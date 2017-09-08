Головоломка: хто вбивця?

Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу розкриваємо убивство.

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Є п'ятеро людей, і один з них убив іншого.

Ось, що відомо про них:

1. Ден учора пробіг марафон у Нью-Йорку разом із чоловіком, який не причетний до вбивства.

2. Майк перед тим, як приїхати в місто, був фермером.

3. Джефф - провідний комп'ютерний майстер і хоче встановити Бену новий комп'ютер наступного тижня.

4. Вбивці кілька днів тому ампутували ногу.

5. Бен познайомився із Джеком півроку тому.

6. Джек не з'являвся на людях після убивства.

7. Ден раніше багато пив.

8. Бен і Джефф зібрали кілька своїх останніх комп'ютерів разом.

9. Вбивця - брат Джека. Вони разом виросли у Сіетлі.

Отже, спробуйте відчути себе Шерлоком Холмсом і скажіть, хто кого убив.

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Відповідь

Джефф убив Майка.

1. Джек - не вбивав, бо він брат убивці.

2. Ден не може бути вбивцею, бо він біг марафон, а вбивці нещодавно ампутували ногу, тож він не міг ще цього роботи.

3. Бен не вбивця, бо він нещодавно познайомився із Джеком, а Джек і вбивця росли разом.

4. Отже, залишаються Джефф і Майк.

Оскільки Джефф досі живий (він хоче наступного тижня встановити новий комп'ютер - дієслово в теперішньому часі), він убивця. Майк також не виріс із Джеком. Зрозуміло, що Джек, Ден і Джефф досі живі. Бен теж живий, оскільки Джефф планує зібрати йому комп'ютер. Відтак, Джефф убив Майка.

Це головоломка від програми Fit Brains компанії Rosetta Stone.