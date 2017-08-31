Перегони за "Оскарами" почалися на Венеційському кінофестивалі

  • 31 серпня 2017
Метт Деймон Копирайт изображения EPA
Image caption На Венеційському кінофестивалі представили одразу дві стрічки за участі Метта Деймона

До вручення "Оскарів" ще півроку, але сезон полювання за трофеями вже відкритий: у середу почався Венеційський кінофестиваль.

Венеція традиційно є стартовим майданчиком для основних претендентів на "Оскар". Саме на Венеційському фестивалі відбулися світові прем'єри фільмів "Ла-Ла Ленд", "Прибуття", "В центрі уваги", "Бердман" і "Гравітація", які зібрали велику кількість нагород Американської кіноакадемії.

Цього року фестиваль відкривається прем'єрою комедійного фільму "Зменшення" (Downsizing) режисера Александера Пейна з Меттом Деймоном у головній ролі.

Журнал Variety пише, що фільм Пейна стане головним претендентом на кінонагороди в цьому сезоні.

Стрічка, в якій герой Деймона зменшується за розміром в буквальному сенсі, отримала розгорнуті рецензії від більшості кінокритиків, які зібралися у Венеції.

"Веселий, видовищний, пустотливий і яскравий" фільм, ймовірно, стане головною подією кінофестивалю, вважає критик журналу Оуен Глейберман.

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Image caption Члени журі Венеційського кінофестивалю перед фотокамерами

Він описав фільм як "делікатну і резонансну" картину для дорослих - "щось на зразок кислотної версії піксарівської живої анімації".

Герої фільму за допомогою революційних наукових технологій зменшуються, щоб займати якомога менше місця в просторі. Вони сподіваються, що жити в маленькому тілі буде дешевше, а шкоди природі від того - менше.

Критик The Telegraph Роббі Коллін назвав стрічку "екзальтованого дивакуватою", а на думку автора Guardian Ксана Брукса, фільм є "мініатюрним шедевром", що заслуговує на п'ять зірок.

"Щойно я вирішив, що це весела чорна комедія, як почали проглядатися елементи антиутопічної наукової фантастики і людської драми", - зазначає пан Коллін.

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Image caption Кінокритики пророкують велике фестивальне майбутнє фільму "Зменшення" Александера Пейна

"Менш блискучий режисер, швидше за все, розгубився би і заплутався під час роботи над таким тривалим фільмом. Але Пейн впорався блискуче. Він ніколи не помиляється, коли створює інтелектуальний і гострий фільм", - каже критик.

Тодд Маккарті з The Hollywood Reporter пише, що на рахунку у Пейна немає поганих фільмів. Серед його робіт - "На узбіччі" (2004) і "Нащадки" (2015). Тепер до них можна додати "зворушливу і гарну" картину "Зменшення" - можливо, наразі його найкращу, вважає критик.

"Чарівний і веселий, лабіринт сюрпризів. Неможливо передбачити, до чого все йде. Це дуже людяна стрічка, сприймається як фільм на злобу дня, і водночас він поза часом", - пише критик.

"Дуже ризикована ставка, але він зірвав джекпот", - пише Маккарті.

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Image caption 74-й Міжнародний кінофестиваль відкрився на острові Лідо у Венеції в середу, 30 серпня

Серед інших очікуваних фільмів, які покажуть на Венеційському кінофестивалі:

  • "Мамо!" Даррена Аронофскі з Дженніфер Лоуренс і Хав'єром Бардемом у головних ролях
  • "Субурбікон" Джорджа Клуні - ще один фільм за участю Метта Деймона
  • "Форма води" Гільєрмо дель Торо з Саллі Хокінс і Майклом Шенноном в головних ролях
  • "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" Мартіна Макдонаха, в якому знялися Френсіс Макдорманд і Вуді Гаррельсон
  • "Перша реформаторська церква" Пола Шредера з Ітаном Гоуком і Амандою Сейфрід
  • "Вікторія і Абдул" Стівена Фрірза з Джуді Денч
  • "Любити Пабло" з Хав'єром Бардемом в ролі наркобарона Пабло Ескобара
  • "Людський потік" (Human Flow), документальний фільм китайського художника Ай Вейвея про біженців.

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