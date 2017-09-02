#НеПроґавте: руйнівний Гарві, 1 вересня та корисні оси
Руйнівна стихія у США, початок політичного сезону в Україні, загострення через ракету КНДР, 1 вересня у школах та інтрига "Гри престолів" - серед центральних та найяскравіших тем цього тижня.
Протягом останнього тижня американський штат Техас потерпає від потужної стихії. Шторм Гарві, який прийшов з Мексиканської затоки, спричинив повінь небачених масштабів.
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З кінцем літа і початком нового політичного сезону в Україні дедалі відчутніший подих виборів.
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А в українській економіці центральними цього тижня були теми врожаю та раптового підвищення цін на автомобільний газ.
Найгостріша міжнародна тема тижня - запуск КНДР ракети, яка пролетіла над територією Японії.
Українські батьки школярів цього тижня були заклопотані підготовкою дітей до початку навчального року.
Тим часом, фанати серіалу "Гра престолів" приголомшені розвитком сюжету і тим, що наступний сезон може стати останнім.
І зі світу пізнавального та дивного: