Перегони за "Оскарами" почалися на Венеційському кінофестивалі
До вручення "Оскарів" ще півроку, але сезон полювання за трофеями вже відкритий: у середу почався Венеційський кінофестиваль.
Венеція традиційно є стартовим майданчиком для основних претендентів на "Оскар". Саме на Венеційському фестивалі відбулися світові прем'єри фільмів "Ла-Ла Ленд", "Прибуття", "В центрі уваги", "Бердман" і "Гравітація", які зібрали велику кількість нагород Американської кіноакадемії.
Цього року фестиваль відкривається прем'єрою комедійного фільму "Зменшення" (Downsizing) режисера Александера Пейна з Меттом Деймоном у головній ролі.
Журнал Variety пише, що фільм Пейна стане головним претендентом на кінонагороди в цьому сезоні.
Стрічка, в якій герой Деймона зменшується за розміром в буквальному сенсі, отримала розгорнуті рецензії від більшості кінокритиків, які зібралися у Венеції.
"Веселий, видовищний, пустотливий і яскравий" фільм, ймовірно, стане головною подією кінофестивалю, вважає критик журналу Оуен Глейберман.
Він описав фільм як "делікатну і резонансну" картину для дорослих - "щось на зразок кислотної версії піксарівської живої анімації".
Герої фільму за допомогою революційних наукових технологій зменшуються, щоб займати якомога менше місця в просторі. Вони сподіваються, що жити в маленькому тілі буде дешевше, а шкоди природі від того - менше.
Критик The Telegraph Роббі Коллін назвав стрічку "екзальтованого дивакуватою", а на думку автора Guardian Ксана Брукса, фільм є "мініатюрним шедевром", що заслуговує на п'ять зірок.
"Щойно я вирішив, що це весела чорна комедія, як почали проглядатися елементи антиутопічної наукової фантастики і людської драми", - зазначає пан Коллін.
"Менш блискучий режисер, швидше за все, розгубився би і заплутався під час роботи над таким тривалим фільмом. Але Пейн впорався блискуче. Він ніколи не помиляється, коли створює інтелектуальний і гострий фільм", - каже критик.
Тодд Маккарті з The Hollywood Reporter пише, що на рахунку у Пейна немає поганих фільмів. Серед його робіт - "На узбіччі" (2004) і "Нащадки" (2015). Тепер до них можна додати "зворушливу і гарну" картину "Зменшення" - можливо, наразі його найкращу, вважає критик.
"Чарівний і веселий, лабіринт сюрпризів. Неможливо передбачити, до чого все йде. Це дуже людяна стрічка, сприймається як фільм на злобу дня, і водночас він поза часом", - пише критик.
"Дуже ризикована ставка, але він зірвав джекпот", - пише Маккарті.
Серед інших очікуваних фільмів, які покажуть на Венеційському кінофестивалі:
- "Мамо!" Даррена Аронофскі з Дженніфер Лоуренс і Хав'єром Бардемом у головних ролях
- "Субурбікон" Джорджа Клуні - ще один фільм за участю Метта Деймона
- "Форма води" Гільєрмо дель Торо з Саллі Хокінс і Майклом Шенноном в головних ролях
- "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" Мартіна Макдонаха, в якому знялися Френсіс Макдорманд і Вуді Гаррельсон
- "Перша реформаторська церква" Пола Шредера з Ітаном Гоуком і Амандою Сейфрід
- "Вікторія і Абдул" Стівена Фрірза з Джуді Денч
- "Любити Пабло" з Хав'єром Бардемом в ролі наркобарона Пабло Ескобара
- "Людський потік" (Human Flow), документальний фільм китайського художника Ай Вейвея про біженців.