Головоломка: якого кольору ведмідь?
Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу з'ясовуємо, якого ведмедя можна побачити в подорожі.
Ви проїхали 5 км на південь, потім 5 км на захід, потім 5 км на північ і опинись там, звідки починали!
Дорогою ви бачили ведмедя. Яке в нього було забарвлення?
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Відповідь
Це був білий ведмідь.
Єдине місце, де можна проїхати 5 км на південь, потім 5 км на захід, потім 5 км на північ і опинитись там, звідки починали - це Північний полюс.
Єдині ведмеді, які там живуть, - білі.
Ця завдання з вступного іспиту до шпигунської агенції Spectrum з книги Лорен Чайлд про дівчинку-генія Рубі Редфорт. Більше дізнайтесь у Today Programme.