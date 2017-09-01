Що зміниться з 1 вересня в економіці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польський напрямок - найвужчий із тих, що забезпечують поставки газу до України з Європи

З 1 вересня українську економіку очікує не дуже багато нововведень, проте усі вони матимуть наслідки.

Постачання газу

Від 1 вересня оператори газотранспортних систем України та Польщі "Укртрансгаз" і Gaz-system розширять потужності для постачання газу до України.

Від початку осені й до кінця квітня потужність ГТС у напрямку з Польщі збільшать до 6 млн кубів на добу, тоді як у літній період вона знижуватиметься до 4 млн кубів.

Вільна пропускна здатність ГТС продаватиметься на аукціонах.

До цього пропускна потужність ГТС на польському напрямку становила 4,3 млн кубів на добу. Отже, впродовж опалювального сезону вона зросте на 40%.

"Це дозволить підвищити диверсифікацію маршрутів поставок природного газу, а взимку надасть додаткові можливості для покриття піків попиту на природний газ споживачам в Україні", - заявляли в "Укртрансгазі".

Ціни на газ

З 1 вересня "Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості. Мінімальні ціни зростуть на 6,7%, максимальні - на 6,3%.

Якщо у серпні мінімальна ціна газу для промисловості становила 7420, 8 грн за тисячу кубів, то тепер вона складе 7921,2 грн.

Як і у попередні рази, це підвищення лише дотично вплине на гаманці українців.

За оцінками експертів, за два-три місяці підвищення ціни на газ відіб'ється і у цінах інших промислових виробників, а через них - і на споживчих цінах.

У серпні "Нафтогаз" також підвищував ціни на газ для промисловості - на 3%.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Виглядає, у вересні може поновитися суперечка про ціну на газ для населення

Разом із тим, подорожчання газу для населення, яке було заплановано на жовтень, може і не відбутися.

При затвердженні фінансового плану "Нафтогазу" у липні уряд не погодився із підвищенням ціни. Урядовці заявили, що для цього немає передумов.

Про те, що ціна на газ для населення не повинна зрости впродовж наступного опалювального сезону заявляв і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Водночас у "Нафтогазі" звертають увагу, що компанія не постачає газ населенню напряму, а відтак, і не визначає кінцеву ціну для споживача.

"Більшість людей переконані, що газ населенню постачає Нафтогаз. Але це неправда", - написав у Facebook директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Він також пояснив механізм подорожчання газу, як його бачать у компанії:

"Кабмін своєю постановою зобов'язує Нафтогаз продавати газ фірташевським посередникам, які потім "постачають" його населенню. Фактично, все, що ці "постачальники" роблять, це виставляють рахунки і збирають гроші з населення. За це посередники отримують передбачену урядом комісію. Що збільшує ціну на газ для населення".

У той таки час Асоціація газового ринку України у своєму коментарі звертає увагу, що "далеко не всі облгази та їхні збутові дочірні підприємства належать Group DF", як про це пише представник "Нафтогазу".

Там зауважують, що торгівельна націнка "газзбутів" складає від 0,75 до 2,13% від ціни газу для населення, а "проблема з розрахунками за газ, спожитий населенням, полягає не у недоліках роботи "газзбутів", а у недостатності державних асигнувань на пільги та субсидії".

Монетизація субсидій

Копирайт изображения UNIAN Image caption Компенсація за зекономлене минулої зими буде до початку цієї?

Ще наприкінці квітня уряд ухвалив постанову, якою запроваджував початок монетизації комунальних субсидій.

Зокрема, йшлося про те, що ті, хто зекономив на газі впродовж минулого опалювального сезону, зможуть отримати від держави до 700 грн компенсації.

Тоді в уряді заявляли, що виплату буде здійснено до 1 вересня.

Проте 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що виплати тим, хто заощаджував, будуть здійснені "восени - до початку зими".

Небезпечні вантажі на залізниці

Копирайт изображения UNIAN Image caption До проблем із автомобільним газом може додатися ще одна?

З 1 вересня набуває чинності наказ мінінфраструктури №156 про ліцензування перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Серед цих небезпечних вантажів - і паливо, зокрема, і скраплений газ для авто, який стрімко подорожчав впродовж останнього місяця.

Трейдери, зокрема і Нафтогазова асоціація України (НАУ), вважають, що ліцензування залізничних перевезень може на якийсь час заблокувати роботу постачальників пального.

НАУ вже звернулася із офіційним зверненням до прем'єра та міністра інфраструктури із закликом звернути увагу на перешкоди у роботі операторів ринку нафтопродуктів.

Експерти також вказують на те, що запровадження ліцензування призведе до збільшення витрат трейдерів, а відтак, і до підвищення цін на пальне.

У міністерстві інфраструктури пояснюють необхідність запровадження ліцензування турботою про безпеку та довкілля.

У 2015-2017 сталося понад 60 аварій із небезпечними вантажами.

В мінінфраструктури кажуть, що проект наказу майже два роки обговорювали із представниками бізнесу, і після того, як указ ухвалили у квітні, у бізнесу було достатньо часу, аби підготуватися до його виконання.

"Небажання окремих суб'єктів господарювання виконувати вимоги чинного законодавства є намаганням заощадити власні ресурси ціною створення ризиків життю і здоров'ю людей", - заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Зарплати вчителів

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Тоді як левова частка вчителів отримали підвищення зарплати з 1 січня цього року, з 1 вересня свою надбавку мають отримати педагоги дитячих садків і профучилищ.

Крім того, має зрости і зарплата тренерів спортивних шкіл.

"Вони працюють з нашими дітьми", - пояснював урядову ініціативу прем'єр.

Він також пообіцяв передбачити наступне 25-відсоткове підвищення зарплат вчителів у бюджеті на наступний рік.

За даними Державної служби статистики, нині середня зарплата працівника освіти в Україні становить від 4800 до 6800 грн. залежно від стажу і категорії.