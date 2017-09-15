Головоломка: якого кольору ведмідь?

Розгадуйте головоломки і тренуйте свій розум. Цього разу з'ясовуємо, якого ведмедя можна побачити в подорожі.

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Ви проїхали 5 км на південь, потім 5 км на захід, потім 5 км на північ і опинись там, звідки починали!

Дорогою ви бачили ведмедя. Яке в нього було забарвлення?

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Відповідь

Це був білий ведмідь.

Єдине місце, де можна проїхати 5 км на південь, потім 5 км на захід, потім 5 км на північ і опинитись там, звідки починали - це Північний полюс.

Єдині ведмеді, які там живуть, - білі.

Ця завдання з вступного іспиту до шпигунської агенції Spectrum з книги Лорен Чайлд про дівчинку-генія Рубі Редфорт. Більше дізнайтесь у Today Programme.