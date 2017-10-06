Головоломка: розгадайте пароль ворожої бази

Розгадуйте головоломки і тренуйте свій мозок. Чи зможете ви потрапити на ворожу ракетну базу?

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Ви стежите за входом до ракетної бази противника, намагаючись зрозуміти, як туди потрапити.

До воріт підходить перший науковець. Охоронець його запитує: "Дванадцять?". Вчений відповідає: "Десять". Його пропускають.

Підходить другий науковець. Охоронець його запитує: "Чотирнадцять?". Вчений відповідає: "Дванадцять". Його теж пропускають.

Ви думаєте, що розгадали їхній пароль! Тож підходите до воріт, і охоронець вас запитує: "Двадцять?". Чому ж тоді, коли ви кажете "вісімнадцять", охоронець дає сигнал тривоги?

Натисніть чи прокрутіть униз, щоб дізнатись відповідь

Відповідь

"Вісім" - ось, як ви мали б відповісти. Адже саме стільки літер в слові "Двадцять".

Ця завдання з книги Лорен Чайлд про дівчинку-генія Рубі Редфорт. Більше дізнайтесь у Today Programme.