашенко знову змінив день народження

Копирайт изображения AFP

30 серпня російський президент Володимир Путін традиційно привітав з днем ​​народження свого білоруського колегу Олександра Лукашенка. Однак останні два роки Лукашенко відзначає свій день народження лише 31 числа, а в його офіційній біографії дата народження постійно змінюється.

Путін подзвонив Лукашенку, тепло привітав його, побажав міцного здоров'я та подальших успіхів. Крім того, він направив Лукашенкові вітальну телеграму, повідомила в четвер прес-служба Кремля.

Свій день народження Лукашенко принципово вирішив провести на роботі, повідомили білоруські ЗМІ.

Однак на офіційному сайті білоруського президента зазначено, що Лукашенко народився не 30, а 31 серпня.

Мама згадала

З початку президентської кар'єри датою народження Лукашенка в усіх документах і довідниках значилося 30 серпня.

Але 2010 року білоруський президент дав інтерв'ю, в якому розповідав про свого тоді ще маленького сина Колю. Він обмовився, що і народилися вони з сином в один день. Микола Лукашенко народився 31 серпня 2004 року.

Незабаром цю обмовку оформили офіційно: біографія на офіційному сайті була змінена, і датою народження білоруського лідера стало 31 серпня.

Прес-служба Лукашенка пояснила тоді, що президент поговорив зі своєю мамою, і та згадала, що народила сина в ніч на 31 серпня, а в сільському пологовому будинку оформили документи за датою надходження породіллі, тобто на день раніше.

Дата, що блукає

Новий день народження Лукашенка відзначався недовго: в документах, поданих у білоруський Центрвиборчком для реєстрації кандидатом в президенти на виборах 2010 року, знову з'явилося 30 серпня.

Ця ж дата фігурувала в біографії президента на виборах 2015 року. На президентському сайті тоді інформацію про Лукашенка також змінили, повернувши колишню дату народження - 30 серпня.

Дослідивши базу web.archive.org, "Білоруські новини" виявили, що 30 серпня 1954 року значилося датою народження Олександра Лукашенка майже до кінця серпня минулого, 2016 року.

Потім дату народження білоруського президента знову змінили на 31 серпня.

І вже другий рік поспіль, якщо брати до уваги офіційні дані, Олександр Лукашенко відзначає день народження в один день з молодшим сином Колею, якого білоруська офіційна преса називає виключно по-дорослому: Миколою.

Білоруському президентові виповнюється 63 роки. З них 23 Олександр Лукашенко керує країною.