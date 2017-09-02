НеПроґавте: руйнівний Гарві, 1 вересня та корисні оси

Руйнівна стихія у США, початок політичного сезону в Україні, загострення через ракету КНДР, 1 вересня у школах та інтрига "Гри престолів" - серед центральних та найяскравіших тем цього тижня.

Протягом останнього тижня американський штат Техас потерпає від потужної стихії. Шторм Гарві, який прийшов з Мексиканської затоки, спричинив повінь небачених масштабів.

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З кінцем літа і початком нового політичного сезону в Україні дедалі відчутніший подих виборів.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Експерти називають серед ознак початку виборчої кампанії Петра Порошенка відвідини дитячої лікарні у Кропивницькому 21 серпня

А в українській економіці центральними цього тижня були теми врожаю та раптового підвищення цін на автомобільний газ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption "На газу" їздить вже майже третина українських водіїв. Змінити бензин на газ вони вирішили заради економії. Проте за нинішніх цін у заправлянні авто газом дедалі менше сенсу

Найгостріша міжнародна тема тижня - запуск КНДР ракети, яка пролетіла над територією Японії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північна Корея також випробувала три ракети минулої суботи

Українські батьки школярів цього тижня були заклопотані підготовкою дітей до початку навчального року.

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Тим часом, фанати серіалу "Гра престолів" приголомшені розвитком сюжету і тим, що наступний сезон може стати останнім.

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І зі світу пізнавального та дивного:

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