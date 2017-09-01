Як у Криму зникають церкви Київського патріархату

Копирайт изображения yandex.maps Image caption Приміщення храму УПЦ КП в Сімферополі

В останній день літа виконавча служба Росії у Сімферополі заблокувала головний храм УПЦ Київського патріархату Криму, виконавши рішення суду про передачу приміщення у державну власність.

У Київському патріархаті заявили, що силовики пошкодили приміщення, поламали двері та вівтарі, конфіскували частину церковних речей, а також закрили доступ вірян до храму.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент також поскаржився, що під час силових дій йому пошкодили руку.

У російській виконавчій службі ж повідомили, що 31 серпня вони виконали рішення арбітражного суду щодо передачі у власність держави першого поверху храму загальною площею 112 квадратних метрів.

Головний храм Криму

Виконавча служба вказала, що отримали рішення арбітражного суду Криму передати у державну власність перший поверх приміщення, яке нібито орендував православний духовний центр.

Його вона і виконала 31 серпня, адже релігійна громада сама не звільнила приміщення.

У коментарі ВВС Україна речник УПЦ КП Євстратій Зоря заявив, що кримська єпархія УПЦ КП законно орендує приміщення.

Він вказав, що вони оскаржили у суді рішення щодо передачі частини приміщення у власність кримського уряду.

Копирайт изображения church.ua/eparxii/ Image caption Частину храмів УПЦ КП в Криму передають УПЦ Московського патріархату. На сайті УПЦ МП кримські приходи показують підпорядкованими їм

Цей храм - колишнє майно військового училища. Після його ліквідації в 90-х роках будинок передали на баланс управління фонду державного майна в Криму.

А згодом, як вказав пан Зоря, приміщення передали в оренду УПЦ КП на 49 років з формальною платою в одну гривню на рік.

"Після окупації місцева влада ініціювала розірвання договору оренди й наполягала, що окремі частини будинку утримуються нами незаконно", - додав пан Зоря.

Храм Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги у Сімферополі є головним у єпархії, там проводив богослужіння єпископ Климент і там розташоване управління єпархії.

Геть з Криму?

Євстратій Зоря наполягає, що російська влада намагається витіснити УПЦ КП з анексованого Криму.

За його словами, до анексії на півострові було 40 діючих громад УПЦ КП з приміщеннями для молитов.

За три роки під російською владою таких наразі лишилось дев'ять.

Копирайт изображения UNIAN Image caption УПЦ КП та її керівнику Філарету у Криму досі підпорядковуються сім приходів

"Перешкоджання у доступі до храму - це не просто спроба витіснити одну громаду, як відбувається у Криму часто. Це ознака намагання повністю ліквідувати єпархію Київського патріархату в Криму", - вважає пан Зоря.

Євстратій Зоря вказує, що частину храмів забрали одразу після анексії - це були церкви, пов'язані з військовими частинами.

Багатьом релігійним громадам просто поступово відмовляють в оренді приміщень для проведення богослужінь.

Окрім дев'яти приходів у Криму, УПЦ КП також має ще сім релігійних громад у Росії.

Зокрема, одну в московській області, а також шість приходів у Бєлгородській області.