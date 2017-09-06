Головоломка: Як налити літр молока?
Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу відміряємо літр молока.
Молочник має два порожні бідони - один на три літри, а інший на п'ять. Як він може виміряти рівно один літр молока, не розливши його.
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Відповідь
Молочник має налити молоко в трилітровий бідон, а потім вилити його в п'ятилітровий. Потім він знову має наповнити трилітровий бідон і виливати молоко в п'ятилітровий, поки той не буде повний.
Відтак у трилітровому бідоні залишиться рівно один літр молока.
Це головоломка від програми Fit Brains компанії Rosetta Stone.