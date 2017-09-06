Головоломка: Як налити літр молока?

Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу відміряємо літр молока.

Копирайт изображения Getty Images

Молочник має два порожні бідони - один на три літри, а інший на п'ять. Як він може виміряти рівно один літр молока, не розливши його.

Натисніть або прокрутіть вниз, щоб дізнайтись відповідь

Відповідь

Молочник має налити молоко в трилітровий бідон, а потім вилити його в п'ятилітровий. Потім він знову має наповнити трилітровий бідон і виливати молоко в п'ятилітровий, поки той не буде повний.

Відтак у трилітровому бідоні залишиться рівно один літр молока.

Це головоломка від програми Fit Brains компанії Rosetta Stone.